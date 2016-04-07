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КФ

Катерина Фирсова

На сайте с 8 марта 2011

Комментарии28
Темы0
Посты217
Коротко0
Транспорт

Парад городской техники

Почти 650 автомобилей комплекса городского хозяйства в центре Москвы

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Транспорт

Парад городской техники Почти 650 автомобилей комплекса городского хозяйства в центре Москвы

Возвращение «Коня БоДжека», новый сингл Unkle и почти весь «Стартрек» на Netflix
Выходные дома

Возвращение «Коня БоДжека», новый сингл Unkle и почти весь «Стартрек» на NetflixСериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

Возвращение «Коня БоДжека», новый сингл Unkle и почти весь «Стартрек» на Netflix Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Ситуация

Минтранс ввёл временный запрет на полёты в Турцию

Регулярные рейсы российских авиакомпаний прекращены из-за неспокойной ситуации в стране

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Ситуация

Минтранс ввёл временный запрет на полёты в Турцию Регулярные рейсы российских авиакомпаний прекращены из-за неспокойной ситуации в стране

Альбомы Pharaoh и Shura, возвращение «Костюмов» и расследование о корги Шувалова
Выходные дома

Альбомы Pharaoh и Shura, возвращение «Костюмов» и расследование о корги ШуваловаСериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

Альбомы Pharaoh и Shura, возвращение «Костюмов» и расследование о корги Шувалова Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Weekend

Послушать мюзикл «Гамильтон»

Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции

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Weekend

Послушать мюзикл «Гамильтон» Еженедельные советы и находки от сотрудников редакции

Возвращение «Марко Поло», новый альбом The Avalanches и архив журнала «Юность»
Выходные дома

Возвращение «Марко Поло», новый альбом The Avalanches и архив журнала «Юность»Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

Возвращение «Марко Поло», новый альбом The Avalanches и архив журнала «Юность» Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Weekend

Пустующая главная сцена Outline 2016 с секретной инсталляцией

Фестиваль отменили за несколько часов до его начала

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Weekend

Пустующая главная сцена Outline 2016 с секретной инсталляцией Фестиваль отменили за несколько часов до его начала

Weekend

Москвичи — об отмене фестиваля Outline

Крупнейший в Москве электронный фестиваль отменили за несколько часов до старта

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Weekend

Москвичи — об отмене фестиваля Outline Крупнейший в Москве электронный фестиваль отменили за несколько часов до старта

Weekend

Фестиваль Outline 2016 отменён

Фестиваль не состоится по не зависящим от организаторов причинам

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Weekend

Фестиваль Outline 2016 отменён Фестиваль не состоится по не зависящим от организаторов причинам

От Onuka до Луны: 10 хороших новых украинских музыкантов
Гид The Village
От Onuka до Луны: 10 хороших новых украинских музыкантовВ преддверии киевского фестиваля Atlas Weekend рассказываем об украинской музыке, за которой стоит следить
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От Onuka до Луны: 10 хороших новых украинских музыкантов
Гид The Village

От Onuka до Луны: 10 хороших новых украинских музыкантов В преддверии киевского фестиваля Atlas Weekend рассказываем об украинской музыке, за которой стоит следить

Город

Праздник выпускников «Алые паруса»

Фрегат, салют и вчерашние школьники в фотографиях и видео очевидцев

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Город

Праздник выпускников «Алые паруса» Фрегат, салют и вчерашние школьники в фотографиях и видео очевидцев

Финал баттла Versus, альбом Mitski и новый клип Афекса Твина
Выходные дома

Финал баттла Versus, альбом Mitski и новый клип Афекса ТвинаСериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

Финал баттла Versus, альбом Mitski и новый клип Афекса Твина Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Новые песни Bat for Lashes и Дрейка, клип Басты про школу и сиквел Mirror's Edge
Выходные дома

Новые песни Bat for Lashes и Дрейка, клип Басты про школу и сиквел Mirror's EdgeСериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

Новые песни Bat for Lashes и Дрейка, клип Басты про школу и сиквел Mirror's Edge Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

18 концертов и фестивалей лета в Москве
Планы на сезон

18 концертов и фестивалей лета в МосквеPJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

Планы на сезон

18 концертов и фестивалей лета в Москве PJ Harvey, Kilo Kish, Sia и The Chemical Brothers

«Изгой», возвращение Кундеры и продолжение «Ведьмака»
Выходные дома

«Изгой», возвращение Кундеры и продолжение «Ведьмака»Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Выходные дома

«Изгой», возвращение Кундеры и продолжение «Ведьмака» Сериалы, игры, книги и музыка на выходные

Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки Glinka
Новое в Москве
Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки GlinkaThe Village — о музыкальной школе, где готовят новых Jamie xx
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Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки Glinka
Новое в Москве

Основы Ableton и битмейкинг: Чему учат в школе современной музыки Glinka The Village — о музыкальной школе, где готовят новых Jamie xx

Ситуация

На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой

Двое человек погибли

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Ситуация

На Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой Двое человек погибли

С чего начать знакомство с граймом
Новые знания
С чего начать знакомство с граймомSkepta, JME, Kano, Novelist и другие величины жанра, а также издания, где о них можно читать
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С чего начать знакомство с граймом
Новые знания

С чего начать знакомство с граймом Skepta, JME, Kano, Novelist и другие величины жанра, а также издания, где о них можно читать

Город

Парад Победы на Красной площади

В Москве проходит главный военный парад

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Город

Парад Победы на Красной площади В Москве проходит главный военный парад

Как и где подтянуть свой русский язык
Новые знания
Как и где подтянуть свой русский языкКурсы, книги и упражнения для тех, кто хочет написать «Тотальный диктант» на пять
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Как и где подтянуть свой русский язык
Новые знания

Как и где подтянуть свой русский язык Курсы, книги и упражнения для тех, кто хочет написать «Тотальный диктант» на пять

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ