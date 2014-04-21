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Даша Князева

На сайте с 27 октября 2007

Комментарии29Темы1Посты149
Коротко0
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Гид The Village
Как продать ненужную одежду и хорошо провести времяКак оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
6
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время
Гид The Village

Как продать ненужную одежду и хорошо провести время Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах

Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркам
Магазины
Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркамОснователь шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко об одежде для полных, кризисе и торговых центрах
2
Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркам
Магазины

Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркам Основатель шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко об одежде для полных, кризисе и торговых центрах

Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерских
Гид The Village
Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерскихFineobjects, Wood Family, Archpole и другие локальные мастерские, у которых можно купить мебель и предметы из дерева
21
Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерских
Гид The Village

Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерских Fineobjects, Wood Family, Archpole и другие локальные мастерские, у которых можно купить мебель и предметы из дерева

Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2
Молодая марка
Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2Aloha Gaia, Ichien, Dzhanelli и другие молодые ювелирные марки, на которые стоит обратить внимание
15
Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2
Молодая марка

Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2 Aloha Gaia, Ichien, Dzhanelli и другие молодые ювелирные марки, на которые стоит обратить внимание

Новое место

В «Метрополисе» открылись магазины Weekend Max Mara и Max&Co

В Москве появились новые флагманские магазины итальянских марок

5
В «Метрополисе» открылись магазины Weekend Max Mara и Max&Co
Новое место

В «Метрополисе» открылись магазины Weekend Max Mara и Max&Co В Москве появились новые флагманские магазины итальянских марок

Скидки дня

30 % в ЦУМе

Начало распродаж в главном универмаге города

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Скидки дня

30 % в ЦУМе Начало распродаж в главном универмаге города

Как обезопасить квартиру, уезжая из города
Гид The Village
Как обезопасить квартиру, уезжая из городаСдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
6
Как обезопасить квартиру, уезжая из города
Гид The Village

Как обезопасить квартиру, уезжая из города Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы

Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в России
Магазины
Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в РоссииОдин из основателей Leform Родион Мамонтов о конкуренции с Mercury и отказе от Демельмейстер
15
Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в России
Магазины

Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в России Один из основателей Leform Родион Мамонтов о конкуренции с Mercury и отказе от Демельмейстер

Надя Зотова, создатель бюро Enjoy Home
Портфолио
Надя Зотова, создатель бюро Enjoy HomeThe Village рассказывает о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме
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Надя Зотова, создатель бюро Enjoy Home
Портфолио

Надя Зотова, создатель бюро Enjoy Home The Village рассказывает о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме

7 причин полюбить советскую мебель
Гид The Village
7 причин полюбить советскую мебельАртём Дежурко, преподаватель факультета дизайна ВШЭ, объясняет, почему стоит присмотреться к советской мебели
59
7 причин полюбить советскую мебель
Гид The Village

7 причин полюбить советскую мебель Артём Дежурко, преподаватель факультета дизайна ВШЭ, объясняет, почему стоит присмотреться к советской мебели

Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&MЭдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
25
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M
Магазины

Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M Эдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца

Как обустроить большую ванную комнату
Квартирный вопрос
Как обустроить большую ванную комнатуThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
5
Как обустроить большую ванную комнату
Квартирный вопрос

Как обустроить большую ванную комнату The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья

Стиль
Семь причин моей ненавистиДаша Князева о коротких шортах и летнем гардеробе
184
Стиль

Семь причин моей ненависти Даша Князева о коротких шортах и летнем гардеробе

Как хранить сувениры
Гид The Village
Как хранить сувенирыКакие безделушки стоит привозить и с гордостью хранить дома, а какие — бесполезный хлам
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Как хранить сувениры
Гид The Village

Как хранить сувениры Какие безделушки стоит привозить и с гордостью хранить дома, а какие — бесполезный хлам

Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии Богдановой
Вещи для дома
Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии БогдановойПредметы для дома российских дизайнеров — выбор Марии Богдановой
4
Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии Богдановой
Вещи для дома

Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии Богдановой Предметы для дома российских дизайнеров — выбор Марии Богдановой

10 идей, как преобразить интерьер
Дизайн-хак
10 идей, как преобразить интерьерНеобычные стены, вещи в стиле сериала «Безумцы», зеркальные поверхности и другие нехитрые советы, которые помогут сделать интерьер лучше
4
10 идей, как преобразить интерьер
Дизайн-хак

10 идей, как преобразить интерьер Необычные стены, вещи в стиле сериала «Безумцы», зеркальные поверхности и другие нехитрые советы, которые помогут сделать интерьер лучше

Как обустроить дачу
Гид The Village
Как обустроить дачуКак с помощью несложной перепланировки и косметического ремонта сделать дачу идеальным местом для отдыха
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Как обустроить дачу
Гид The Village

Как обустроить дачу Как с помощью несложной перепланировки и косметического ремонта сделать дачу идеальным местом для отдыха

Как преобразить интерьер с помощью зеркал
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью зеркалМебель с отражающей поверхностью, набор зеркал и запрещённые места для них — несложные декораторские манипуляции с привычным предметом, которые сделают вашу квартиру лучше
4
Как преобразить интерьер с помощью зеркал
Дизайн-хак

Как преобразить интерьер с помощью зеркал Мебель с отражающей поверхностью, набор зеркал и запрещённые места для них — несложные декораторские манипуляции с привычным предметом, которые сделают вашу квартиру лучше

Как правильно организовать освещение в большой комнате
Квартирный вопрос
Как правильно организовать освещение в большой комнате The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
2
Как правильно организовать освещение в большой комнате
Квартирный вопрос

Как правильно организовать освещение в большой комнате The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья

Выбор Юлии Кирпичевой, руководителя студии Johnson Design Studio
Вещи для дома
Выбор Юлии Кирпичевой, руководителя студии Johnson Design StudioМедная ванна, табурет из натуральной пробки, подставка под айфон в форме старинного телефона — выбор Юлии Кирпичевой
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Выбор Юлии Кирпичевой, руководителя студии Johnson Design Studio
Вещи для дома

Выбор Юлии Кирпичевой, руководителя студии Johnson Design Studio Медная ванна, табурет из натуральной пробки, подставка под айфон в форме старинного телефона — выбор Юлии Кирпичевой

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