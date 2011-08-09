Поиск сети: почему в Москве выживают интернет-кафе? В условиях почти повсеместных Wi-Fi и 3G в Москве до сих пор выживают интернет-кафе. The Village побывал в старых сетевых клубах и узнал, сколько стоит час интернета и кто и зачем посещает эти места.