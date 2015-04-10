Zoya Ivanova
На сайте с 6 марта 2013
На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog
По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами
На «Флаконе» открылась шампанерия Sparkling Dog По воскресеньям в заведении планируют устраивать бранчи с «антипохмельными» блюдами
В Москве открылось кафе международной сети The Bagel Bar
В основе меню заведения — бейглы, которые готовят на месте
В Москве открылось кафе международной сети The Bagel Bar В основе меню заведения — бейглы, которые готовят на месте
На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Варка»
Пивное меню в «Варке» планируют постоянно менять
На «Таганской» открылся бар с крафтовым пивом «Варка» Пивное меню в «Варке» планируют постоянно менять
На «Пушкинской» откроется бургерная Machos Burgers
Кухней в новом заведении будет руководить Игорь Коротченков, в прошлом работавший в ресторане американской кухни Black Market
На «Пушкинской» откроется бургерная Machos Burgers Кухней в новом заведении будет руководить Игорь Коротченков, в прошлом работавший в ресторане американской кухни Black Market
В «Гоголь-центре» пройдёт ярмарка Le Picnic
На площадке «Гоголь-центра» мероприятие проведут впервые
В «Гоголь-центре» пройдёт ярмарка Le Picnic На площадке «Гоголь-центра» мероприятие проведут впервые
В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия»
В мероприятии примут участие зарубежные деятели комикс-индустрии из Китая, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии
В Москве пройдёт фестиваль комиксов «КомМиссия» В мероприятии примут участие зарубежные деятели комикс-индустрии из Китая, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии
В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat
Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра
В «Европейском» открылся магазин кроссовок Street Beat Спортивный мультибренд работает в атриуме «Лондон» торгового центра
На «Менделеевской» откроется кафе «Серёжа» с блюдами кухонь народов СССР
Интерьер заведения оформили элементами советского быта
На «Менделеевской» откроется кафе «Серёжа» с блюдами кухонь народов СССР Интерьер заведения оформили элементами советского быта
Аркадий Новиков открывает бургерную «#Farш» на Никольской улице
Новое заведение является совместным проектом ресторатора Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»
Аркадий Новиков открывает бургерную «#Farш» на Никольской улице Новое заведение является совместным проектом ресторатора Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг»
Два маршрута общественного транспорта Москвы полностью отдали частному перевозчику
Разыгран первый аукцион в рамках новой модели управления наземным городским транспортом в СЗАО
Два маршрута общественного транспорта Москвы полностью отдали частному перевозчику Разыгран первый аукцион в рамках новой модели управления наземным городским транспортом в СЗАО
В Москве активизировались лжепарковщики
Мошенники обманом пытаются заставить водителей заплатить за стоянку наличными
В Москве активизировались лжепарковщики Мошенники обманом пытаются заставить водителей заплатить за стоянку наличными
Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля
Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54
Очередной Sunday Up Market пройдёт в Москве с 17 по 19 апреля Маркет решили посвятить годовщине открытия известного нью-йоркского клуба Studio 54
Дорожные табло начали транслировать информацию об угнанных машинах
Объявления на табло рассказывают о марках, цвете и номерах машин, находящихся в розыске
Дорожные табло начали транслировать информацию об угнанных машинах Объявления на табло рассказывают о марках, цвете и номерах машин, находящихся в розыске
В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry
Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ
В Москве открылась онлайн-кондитерская Markus Pastry Готовых тортов в кондитерской нет, всё делается только под заказ
В Кривоколенном переулке откроется бургерная «ББ&Бургерс»
Кафе начнёт работу в помещении бывшего магазина чая и кофе, по соседству с ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама»
В Кривоколенном переулке откроется бургерная «ББ&Бургерс» Кафе начнёт работу в помещении бывшего магазина чая и кофе, по соседству с ресторанами «Хачапури» и «Одесса мама»
Москвичи пожаловались на запах гари
Такие сообщения начали поступать из столичных районов Жулебино, Выхино, Кузьминки, Печатники и Рязанский