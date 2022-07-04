Ссылка дня
14 декабря 2021
Игра, в которой вам надо найти, чем платить за квартиру. Для тех, кто любит атмосферу Москвы
Ссылка дня
22 ноября 2021
Монолог историка Ирины Щербаковой о работе в «Мемориале» и женщинах, переживших ГУЛАГ
Ссылка дня
3 октября 2021
Сборник стихов и песен, в котором все (даже Гребенщиков и ласточка) — иноагенты
Ссылка дня
27 сентября 2021
Игра от Музея Москвы, в которой нужно собрать пары церквей на Таганке (это сложно!)
Ссылка дня
31 августа 2021
Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию
Ссылка дня
12 мая 2021
Список компаний, которые помогали властям преследовать людей по политическим мотивам
Ссылка дня
30 апреля 2021
«Ни один кролик не пострадал»: Подкаст Lamoda о том, как сделать покупки экологичнее
Ссылка дня
25 марта 2021
Аудиосериал с расследованиями журналистов XIX века и озвучкой от Катерины Гордеевой, Ильи Азара и других журналистов
Ссылка дня
25 февраля 2021
Обновленный сайт Трехгорной Мануфактуры с картой ресторанов и историей фабрики
Ссылка дня
16 февраля 2021