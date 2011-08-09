ММ
Максим Мартемьянов
На сайте с 18 июля 2011
Транспорт
В Москве разрабатывают новую маршрутную сетьПо примеру Сингапура и Токио столичные власти намерены создать интеллектуальную транспортную систему — для этого на дорогах уже установили 1 300 детекторов движения.
Транспорт
В Москве разрабатывают новую маршрутную сеть По примеру Сингапура и Токио столичные власти намерены создать интеллектуальную транспортную систему — для этого на дорогах уже установили 1 300 детекторов движения.
Сервис
Мадонна открыла в Москве фитнес-клубМосква стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Сервис
Мадонна открыла в Москве фитнес-клуб Москва стала вторым городом в мире после Мехико, где Мадонна решила открыть фитнес-клуб Hard Candy — занятия в нем проходят по методикам самой певицы.
Общественные пространства
В Москве открылся музей телесных наказанийНа Старом Арбате открылся Torture Museum, создатель которого лично проводит экскурсии и рассказывает об истории самых изощренных пыток и палачей. Корреспондент The Village стал первым посетителем.
Общественные пространства
В Москве открылся музей телесных наказаний На Старом Арбате открылся Torture Museum, создатель которого лично проводит экскурсии и рассказывает об истории самых изощренных пыток и палачей. Корреспондент The Village стал первым посетителем.
Люди в городе
Бирюлево — центр: Что знают о митинге в спальных районахНакануне субботнего митинга, обещающего стать самым маштабным за последние 20 лет, The Village посетил спальный район Бирюлево Восточное, чтобы узнать, волнуют ли там кого-нибудь митинги и выборы.
Люди в городе
Бирюлево — центр: Что знают о митинге в спальных районах Накануне субботнего митинга, обещающего стать самым маштабным за последние 20 лет, The Village посетил спальный район Бирюлево Восточное, чтобы узнать, волнуют ли там кого-нибудь митинги и выборы.
Ситуация
Субботний митинг может пройти на Болотной площадиМитинг против фальсификации выборов, назначенный на 10 декабря, могут перенести с площади Революции на Болотную.
Ситуация
Субботний митинг может пройти на Болотной площади Митинг против фальсификации выборов, назначенный на 10 декабря, могут перенести с площади Революции на Болотную.
Люди в городе
Онлайн-репортаж: День выборов в МосквеСегодня шестой раз в истории Россия выбирает депутатов в Государственную думу. Весь день The Village ведет онлайн-репортаж с избирательных участков и улиц города. Сообщения постоянно обновляются.
Люди в городе
Онлайн-репортаж: День выборов в Москве Сегодня шестой раз в истории Россия выбирает депутатов в Государственную думу. Весь день The Village ведет онлайн-репортаж с избирательных участков и улиц города. Сообщения постоянно обновляются.
Люди в городе
Бегущий на лезвиях: Первые посетители катка в парке ГорькогоПластиковые карты на вход, охрана на коньках, четыре кафе и 15 000 квадратных метров искусственного льда. В день открытия The Village посетил самый большой каток в городе.
Люди в городе
Бегущий на лезвиях: Первые посетители катка в парке Горького Пластиковые карты на вход, охрана на коньках, четыре кафе и 15 000 квадратных метров искусственного льда. В день открытия The Village посетил самый большой каток в городе.
Ситуация
Конь Долбак начнёт работать по заказуМинздрав продолжает радовать москвичей: непримиримый борец с курением Конь Долбак вчера завел Twitter и уходит с морозных улиц в офисы и дома.
Ситуация
Конь Долбак начнёт работать по заказу Минздрав продолжает радовать москвичей: непримиримый борец с курением Конь Долбак вчера завел Twitter и уходит с морозных улиц в офисы и дома.
Ситуация
Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятникиСегодня в Москве опять сносили памятники — но не советским вождям, а директору овощебазы, автодилеру и прочим выдающимся личностям. The Village узнал, как все они оказались в парке искусств «Музеон».
Ситуация
Падение кумиров: В парке «Музеон» демонтировали незаконные памятники Сегодня в Москве опять сносили памятники — но не советским вождям, а директору овощебазы, автодилеру и прочим выдающимся личностям. The Village узнал, как все они оказались в парке искусств «Музеон».
Люди в городе
Последние станут первыми: Очередь к поясу БогородицыВ Москву всего на неделю привезли важнейшую реликвию православного мира — пояс Пресвятой Богородицы. Вместе с тысячами верующих корреспондент The Village целый день отстоял в очереди.
Люди в городе
Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы В Москву всего на неделю привезли важнейшую реликвию православного мира — пояс Пресвятой Богородицы. Вместе с тысячами верующих корреспондент The Village целый день отстоял в очереди.
Люди в городе
Лошадь убивает никотин: Антитабачная акция «Конь Долбак» в МосквеСегодня по заданию Минздрава на улицу Ильинку вышел новый супергерой — конь Долбак. Таким образом чиновники хотят бороться с курением. Корреспондент The Village попал под раздачу первым.
Люди в городе
Лошадь убивает никотин: Антитабачная акция «Конь Долбак» в Москве Сегодня по заданию Минздрава на улицу Ильинку вышел новый супергерой — конь Долбак. Таким образом чиновники хотят бороться с курением. Корреспондент The Village попал под раздачу первым.
Люди в городе
Уличный сатир: Monolog.tv о стрит-арте в МосквеОн уверяет, что не подписывал договоров с властями, и заклеивает Москву псевдорекламными плакатами с общественным подтекстом. The Village поговорил с анонимным художником из арт-группы Monolog.tv.
Люди в городе
Уличный сатир: Monolog.tv о стрит-арте в Москве Он уверяет, что не подписывал договоров с властями, и заклеивает Москву псевдорекламными плакатами с общественным подтекстом. The Village поговорил с анонимным художником из арт-группы Monolog.tv.
Ситуация
Стали известны детали оформления города к Новому годуВ распоряжение The Village попал проект праздничного оформления столицы — Дед Мороз со Снегурочкой на фоне ребятни ждут боя курантов, часы бьют, но до 2012-го остаётся пять минут.
Ситуация
Стали известны детали оформления города к Новому году В распоряжение The Village попал проект праздничного оформления столицы — Дед Мороз со Снегурочкой на фоне ребятни ждут боя курантов, часы бьют, но до 2012-го остаётся пять минут.
Рестораны
В Москве открылась кошерная «Шоколадница»«Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.
Рестораны
В Москве открылась кошерная «Шоколадница» «Шоколадница» на Садовой-Кудринской теперь отвечает всем правилам кашрута.
Транспорт
Первая перехватывающая парковка заработала у метро «Аннино»The Village побывал на первой в Москве перехватывающей парковке и узнал, как она устроена, кто её охраняет и что об этом думают сами водители.
Транспорт
Первая перехватывающая парковка заработала у метро «Аннино» The Village побывал на первой в Москве перехватывающей парковке и узнал, как она устроена, кто её охраняет и что об этом думают сами водители.
Недвижимость
Первый океанариум открылся в МосквеThe Village побывал в первом в городе океанариуме и посмотрел, где нашли приют зебровая акула, морские котики, летучие мыши, еноты, черепахи и ещё 250 видов животных.
Недвижимость
Первый океанариум открылся в Москве The Village побывал в первом в городе океанариуме и посмотрел, где нашли приют зебровая акула, морские котики, летучие мыши, еноты, черепахи и ещё 250 видов животных.
Туризм
Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в МосквеС сегодняшнего дня в Москве работает бесплатная горячая линия для иностранных туристов. The Village решил провести эксперимент и позвонил по указанному номеру от лица туриста.
Туризм
Эксперимент The Village: Call-центр для туристов в Москве С сегодняшнего дня в Москве работает бесплатная горячая линия для иностранных туристов. The Village решил провести эксперимент и позвонил по указанному номеру от лица туриста.
Недвижимость
Хроники мэра: Первый год Сергея СобянинаНеутомимый борец с пробками и шаурмой, человек, увеличивший Москву в два раза и замостивший улицы плиткой, — The Village провёл ревизию достижений Сергея Собянина за год на посту мэра Москвы.
Недвижимость
Хроники мэра: Первый год Сергея Собянина Неутомимый борец с пробками и шаурмой, человек, увеличивший Москву в два раза и замостивший улицы плиткой, — The Village провёл ревизию достижений Сергея Собянина за год на посту мэра Москвы.
Ситуация
Пресс-конференция Сергея Собянина: Онлайн-трансляцияСегодня на Тверской, 13 московский мэр Сергей Собянин даёт отчетную пресс-конференцию, подводя итоги первого года своего правления. The Village ведёт онлайн-трансляцию с этого события.
Ситуация
Пресс-конференция Сергея Собянина: Онлайн-трансляция Сегодня на Тверской, 13 московский мэр Сергей Собянин даёт отчетную пресс-конференцию, подводя итоги первого года своего правления. The Village ведёт онлайн-трансляцию с этого события.
В городе
Поиск сети: почему в Москве выживают интернет-кафе?В условиях почти повсеместных Wi-Fi и 3G в Москве до сих пор выживают интернет-кафе. The Village побывал в старых сетевых клубах и узнал, сколько стоит час интернета и кто и зачем посещает эти места.
В городе