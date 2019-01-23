вернуться на старую версию сайта
Закрыть
17 сентября, четверг
Юг
Юг
Россия
Войти
Поиск по сайту
Коротко
Город
Люди
Бизнес
Развлечения
Еда
Стиль
Дети
Комьюнити
Россия
Комментарии
0
Темы
0
Посты
121
Коротко
0
Лидия Кравченко
На сайте с 13 октября 2014
Комментарии
0
Темы
0
Посты
121
Коротко
0
Личный опыт
Как живет человек без воображения
Девушка с афантазией — об отсутствии визуальных образов, рациональности мышления и проблемах с эмпатией
Личный опыт
Как живет человек без воображения
Девушка с афантазией — об отсутствии визуальных образов, рациональности мышления и проблемах с эмпатией
Подпишитесь на рассылку
Подписаться