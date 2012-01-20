Чиновники признали, что нынешние маршруты устарели и не отвечают запросам растущего города и увеличивающегося населения. Если раньше, по словам транспортников, новые маршруты вводились лишь для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров из новых районов до центральных магистралей или станций метро, то теперь упор будет сделан не на количество маршрутов, а на скорость движения. В Москве уже появилось 3 новых маршрута автобусов-экспрессов, отвечающих установленным нормам. По скорости эти автобусы не уступают метро — они следуют из центра до окраин по выделенным полосам и с минимальным количеством остановок. Четвертый по счету экспрессный маршрут будет запущен в начале февраля на выделенной полосе Ленинского проспекта, от кинотеатра «Ударник» до расположенного рядом с МКАД офисного центра «Румянцево». Всего же к 2016 году в столице должны курсировать 19 экспрессов — по одному на каждой вылетной магистрали.