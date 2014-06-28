Джаз в саду «Эрмитаж», ночь сериала «Друзья» и последний летний Stay Hungry Роман Поланский и Дэвид Линч в «Пионере», котобатут и детский пинг-понг в «Музеоне», литовская фотография в Центре имени братьев Люмьер и ещё несколько событий из календаря The Village