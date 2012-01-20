В Москве разрабатывают новую маршрутную сеть По примеру Сингапура и Токио столичные власти намерены создать интеллектуальную транспортную систему — для этого на дорогах уже установили 1 300 детекторов движения.
Интеллектуальная система, по словам заместителя мэра Николая Лямова, будет вести мониторинг дорожного движения и управлять работой всего общественного транспорта. Помимо прочего, она позволит на четверть сократить число аварий. 1 300 детекторов уже установлены на магистралях и позволяют анализировать потоки. А до конца года серьезные изменения ждут и маршрутную сеть общественного транспорта.
Чиновники признали, что нынешние маршруты устарели и не отвечают запросам растущего города и увеличивающегося населения. Если раньше, по словам транспортников, новые маршруты вводились лишь для того, чтобы обеспечить доставку пассажиров из новых районов до центральных магистралей или станций метро, то теперь упор будет сделан не на количество маршрутов, а на скорость движения.
В Москве уже появилось 3 новых маршрута автобусов-экспрессов, отвечающих установленным нормам. По скорости эти автобусы не уступают метро — они следуют из центра до окраин по выделенным полосам и с минимальным количеством остановок. Четвертый по счету экспрессный маршрут будет запущен в начале февраля на выделенной полосе Ленинского проспекта, от кинотеатра «Ударник» до расположенного рядом с МКАД офисного центра «Румянцево». Всего же к 2016 году в столице должны курсировать 19 экспрессов — по одному на каждой вылетной магистрали.
Иностранный опыт: 7 транспортных решений для Москвы
Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы
По новому плану развития транспорта, в этом году в Москве появятся также три новые полосы с реверсивным движением: на проспекте Мира, Рязанском проспекте и Шереметьевской улице. Еще в планах мэрии установка электронных табло, с помощью которых водители смогут узнать о пробках и возможных путях объезда. А на МКАД будут установлены щиты, которые подскажут ориентировочное время в пути из исходной точки до пункта назначения.
Комментарии
Вылетные магистрали это конечно клёво, но мне кажется они нужнее автомобилистам, чем обычным горожанам, которые ежедневно ездят не по прямым маршрутам к Кремлю, а между районами и станциями метро. Через Ленинский проспект по улице Обручева практически невозможно переехать из-за его безоговорочного преимущества.
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