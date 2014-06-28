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nastya yarovaya
На сайте с 11 февраля 2013
Клуб рисовальщиков
Фестиваль иллюстраторов «Люстра»The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Фестиваль иллюстраторов «Люстра» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон»До 30 сентября в парке «Музеон» открыта выставка лучших рисунков участников LAM Sketching Club, посвящённых Москве
Клуб рисовальщиков
Выставка «Москва в эскизах LAM Sketching Club» в парке «Музеон» До 30 сентября в парке «Музеон» открыта выставка лучших рисунков участников LAM Sketching Club, посвящённых Москве
Клуб рисовальщиков
Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж»The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Фестиваль Seasons в Саду «Эрмитаж» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Выходные в городе
We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий150-летие зоопарка, официальное открытие нового бара Симачёва, новый сезон в «Третьяковке» и книжный фестиваль в «Музеоне» — среди заметных событий выходных
Выходные в городе
We Run Moscow, 33-часовой Городской маркет еды, Kelela в «Стрелке» и ещё 10 событий 150-летие зоопарка, официальное открытие нового бара Симачёва, новый сезон в «Третьяковке» и книжный фестиваль в «Музеоне» — среди заметных событий выходных
События недели
Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в киноНовые выставки в «Манеже» и «Третьяковке», немецкие выходные в саду «Эрмитаж» и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Ночной маркет еды, открытие «Доктора Живаго» и «Люси» в кино Новые выставки в «Манеже» и «Третьяковке», немецкие выходные в саду «Эрмитаж» и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014»«Зелёная неделя» в парке Горького, показ нового Жана-Люка Годара за два месяца до премьеры, лекция AES+F и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Ретроспектива Леонида Парфёнова, гигантский «Детский мир» и «Эмми-2014» «Зелёная неделя» в парке Горького, показ нового Жана-Люка Годара за два месяца до премьеры, лекция AES+F и ещё несколько событий из календаря The Village
Москва в цифрах
Какие пластические операции москвичи делают чаще всегоThe Village узнал, что россияне и жители других стран стремятся изменить в своей внешности
Москва в цифрах
Какие пластические операции москвичи делают чаще всего The Village узнал, что россияне и жители других стран стремятся изменить в своей внешности
Фоторепортаж
Шествие бабушек на ТверскойВ воскресенье, 17 августа, по Москве парадом прошли несколько сотен бабушек. The Village сфотографировал участниц шествия
Фоторепортаж
Шествие бабушек на Тверской В воскресенье, 17 августа, по Москве парадом прошли несколько сотен бабушек. The Village сфотографировал участниц шествия
События недели
Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay HungryРоман Поланский и Дэвид Линч в «Пионере», котобатут и детский пинг-понг в «Музеоне», литовская фотография в Центре имени братьев Люмьер и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay Hungry Роман Поланский и Дэвид Линч в «Пионере», котобатут и детский пинг-понг в «Музеоне», литовская фотография в Центре имени братьев Люмьер и ещё несколько событий из календаря The Village
Выходные в городе
Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событийМарафон современной хореографии, открытие Зелёного театра на ВДНХ, немые фильмы Хичкока на «Стрелке», Le Picnic и дни Швейцарии среди заметных событий выходных
Выходные в городе
Фестиваль Bird's Meadow, концерт «Ленинграда», выставка Сальвадора Дали и ещё 11 событий Марафон современной хореографии, открытие Зелёного театра на ВДНХ, немые фильмы Хичкока на «Стрелке», Le Picnic и дни Швейцарии среди заметных событий выходных
События недели
Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth«Стражи галактики» в кинотеатрах, новый большой проект «Гаража», русская электроника под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Открытие Зелёного театра на ВДНХ, фестиваль Хичкока и концерт Megadeth «Стражи галактики» в кинотеатрах, новый большой проект «Гаража», русская электроника под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
Выходные в городе
«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событийLexus Hybrid Art на ВДНХ, «Ламбада-маркет», фестиваль велокультуры, ралли ретроавтомобилей, ночь сериала «Оставленные» и экскурсии по Москве-реке среди заметных событий выходных
Выходные в городе
«Зомби-забег», фестиваль Adventure Time, «Архстояние» и ещё 15 событий Lexus Hybrid Art на ВДНХ, «Ламбада-маркет», фестиваль велокультуры, ралли ретроавтомобилей, ночь сериала «Оставленные» и экскурсии по Москве-реке среди заметных событий выходных
Ситуация
Язык насилия Поэт Елена Костылева о жертвах информационных войн
Галереи
Как прошёл первый российский Boiler Room17 июля в Москве прошла первая вечеринка международного проекта Boiler Room
Галереи
Как прошёл первый российский Boiler Room 17 июля в Москве прошла первая вечеринка международного проекта Boiler Room
События недели
Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона»Конференция PechaKucha на «Стрелке», Cypress Hill в «Главклубе», ночь сериала «Как я встретил вашу маму» под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Пикник «Афиши», Boiler Room и воссоединение «Монти Пайтона» Конференция PechaKucha на «Стрелке», Cypress Hill в «Главклубе», ночь сериала «Как я встретил вашу маму» под открытым небом и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов»Новый фильм с Джонни Деппом, фестиваль авангардистов в «Музеоне», свадьбы на фестивале Stay Hungry и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
Концерт Foster The People, Moscow City Racing и открытие пространства «Корабль Брюсов» Новый фильм с Джонни Деппом, фестиваль авангардистов в «Музеоне», свадьбы на фестивале Stay Hungry и ещё несколько событий из календаря The Village
Клуб рисовальщиков
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусстваThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков
Монтаж IV Московской международной биеннале молодого искусства The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Выходные в городе
Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событийВыставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных
Выходные в городе
Placebo и Kasabian в парке Горького, «Ночь новых медиа», День семьи и ещё 12 событий Выставка к столетию Первой мировой в МАММ, Тео Пэрриш и Омар Сулейман в Мневниковской пойме, «Ляпис Трубецкой» на крыше Artplay и лекции о любви в «Музеоне» среди заметных событий выходных
События недели
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник»Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village
События недели
«Ночь новых медиа», Outline Festival и «SVOY Субботник» Выставка к 150-летию Московского зоопарка, главная летняя конференция «Стрелки», фестиваль документалок в парке Горького и ещё несколько событий из календаря The Village
Клуб рисовальщиков
Выпускной в парке ГорькогоThe Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции
Клуб рисовальщиков