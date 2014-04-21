Даша Князева
На сайте с 27 октября 2007
Гид The Village
Как продать ненужную одежду и хорошо провести времяКак оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
Гид The Village
Как продать ненужную одежду и хорошо провести время Как оформить стенд, за сколько продавать вещи и другие правила участия в уличных маркетах
Магазины
Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркамОснователь шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко об одежде для полных, кризисе и торговых центрах
Магазины
Рыночные отношения: Президент компании «Ли-Лу» о любви русских к итальянским маркам Основатель шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко об одежде для полных, кризисе и торговых центрах
Гид The Village
Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерскихFineobjects, Wood Family, Archpole и другие локальные мастерские, у которых можно купить мебель и предметы из дерева
Гид The Village
Cделано из дерева: 7 российских мебельных мастерских Fineobjects, Wood Family, Archpole и другие локальные мастерские, у которых можно купить мебель и предметы из дерева
Молодая марка
Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2Aloha Gaia, Ichien, Dzhanelli и другие молодые ювелирные марки, на которые стоит обратить внимание
Молодая марка
Всё получилось: 5 молодых ювелирных марок. Часть 2 Aloha Gaia, Ichien, Dzhanelli и другие молодые ювелирные марки, на которые стоит обратить внимание
Новое место
В «Метрополисе» открылись магазины Weekend Max Mara и Max&Co
В Москве появились новые флагманские магазины итальянских марок
Новое место
В «Метрополисе» открылись магазины Weekend Max Mara и Max&Co В Москве появились новые флагманские магазины итальянских марок
Скидки дня
30 % в ЦУМе Начало распродаж в главном универмаге города
Гид The Village
Как обезопасить квартиру, уезжая из городаСдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
Гид The Village
Как обезопасить квартиру, уезжая из города Сдать квартиру в аренду, наконец подружиться с соседями и другие способы
Магазины
Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в РоссииОдин из основателей Leform Родион Мамонтов о конкуренции с Mercury и отказе от Демельмейстер
Магазины
Рыночные отношения: Как cуществует Leform, первый concept store в России Один из основателей Leform Родион Мамонтов о конкуренции с Mercury и отказе от Демельмейстер
Портфолио
Надя Зотова, создатель бюро Enjoy HomeThe Village рассказывает о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме
Портфолио
Надя Зотова, создатель бюро Enjoy Home The Village рассказывает о московских архитекторах и дизайнерах интерьеров, их лучших и любимых проектах и собственном доме
Гид The Village
7 причин полюбить советскую мебельАртём Дежурко, преподаватель факультета дизайна ВШЭ, объясняет, почему стоит присмотреться к советской мебели
Гид The Village
7 причин полюбить советскую мебель Артём Дежурко, преподаватель факультета дизайна ВШЭ, объясняет, почему стоит присмотреться к советской мебели
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&MЭдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
Магазины
Рыночные отношения: Как Sela стала русским аналогом H&M Эдуард Остроброд, вице-президент по развитию Sela, объясняет, почему его одежда производится в Китае, как работает реклама в глянце и что случилось с его магазином в Крыму за эти два месяца
Квартирный вопрос
Как обустроить большую ванную комнатуThe Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Квартирный вопрос
Как обустроить большую ванную комнату The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Стиль
Семь причин моей ненависти Даша Князева о коротких шортах и летнем гардеробе
Гид The Village
Как хранить сувенирыКакие безделушки стоит привозить и с гордостью хранить дома, а какие — бесполезный хлам
Гид The Village
Как хранить сувениры Какие безделушки стоит привозить и с гордостью хранить дома, а какие — бесполезный хлам
Вещи для дома
Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии БогдановойПредметы для дома российских дизайнеров — выбор Марии Богдановой
Вещи для дома
Выбор дизайнера и художника по настенным росписям Марии Богдановой Предметы для дома российских дизайнеров — выбор Марии Богдановой
Дизайн-хак
10 идей, как преобразить интерьерНеобычные стены, вещи в стиле сериала «Безумцы», зеркальные поверхности и другие нехитрые советы, которые помогут сделать интерьер лучше
Дизайн-хак
10 идей, как преобразить интерьер Необычные стены, вещи в стиле сериала «Безумцы», зеркальные поверхности и другие нехитрые советы, которые помогут сделать интерьер лучше
Гид The Village
Как обустроить дачуКак с помощью несложной перепланировки и косметического ремонта сделать дачу идеальным местом для отдыха
Гид The Village
Как обустроить дачу Как с помощью несложной перепланировки и косметического ремонта сделать дачу идеальным местом для отдыха
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью зеркалМебель с отражающей поверхностью, набор зеркал и запрещённые места для них — несложные декораторские манипуляции с привычным предметом, которые сделают вашу квартиру лучше
Дизайн-хак
Как преобразить интерьер с помощью зеркал Мебель с отражающей поверхностью, набор зеркал и запрещённые места для них — несложные декораторские манипуляции с привычным предметом, которые сделают вашу квартиру лучше
Квартирный вопрос
Как правильно организовать освещение в большой комнате The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Квартирный вопрос
Как правильно организовать освещение в большой комнате The Village узнаёт у экспертов — архитекторов, инженеров, дизайнеров, декораторов, — какими способами можно решить ту или иную проблему типового жилья
Вещи для дома
Выбор Юлии Кирпичевой, руководителя студии Johnson Design StudioМедная ванна, табурет из натуральной пробки, подставка под айфон в форме старинного телефона — выбор Юлии Кирпичевой
Вещи для дома