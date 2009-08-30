Лена Андрианова
На сайте с 9 января 2009
Путешествия читателей The Village
Cчастливая пара: Stasya and ShurikCчастливая пара: Stasya and Shurik
Путешествия читателей The Village
Cчастливая пара: Stasya and Shurik Cчастливая пара: Stasya and Shurik
Путешествия читателей The Village
Что смотреть на Бали? Бали – это маленький остров, на котором, однако, есть много, что посмотреть! Размером Бали – меньше, чем половина московской области, но из-за узких дорожек со средней скоростью передвижения не выше 40-50 км в час, и разнообразия мест, в которых стоит остановиться на пару-тройку ночей, поездка может вылиться в настоящее путешествие.
Путешествия читателей The Village
Что смотреть на Бали? Бали – это маленький остров, на котором, однако, есть много, что посмотреть! Размером Бали – меньше, чем половина московской области, но из-за узких дорожек со средней скоростью передвижения не выше 40-50 км в час, и разнообразия мест, в которых стоит остановиться на пару-тройку ночей, поездка может вылиться в настоящее путешествие.
Путешествия читателей The Village
Путешествуем с детьми. Часть 2Это продолжение статьи о путешествиях с детьми. Пара интервью с активными родителями, чтобы развеять стереотипы:
Путешествия читателей The Village
Путешествуем с детьми. Часть 2 Это продолжение статьи о путешествиях с детьми. Пара интервью с активными родителями, чтобы развеять стереотипы:
Путешествия читателей The Village
Прогулки по Высокому АтласуСередина мая. Самая высокая точка Северной Африки, гора Тубкаль (4167 м.). Подъем на вершину по классическому маршруту на южном склоне одолеть по силам даже крепкому пенсионеру, что они и делают группами по 15-20 человек, ведомые гидами. Ежедневно в пять часов утра 3-4 таких группы начинают свой путь к вершине, чтобы к полудню вернуться в пристанище у подножья, вкусно пообедать, и к...
Путешествия читателей The Village
Прогулки по Высокому Атласу Середина мая. Самая высокая точка Северной Африки, гора Тубкаль (4167 м.). Подъем на вершину по классическому маршруту на южном склоне одолеть по силам даже крепкому пенсионеру, что они и делают группами по 15-20 человек, ведомые гидами. Ежедневно в пять часов утра 3-4 таких группы начинают свой путь к вершине, чтобы к полудню вернуться в пристанище у подножья, вкусно пообедать, и к...
Рецепты читателей
Мой рецепт: фруктовый салат в папайе!Мой рецепт подойдет для всех, кто живет или отдыхает в Индонезии, поскольку папайя здесь один из самых распространенных и дешевых фруктов. Однако, этот фрукт доступен и в других странах, так что побаловать себя смогут все!
Рецепты читателей
Мой рецепт: фруктовый салат в папайе! Мой рецепт подойдет для всех, кто живет или отдыхает в Индонезии, поскольку папайя здесь один из самых распространенных и дешевых фруктов. Однако, этот фрукт доступен и в других странах, так что побаловать себя смогут все!
Путешествия читателей The Village
Хорватия, отдых с пользой для малышей, их пап и мамВ России становится все больше молодых, продвинутых родителей, которые не боятся путешествовать со своими детьми. Эта статья для тех, кто задумывается, куда "дешево и сердито" отправить отдыхать этим летом.
Путешествия читателей The Village
Хорватия, отдых с пользой для малышей, их пап и мам В России становится все больше молодых, продвинутых родителей, которые не боятся путешествовать со своими детьми. Эта статья для тех, кто задумывается, куда "дешево и сердито" отправить отдыхать этим летом.
Путешествия читателей The Village
Автопробег по серф-трипа Коста-Рики! В наших планах путешествия по Коста Рике было три основных пункта: на севере страны Тамариндо, в центральной ее части Хако и на юге Павонес. Все три места очень разные и каждое по своему прекрасно.
Путешествия читателей The Village
Автопробег по серф-трипа Коста-Рики! В наших планах путешествия по Коста Рике было три основных пункта: на севере страны Тамариндо, в центральной ее части Хако и на юге Павонес. Все три места очень разные и каждое по своему прекрасно.
Путешествия читателей The Village
Эфиопия. Религия счастья
Велосипеды
Эмоции гонщицы по маунтинбайку!Что испытывают маунтинбайкеры во время гонок? Перед вами рассказ Ольги Исаковой, гонщицы по мтб из команды Double Wheel (Сочи), описывающей свои впечатления и эмоции после недавно прошедших в Новороссийске соревнованиях по даунхиллу!
Велосипеды
Эмоции гонщицы по маунтинбайку! Что испытывают маунтинбайкеры во время гонок? Перед вами рассказ Ольги Исаковой, гонщицы по мтб из команды Double Wheel (Сочи), описывающей свои впечатления и эмоции после недавно прошедших в Новороссийске соревнованиях по даунхиллу!
Путешествия читателей The Village
Как жилье на Бали?Многие спрашивают меня, как жилье на Бали? Чтобы ответить на все вопросы, я решила постоянно вести блог, посвященный нашему житью на Бали. Итак, в марте наша молодая семья – папа, фотограф Андрей Артыков, я, журналистка и редактор портала www.gfhome.ru и наш трехлетний сын Ярослав уехали на год на Бали, чтобы учиться серфингу, жить и работать у океана.
Путешествия читателей The Village
Как жилье на Бали? Многие спрашивают меня, как жилье на Бали? Чтобы ответить на все вопросы, я решила постоянно вести блог, посвященный нашему житью на Бали. Итак, в марте наша молодая семья – папа, фотограф Андрей Артыков, я, журналистка и редактор портала www.gfhome.ru и наш трехлетний сын Ярослав уехали на год на Бали, чтобы учиться серфингу, жить и работать у океана.
Путешествия читателей The Village
Когда в Les2Alpes идут дождиВсе-таки путешествия - самый лучший источник вдохновения. Недавно перебирала старые фотографии из нашего евротрипа 2006 года. Тогда мы с моим пока еще будущим мужем сдали оба дипломы в своих университетах и, чтобы это отпраздновать, присоединились к сноубордической компании, которая объезжала летние сноупарки на высокогорных курортах - Францию, Австрию, Швейцарию. Это была поездка со...
Путешествия читателей The Village
Когда в Les2Alpes идут дожди Все-таки путешествия - самый лучший источник вдохновения. Недавно перебирала старые фотографии из нашего евротрипа 2006 года. Тогда мы с моим пока еще будущим мужем сдали оба дипломы в своих университетах и, чтобы это отпраздновать, присоединились к сноубордической компании, которая объезжала летние сноупарки на высокогорных курортах - Францию, Австрию, Швейцарию. Это была поездка со...
Путешествия читателей The Village
Путешествуем с детьми: инструкция к применениюПочему-то в обществе считается, что с рождением ребенка активная жизнь заканчивается, и что путешествия вредят здоровью маленьких детей. Gfhome.ru хотел бы развеять эти мифы. На примере путешествующих семей мы расскажем вам, как хорошо для развития маленького человечка - осваивать планету вместе со своими родителями.
Путешествия читателей The Village
Путешествуем с детьми: инструкция к применению Почему-то в обществе считается, что с рождением ребенка активная жизнь заканчивается, и что путешествия вредят здоровью маленьких детей. Gfhome.ru хотел бы развеять эти мифы. На примере путешествующих семей мы расскажем вам, как хорошо для развития маленького человечка - осваивать планету вместе со своими родителями.
Скейтбординг
Ёза на Бали - skate!surf!fun!Панк-скейтбордистка, жена известного российского сноубордиста Вити Теймурова, Ира ёза побывала на Бали. Скейт взгляд на остров в отчете Иры о поездке!
Скейтбординг
Ёза на Бали - skate!surf!fun! Панк-скейтбордистка, жена известного российского сноубордиста Вити Теймурова, Ира ёза побывала на Бали. Скейт взгляд на остров в отчете Иры о поездке!
Путешествия читателей The Village
Осло - найди 10 отличий!На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан. Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...
Путешествия читателей The Village
Осло - найди 10 отличий! На первый взгляд Осло, как и все мегаполисы, мне показался безликим и серым городом. Хотя столицу Норвегии нельзя назвать большим городом. В самом большом городе этой страны проживает всего 570 тысяч граждан. Однако во второй свой приезд, побродив по его музеям, улицам и набережной, я нашла массу отличий от других городов. Для удобства чтения все особенности норвежской...
Путешествия читателей The Village
Приключения русских журналистов в Норвегии. Часть 2Лет восемь назад, когда я влюбилась в мир гор, снежных приключений, полетов на доске, мои друзья открыли для себя Норвегию. Они приезжали оттуда с рассказами о бейс-прыжках с фьордов и убеждением в том, что это красивейшее место на Земле. Тогда же, на Эльбрусе, мне встретилась группа норвежских лыжников. Они рассказали о викингах, начавших кататься на трехметровой длины лыжах 2000 лет...
Путешествия читателей The Village
Приключения русских журналистов в Норвегии. Часть 2 Лет восемь назад, когда я влюбилась в мир гор, снежных приключений, полетов на доске, мои друзья открыли для себя Норвегию. Они приезжали оттуда с рассказами о бейс-прыжках с фьордов и убеждением в том, что это красивейшее место на Земле. Тогда же, на Эльбрусе, мне встретилась группа норвежских лыжников. Они рассказали о викингах, начавших кататься на трехметровой длины лыжах 2000 лет...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Путешествие русских в зимней Норвегии2, 5 часа полета и мы - в Норвегии. Летом – это земля фьордов, троллей, рыбалки и прогулок, ну а зимой заснеженная страна – царство горных лыж и сноубординга. Горнолыжные курорты здесь везде, включая Осло. Ну а пока мы отправляемся в один из самых старых и аристократичных курортов Скандинавии - Гейло.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Путешествие русских в зимней Норвегии 2, 5 часа полета и мы - в Норвегии. Летом – это земля фьордов, троллей, рыбалки и прогулок, ну а зимой заснеженная страна – царство горных лыж и сноубординга. Горнолыжные курорты здесь везде, включая Осло. Ну а пока мы отправляемся в один из самых старых и аристократичных курортов Скандинавии - Гейло.
Велосипеды
Ударим семейным Zigoпробегом по российским пробкам!Если кто не знает, в России где-то уже больше года появились в продаже велотрейлеры и велотрансформеры, благодаря которым активные велородители могут продолжать кататься на велосипедах! Суть в том, что к велосипеду крепится велотрейлер, в котором размещается до 2-х детей.
Велосипеды
Ударим семейным Zigoпробегом по российским пробкам! Если кто не знает, в России где-то уже больше года появились в продаже велотрейлеры и велотрансформеры, благодаря которым активные велородители могут продолжать кататься на велосипедах! Суть в том, что к велосипеду крепится велотрейлер, в котором размещается до 2-х детей.
Велосипеды
Просто Маша! Просто катается на bmх Очень люблю бар, треху, инверт и оверлук!
Скейтбординг
Сюрпризы от дядюшки Тони20-21 ноября при поддержке компании Quiksilver Тони Хоук устраивает в Париже невиданный до этого фестиваль скейтбординга, музыки и искусства
Скейтбординг
Сюрпризы от дядюшки Тони 20-21 ноября при поддержке компании Quiksilver Тони Хоук устраивает в Париже невиданный до этого фестиваль скейтбординга, музыки и искусства
Путешествия читателей The Village
Путешествие во времени. Псковская областьНа сайте www.gfhome.ru появилась новая рубрика Photo & Video Weekend.
Путешествия читателей The Village