Приключения русских журналистов в Норвегии. Часть 2 Лет восемь назад, когда я влюбилась в мир гор, снежных приключений, полетов на доске, мои друзья открыли для себя Норвегию. Они приезжали оттуда с рассказами о бейс-прыжках с фьордов и убеждением в том, что это красивейшее место на Земле. Тогда же, на Эльбрусе, мне встретилась группа норвежских лыжников. Они рассказали о викингах, начавших кататься на трехметровой длины лыжах 2000 лет...