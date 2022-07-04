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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ссылка дня: Третий номер журнала ROAR

Ссылка дня: Третий номер журнала ROAR

Ссылка дня: Проект помощи независимым медиа от «Медиазоны»

Ссылка дня: Проект помощи независимым медиа от «Медиазоны»

Ссылка дня: Конструктор контента от редакции «Новой газеты»

Ссылка дня: Конструктор контента от редакции «Новой газеты»

Ссылка дня: Соцсеть «Эмо» для людей с ментальными особенностями

Ссылка дня: Соцсеть «Эмо» для людей с ментальными особенностями

Ссылка дня: Англоязычный подкаст о россиянах, которые выступают против *****

Ссылка дня: Англоязычный подкаст о россиянах, которые выступают против *****

Ссылка дня: Сервис, который сообщает о запрете на выезд из России

Ссылка дня: Сервис, который сообщает о запрете на выезд из России

Ссылка дня
4 июля 2022

Сервис, который сообщает о запрете на выезд из России

Ссылка дня
1 июля 2022

Медиа о разрушении колониального мышления «Беда»

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»
Ссылка дня
29 июня 2022

Социальный проект о женщинах в тюрьме «На живое»

Рассказ художницы Саши Скочиленко о месяце жизни в СИЗО
Ссылка дня
27 июня 2022

Рассказ художницы Саши Скочиленко о месяце жизни в СИЗО

17 июня 2022

«Новая газета» запустит журнал-приложение и ютуб-канал «НО»

Ссылка дня
7 июня 2022

«Черный Февраль» — платформа для поддержки политзаключенных новой волны

Ссылка дня
1 июня 2022

Разговоры писательницы Юлии Яковлевой с детьми о происходящем в Украине

Письмо самому себе 23 февраля
Ссылка дня
24 мая 2022

Письмо самому себе 23 февраля

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам
Ссылка дня
26 апреля 2022

Сервис, который отправляет письма региональным депутатам

Ссылка дня
25 марта 2022

Памятка для тех, кто потерял связь с российскими военными в Украине

Ссылка дня
16 марта 2022

Телеграм-канал The New York Times о том, что происходит в Украине

Стихи русских поэтов, которые как никогда актуальны
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13 марта 2022

Стихи русских поэтов, которые как никогда актуальны

Ссылка дня
11 марта 2022

YouTube-канал от «Эха Москвы» — «Живой гвоздь»

Ссылка дня
18 января 2022

Список проверенных организаций, помогающих пострадавшим от насилия

Ссылка дня
28 декабря 2021

Подкаст о том, как ликвидировали «Мемориал»

Игра, в которой вам надо найти, чем платить за квартиру. Для тех, кто любит атмосферу Москвы
Ссылка дня
14 декабря 2021

Игра, в которой вам надо найти, чем платить за квартиру. Для тех, кто любит атмосферу Москвы

Ссылка дня
26 ноября 2021

Нарративный подкаст о православных священниках от Arzamas

Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин
Ссылка дня
23 ноября 2021

Нейросеть, которая превратит вас в дрэг-квин

Ссылка дня
22 ноября 2021

Монолог историка Ирины Щербаковой о работе в «Мемориале» и женщинах, переживших ГУЛАГ

Редкие языки России и региональные активисты в новом подкасте DOXA
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10 ноября 2021

Редкие языки России и региональные активисты в новом подкасте DOXA

Ссылка дня
16 октября 2021

Счетчик россиян, которые привились от COVID-19

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7 октября 2021

Ностальгический подкаст про книги из детства, которые мы читали на ночь

Ссылка дня
3 октября 2021

Сборник стихов и песен, в котором все (даже Гребенщиков и ласточка) — иноагенты

Интерактивная карта всех (а их 343!) иноагентов и нежелательных организаций
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1 октября 2021

Интерактивная карта всех (а их 343!) иноагентов и нежелательных организаций

Игра от Музея Москвы, в которой нужно собрать пары церквей на Таганке (это сложно!)
Ссылка дня
27 сентября 2021

Игра от Музея Москвы, в которой нужно собрать пары церквей на Таганке (это сложно!)

Подкаст журнала DOXA про современных активистов России
Ссылка дня
14 сентября 2021

Подкаст журнала DOXA про современных активистов России

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона
Ссылка дня
13 сентября 2021

Арт-объект во дворе Музея Москвы, который можно увидеть только с телефона

Ссылка дня
31 августа 2021

Сайт «Ваш выбор» для приема жалоб от бюджетников, которых принуждают к голосованию

Ссылка дня
28 августа 2021

Агрегатор СМИ-иноагентов с единой плашкой и лентой новостей

Карта загрязнения российских городов диоксидом азота (Москва лидирует)
Ссылка дня
9 августа 2021

Карта загрязнения российских городов диоксидом азота (Москва лидирует)

Аудиотриллер о проклятых москвичах с саундтреком «Тима ищет свет»
Ссылка дня
19 июля 2021

Аудиотриллер о проклятых москвичах с саундтреком «Тима ищет свет»

Сайт, на котором можно записать фит с певицей Холли Херндон
Ссылка дня
16 июля 2021

Сайт, на котором можно записать фит с певицей Холли Херндон

Курс от урбанистов для тех, кто хочет ездить по городу на велосипеде и выжить
Ссылка дня
15 июля 2021

Курс от урбанистов для тех, кто хочет ездить по городу на велосипеде и выжить

Ссылка дня
14 июля 2021

Все про медицинские чекапы, БАДы и гены — гид «Постнауки» по здоровой жизни

Легендарный плеер iPod Classic прямо в айфоне
Ссылка дня
1 июля 2021

Легендарный плеер iPod Classic прямо в айфоне

Ссылка дня
16 июня 2021

Чат-бот, который поможет общаться с людьми с синдромом Дауна

Ссылка дня
28 мая 2021

Подкаст о героинях в поп-культуре от 2×2

Ссылка дня
12 мая 2021

Список компаний, которые помогали властям преследовать людей по политическим мотивам

Ссылка дня
30 апреля 2021

«Ни один кролик не пострадал»: Подкаст Lamoda о том, как сделать покупки экологичнее

Платформа для игры в шахматы от Гарри Каспарова
Ссылка дня
16 апреля 2021

Платформа для игры в шахматы от Гарри Каспарова

Аудиосериал с расследованиями журналистов XIX века и озвучкой от Катерины Гордеевой, Ильи Азара и других журналистов
Ссылка дня
25 марта 2021

Аудиосериал с расследованиями журналистов XIX века и озвучкой от Катерины Гордеевой, Ильи Азара и других журналистов

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России
Ссылка дня
17 марта 2021

Интерактивная карта исчезающих памятников архитектуры в регионах России

Обновленный сайт Трехгорной Мануфактуры с картой ресторанов и историей фабрики
Ссылка дня
25 февраля 2021

Обновленный сайт Трехгорной Мануфактуры с картой ресторанов и историей фабрики

Ссылка дня
16 февраля 2021

«Парфюмерная библиотека» от Lush — там можно посмотреть все духи марки. А еще поют птички!

Эмбиент-путешествия к горам Абхазии и ночному Берлину от S7
Видео дня
25 декабря 2020

Эмбиент-путешествия к горам Абхазии и ночному Берлину от S7

Ссылка дня
24 декабря 2020

Бот, который расскажет, насколько плохую музыку вы слушаете в Spotify

Ссылка дня
18 декабря 2020

Новогодний плейлист от Apple Music с Zivert и Клавой Кокой

Ссылка дня
17 декабря 2020

«Искусство дома» — сайт, где собраны онлайн-выставки 20 столичных галерей

Платформа с бесплатными фильмами стран Ближнего Востока и Северной Африки
Ссылка дня
11 декабря 2020

Платформа с бесплатными фильмами стран Ближнего Востока и Северной Африки

Ссылка дня
3 декабря 2020

Сайт, который поможет найти работу людям с инвалидностью

«Лето целого года» — сайт, который за неделю сделали подростки из глубинки
Ссылка дня
2 декабря 2020

«Лето целого года» — сайт, который за неделю сделали подростки из глубинки

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой
Ссылка дня
26 ноября 2020

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой

Jager запустит онлайн-резиденцию. Кураторами стали Саша Горчилин и Kate NV
25 ноября 2020

Jager запустит онлайн-резиденцию. Кураторами стали Саша Горчилин и Kate NV

Ссылка дня
12 ноября 2020

«Канарейка» — сайт, на котором женщины могут оставить отзыв о работодателе

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