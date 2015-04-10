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ZI

Zoya Ivanova

На сайте с 6 марта 2013

Комментарии3Темы1Посты17
Коротко0
Еда

На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog

По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами

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Еда

На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами

Новое место

В Москве открылось кафе международной сети The Bagel Bar

В основе меню заведения — бейглы, которые готовят на месте

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Новое место

В Москве открылось кафе международной сети The Bagel Bar В основе меню заведения — бейглы, которые готовят на месте

Еда

На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Варка»

Пивное меню в «Варке» планируют постоянно менять

1
Еда

На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Варка» Пивное меню в «Варке» планируют постоянно менять

Новое место

На «Пушкинской» откроется бургерная Machos Burgers

Кухней в новом заведении будет руководить Игорь Коротченков, в прошлом работавший в ресторане американской кухни Black Market

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Новое место

На «Пушкинской» откроется бургерная Machos Burgers Кухней в новом заведении будет руководить Игорь Коротченков, в прошлом работавший в ресторане американской кухни Black Market

Weekend

В «Гоголь-центре» пройдёт ярмарка Le Picnic

На площадке «Гоголь-центра» мероприятие проведут впервые

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Weekend

В «Гоголь-центре» пройдёт ярмарка Le Picnic На площадке «Гоголь-центра» мероприятие проведут впервые

Weekend

В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия»

В мероприятии примут участие зарубежные деятели комикс-индустрии из Китая, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии

0
Weekend

В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия» В мероприятии примут участие зарубежные деятели комикс-индустрии из Китая, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии

Магазины

В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat

Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра

0
Магазины

В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра

Еда

На «Менделеевской» откроется кафе «Серёжа» с блюдами кухонь народов СССР

Интерьер заведения оформили элементами советского быта

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Еда

На «Менделеевской» откроется кафе «Серёжа» с блюдами кухонь народов СССР Интерьер заведения оформили элементами советского быта

Еда

Аркадий Новиков открывает бургерную «#Farш» на Никольской улице

Новое заведение является совместным проектом ресторатора Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»

0
Еда

Аркадий Новиков открывает бургерную «#Farш» на Никольской улице Новое заведение является совместным проектом ресторатора Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»

Транспорт

Два маршрута общественного транспорта Москвы полностью отдали частному перевозчику

Разыгран первый аукцион в рамках новой модели управления наземным городским транспортом в СЗАО

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Транспорт

Два маршрута общественного транспорта Москвы полностью отдали частному перевозчику Разыгран первый аукцион в рамках новой модели управления наземным городским транспортом в СЗАО

Транспорт

В Москве активизировались лжепарковщики

Мошенники обманом пытаются заставить водителей заплатить за стоянку наличными

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Транспорт

В Москве активизировались лжепарковщики Мошенники обманом пытаются заставить водителей заплатить за стоянку наличными

Магазины

Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля

Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54

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Магазины

Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54

Транспорт

Дорожные табло начали транслировать информацию об угнанных машинах

Объявления на табло рассказывают о марках, цвете и номерах машин, находящихся в розыске

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Транспорт

Дорожные табло начали транслировать информацию об угнанных машинах Объявления на табло рассказывают о марках, цвете и номерах машин, находящихся в розыске

Новое в Москве

В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry

Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ

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Новое в Москве

В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ

Новое место

В Кривоколенном переулке откроется бургерная «ББ&Бургерс»

Кафе начнёт работу в помещении бывшего магазина чая и кофе, по соседству с ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама»

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Новое место

В Кривоколенном переулке откроется бургерная «ББ&Бургерс» Кафе начнёт работу в помещении бывшего магазина чая и кофе, по соседству с ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама»

Ситуация

Москвичи пожаловались на запах гари

Такие сообщения начали поступать из столичных районов Жулебино, Выхино, Кузьминки, Печатники и Рязанский

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Ситуация

Москвичи пожаловались на запах гари Такие сообщения начали поступать из столичных районов Жулебино, Выхино, Кузьминки, Печатники и Рязанский

Еда

В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле»

В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области

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Еда

В Барвихе открылся магазин органических продуктов «Углече Поле» В магазине можно купить продукцию, произведённую в хозяйствах Ярославской области