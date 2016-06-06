Елена
На сайте с 11 февраля 2015
Отменить празднование последнего звонка
Директора московских школ отмечают, что слишком свободное празднование последнего звонка расслабляет школьников
Отменить празднование последнего звонка Директора московских школ отмечают, что слишком свободное празднование последнего звонка расслабляет школьников
Вторая закусочная «Воронеж», новая точка Burger Heroes и бесплатные коктейли в барах The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В центре Москве загорелось пришвартованное судно (обновлено)
Пострадавших в результате пожара нет
В центре Москве загорелось пришвартованное судно (обновлено) Пострадавших в результате пожара нет
10 июня С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией
Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях
Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях
Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России
Тему триеннале пока не определили
Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России Тему триеннале пока не определили
Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!»
Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов
Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов
Delivery Club запустил бесплатную доставку еды из ресторанов за 45 минут
Услуга доступна в пределах Третьего транспортного кольца
Delivery Club запустил бесплатную доставку еды из ресторанов за 45 минут Услуга доступна в пределах Третьего транспортного кольца
Uber вводит оплату наличными в Москве Комбинировать оплату счёта нельзя
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии
Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты
Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»
Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»
Власти выставили на торги три особняка в центре Москвы
Среди объектов — ампирная усадьба в Лялином переулке
Власти выставили на торги три особняка в центре Москвы Среди объектов — ампирная усадьба в Лялином переулке
В России введут федеральный регистр больных ВИЧ и туберкулёзом
Регистр создадут для предоставления медицинской помощи, в том числе лекарств, больным ВИЧ и туберкулёзом
В России введут федеральный регистр больных ВИЧ и туберкулёзом Регистр создадут для предоставления медицинской помощи, в том числе лекарств, больным ВИЧ и туберкулёзом
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)
Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено) Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Мавзолей и Кремль закроют для посетителей в День России
Территорию закроют для проведения государственного мероприятия
Мавзолей и Кремль закроют для посетителей в День России Территорию закроют для проведения государственного мероприятия
По соцкарте москвича теперь можно бесплатно посещать Московский зоопарк
Для прохода в зоопарк нужно будет приложить карту к турникету на главном входе
По соцкарте москвича теперь можно бесплатно посещать Московский зоопарк Для прохода в зоопарк нужно будет приложить карту к турникету на главном входе
Салюты и фейерверки в День России будут запускать на 34 точках
Залпы на всех точках начнутся одновременно в 22:00
Салюты и фейерверки в День России будут запускать на 34 точках Залпы на всех точках начнутся одновременно в 22:00
На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»
Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»