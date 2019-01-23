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Лидия Кравченко

На сайте с 13 октября 2014

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Как живет человек без воображения
Личный опыт

Как живет человек без воображенияДевушка с афантазией — об отсутствии визуальных образов, рациональности мышления и проблемах с эмпатией

Личный опыт

Как живет человек без воображения Девушка с афантазией — об отсутствии визуальных образов, рациональности мышления и проблемах с эмпатией