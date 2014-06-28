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nastya yarovaya

На сайте с 11 февраля 2013

Комментарии2
Темы0
Посты86
Коротко0
Фестиваль иллюстраторов «Люстра»
Клуб рисовальщиков
Фестиваль иллюстраторов «Люстра»The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
3
Фестиваль иллюстраторов «Люстра»
Клуб рисовальщиков

Фестиваль иллюстраторов «Люстра» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон»
Клуб рисовальщиков
Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон»До 30 сентября в парке «Музеон» открыта выставка лучших рисунков участников LAM Sketching Club, посвящённых Москве
3
Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон»
Клуб рисовальщиков

Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон» До 30 сентября в парке «Музеон» открыта выставка лучших рисунков участников LAM Sketching Club, посвящённых Москве

Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж»
Клуб рисовальщиков
Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж»The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
3
Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж»
Клуб рисовальщиков

Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий
Выходные в городе
We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий150-летие зоопарка, официальное открытие нового бара Симачёва, новый сезон в «Третьяковке» и книжный фестиваль в «Музеоне» — среди заметных событий выходных
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We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий
Выходные в городе

We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий 150-летие зоопарка, официальное открытие нового бара Симачёва, новый сезон в «Третьяковке» и книжный фестиваль в «Музеоне» — среди заметных событий выходных

Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в кино
События недели
Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в киноНовые выставки в «Манеже» и «Третьяковке», немецкие выходные в саду «Эрмитаж» и ещё несколько событий из календаря The Village
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Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в кино
События недели

Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в кино Новые выставки в «Манеже» и «Третьяковке», немецкие выходные в саду «Эрмитаж» и ещё несколько событий из календаря The Village

Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014»
События недели
Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014»«Зелёная неделя» в парке Горького, показ нового Жана-Люка Годара за два месяца до премьеры, лекция AES+F и ещё несколько событий из календаря The Village
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Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014»
События недели

Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014» «Зелёная неделя» в парке Горького, показ нового Жана-Люка Годара за два месяца до премьеры, лекция AES+F и ещё несколько событий из календаря The Village

Какие пластические операции москвичи делают чаще всего
Москва в цифрах
Какие пластические операции москвичи делают чаще всегоThe Village узнал, что россияне и жители других стран стремятся изменить в своей внешности
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Какие пластические операции москвичи делают чаще всего
Москва в цифрах

Какие пластические операции москвичи делают чаще всего The Village узнал, что россияне и жители других стран стремятся изменить в своей внешности

Шествие бабушек на Тверской
Фоторепортаж
Шествие бабушек на ТверскойВ воскресенье, 17 августа, по Москве парадом прошли несколько сотен бабушек. The Village сфотографировал участниц шествия
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Шествие бабушек на Тверской
Фоторепортаж

Шествие бабушек на Тверской В воскресенье, 17 августа, по Москве парадом прошли несколько сотен бабушек. The Village сфотографировал участниц шествия

Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay Hungry
События недели
Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay HungryРоман Поланский и Дэвид Линч в «Пионере», котобатут и детский пинг-понг в «Музеоне», литовская фотография в Центре имени братьев Люмьер и ещё несколько событий из календаря The Village
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Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay Hungry
События недели

Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay Hungry Роман Поланский и Дэвид Линч в «Пионере», котобатут и детский пинг-понг в «Музеоне», литовская фотография в Центре имени братьев Люмьер и ещё несколько событий из календаря The Village

Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событий
Выходные в городе
Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событийМарафон современной хореографии, открытие Зелёного театра на ВДНХ, немые фильмы Хичкока на «Стрелке», Le Picnic и дни Швейцарии среди заметных событий выходных
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Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событий
Выходные в городе

Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событий Марафон современной хореографии, открытие Зелёного театра на ВДНХ, немые фильмы Хичкока на «Стрелке», Le Picnic и дни Швейцарии среди заметных событий выходных

Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth
События недели
Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth«Стражи галактики» в кинотеатрах, новый большой проект «Гаража», русская электроника под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
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Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth
События недели

Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth «Стражи галактики» в кинотеатрах, новый большой проект «Гаража», русская электроника под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village

«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событий
Выходные в городе
«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событийLexus Hybrid Art на ВДНХ, «Ламбада-маркет», фестиваль велокультуры, ралли ретроавтомобилей, ночь сериала «Оставленные» и экскурсии по Москве-реке среди заметных событий выходных
5
«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событий
Выходные в городе

«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событий Lexus Hybrid Art на ВДНХ, «Ламбада-маркет», фестиваль велокультуры, ралли ретроавтомобилей, ночь сериала «Оставленные» и экскурсии по Москве-реке среди заметных событий выходных

Ситуация
Язык насилияПоэт Елена Костылева о жертвах информационных войн
28
Ситуация

Язык насилия Поэт Елена Костылева о жертвах информационных войн

Как прошёл первый российский Boiler Room
Галереи
Как прошёл первый российский Boiler Room17 июля в Москве прошла первая вечеринка международного проекта Boiler Room
15
Как прошёл первый российский Boiler Room
Галереи

Как прошёл первый российский Boiler Room 17 июля в Москве прошла первая вечеринка международного проекта Boiler Room

Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона»
События недели
Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона»Конференция PechaKucha на «Стрелке», Cypress Hill в «Главклубе», ночь сериала «Как я встретил вашу маму» под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
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Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона»
События недели

Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона» Конференция PechaKucha на «Стрелке», Cypress Hill в «Главклубе», ночь сериала «Как я встретил вашу маму» под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village

Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов»
События недели
Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов»Новый фильм с Джонни Деппом, фестиваль авангардистов в «Музеоне», свадьбы на фестивале Stay Hungry и ещё несколько событий из календаря The Village
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Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов»
События недели

Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов» Новый фильм с Джонни Деппом, фестиваль авангардистов в «Музеоне», свадьбы на фестивале Stay Hungry и ещё несколько событий из календаря The Village

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
Клуб рисовальщиков
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусстваThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
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Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства
Клуб рисовальщиков

Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий
Выходные в городе
Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событийВыставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных
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Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий
Выходные в городе

Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий Выставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных

«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник»
События недели
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник»Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village
0
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник»
События недели

«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник» Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village

Выпускной в парке Горького
Клуб рисовальщиков
Выпускной в парке ГорькогоThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
2
Выпускной в парке Горького
Клуб рисовальщиков

Выпускной в парке Горького The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции

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