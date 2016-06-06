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Елена

На сайте с 11 февраля 2015

Комментарии62
Темы0
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Город

Отменить празднование последнего звонка

Директора московских школ отмечают, что слишком свободное празднование последнего звонка расслабляет школьников

5
Город

Отменить празднование последнего звонка Директора московских школ отмечают, что слишком свободное празднование последнего звонка расслабляет школьников

Вторая закусочная «Воронеж», новая точка Burger Heroes и бесплатные коктейли в барах
Открытия недели
Вторая закусочная «Воронеж», новая точка Burger Heroes и бесплатные коктейли в барахThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
1
Вторая закусочная «Воронеж», новая точка Burger Heroes и бесплатные коктейли в барах
Открытия недели

Вторая закусочная «Воронеж», новая точка Burger Heroes и бесплатные коктейли в барах The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Город

В центре Москве загорелось пришвартованное судно (обновлено)

Пострадавших в результате пожара нет

1
Город

В центре Москве загорелось пришвартованное судно (обновлено) Пострадавших в результате пожара нет

10 июня
Утро в Москве
10 июняС 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире
5
10 июня
Утро в Москве

10 июня С 9:00 до 12:00 корреспонденты The Village отслеживают всё самое интересное, новое, неожиданное и любопытное, что происходит в Москве, России и мире

Транспорт

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией

Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях

1
Транспорт

Водителя машины сына вице-президента «Лукойла» оштрафовали за гонки с полицией Мировой судья признал Абдувахоба Маджидова виновным в пяти правонарушениях

Город

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России

Тему триеннале пока не определили

1
Город

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России Тему триеннале пока не определили

Еда

Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!»

Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов

0
Еда

Стала известна программа гастрономического фестиваля «О, да! Еда!» Всего в фестивале будут участвовать около 60 гастрономических проектов

Еда

Delivery Club запустил бесплатную доставку еды из ресторанов за 45 минут

Услуга доступна в пределах Третьего транспортного кольца

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Еда

Delivery Club запустил бесплатную доставку еды из ресторанов за 45 минут Услуга доступна в пределах Третьего транспортного кольца

Транспорт

Uber вводит оплату наличными в Москве

Комбинировать оплату счёта нельзя

0
Транспорт

Uber вводит оплату наличными в Москве Комбинировать оплату счёта нельзя

Транспорт

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок

В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

0
Транспорт

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

Weekend

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии

Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты

1
Weekend

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль Индонезии Для гостей выступят индонезийские танцоры и музыканты

Ситуация

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»

0
Ситуация

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»

Город

Власти выставили на торги три особняка в центре Москвы

Среди объектов — ампирная усадьба в Лялином переулке

1
Город

Власти выставили на торги три особняка в центре Москвы Среди объектов — ампирная усадьба в Лялином переулке

Город

В России введут федеральный регистр больных ВИЧ и туберкулёзом

Регистр создадут для предоставления медицинской помощи, в том числе лекарств, больным ВИЧ и туберкулёзом

0
Город

В России введут федеральный регистр больных ВИЧ и туберкулёзом Регистр создадут для предоставления медицинской помощи, в том числе лекарств, больным ВИЧ и туберкулёзом

Город

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Штраф составил почти 500 тысяч рублей

0
Город

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено) Штраф составил почти 500 тысяч рублей

Город

Мавзолей и Кремль закроют для посетителей в День России

Территорию закроют для проведения государственного мероприятия

0
Город

Мавзолей и Кремль закроют для посетителей в День России Территорию закроют для проведения государственного мероприятия

Город

По соцкарте москвича теперь можно бесплатно посещать Московский зоопарк

Для прохода в зоопарк нужно будет приложить карту к турникету на главном входе

0
Город

По соцкарте москвича теперь можно бесплатно посещать Московский зоопарк Для прохода в зоопарк нужно будет приложить карту к турникету на главном входе

Weekend

Салюты и фейерверки в День России будут запускать на 34 точках

Залпы на всех точках начнутся одновременно в 22:00

0
Weekend

Салюты и фейерверки в День России будут запускать на 34 точках Залпы на всех точках начнутся одновременно в 22:00

Новое место

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж»

Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»

0
Новое место

На Большой Дмитровке открылась закусочная «Воронеж» Бренд-шефом заведения назначен Себби Кэньон, который также возглавляет первый ресторан «Воронеж»

Город

В Москве похолодает до плюс 5 градусов

Ухудшение погоды связано с циклонами, которые пришли в центр европейской России

1
Город

В Москве похолодает до плюс 5 градусов Ухудшение погоды связано с циклонами, которые пришли в центр европейской России

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