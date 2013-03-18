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Anna Baraulina
На сайте с 20 ноября 2012
Облако знаний
Начни бизнес: Как открыть детский клубH&F рассказывает о том, как открыть небольшой собственный бизнес. На этой неделе — детский клуб.
Облако знаний
Начни бизнес: Как открыть детский клуб H&F рассказывает о том, как открыть небольшой собственный бизнес. На этой неделе — детский клуб.
Менеджмент
Мама на работе: Как многодетным женщинам удаётся делать бизнесH&F узнал у трёх предпринимательниц с тремя детьми, как они совмещают семью и дела.
Менеджмент
Мама на работе: Как многодетным женщинам удаётся делать бизнес H&F узнал у трёх предпринимательниц с тремя детьми, как они совмещают семью и дела.
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в FacebookРоман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
Эксперимент
Instabank: Можно ли создать банк для друзей в Facebook Роман Потёмкин и Дмитрий Феофанов запустили финансовый сервис для Facebook и iPhone, появление которого встревожило Центробанк. Удастся ли им преодолеть трудности и привлечь аудиторию?
Облако знаний
Упрощая хаос: 4 сервиса для работы с «Почтой России»Ещё не нашёлся герой, способный заставить «Почту России» работать быстрее. Зато существуют сервисы, позволяющие упростить общение с ней тем, кто часто что-то посылает.
Облако знаний
Упрощая хаос: 4 сервиса для работы с «Почтой России» Ещё не нашёлся герой, способный заставить «Почту России» работать быстрее. Зато существуют сервисы, позволяющие упростить общение с ней тем, кто часто что-то посылает.
Сделал сам
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеровГрафического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
Сделал сам
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
Истории
Отработанный деним: Куда пропала марка Depo JeansПредпринимателю Петру Финову удалось создать один из первых культовых российских брендов молодёжной одежды — Depo Jeans. Он рассказал H&F, почему больше не видит смысла работать на Россию.
Истории
Отработанный деним: Куда пропала марка Depo Jeans Предпринимателю Петру Финову удалось создать один из первых культовых российских брендов молодёжной одежды — Depo Jeans. Он рассказал H&F, почему больше не видит смысла работать на Россию.
Истории
Canoe: Как шапки Валерия Туниянца попали на одну полку с мировыми брендамиПотребительский товар без рекламы на рынке не выживет? Валерий Туниянц, основавший 17 лет назад марку головных уборов Canoe, почти её не продвигает, но продаёт шапок, шляп и кепок на $10 млн в год.
Истории
Canoe: Как шапки Валерия Туниянца попали на одну полку с мировыми брендами Потребительский товар без рекламы на рынке не выживет? Валерий Туниянц, основавший 17 лет назад марку головных уборов Canoe, почти её не продвигает, но продаёт шапок, шляп и кепок на $10 млн в год.
Эксперимент
Wishnya: Зачем производитель стройматериалов стал делать картонную мебельДмитрию Литцу из Екатеринбурга наскучило производство традиционных строительных материалов, и он решил делать мебель и аксессуары из картона
Эксперимент
Wishnya: Зачем производитель стройматериалов стал делать картонную мебель Дмитрию Литцу из Екатеринбурга наскучило производство традиционных строительных материалов, и он решил делать мебель и аксессуары из картона
Менеджмент
Сделано в Китае: Как работать с китайскими производителямиПринято считать, что, разместив заказ в Китае, можно получить много товара — и сносного качества. В действительности у бизнеса в Поднебесной масса нюансов. Евгений Колесов рассказал о главных из них.
Менеджмент
Сделано в Китае: Как работать с китайскими производителями Принято считать, что, разместив заказ в Китае, можно получить много товара — и сносного качества. В действительности у бизнеса в Поднебесной масса нюансов. Евгений Колесов рассказал о главных из них.
Эксперимент
InMyRoom: Как продать диван в интернетеПостроив два успешных агентства интернет-рекламы, Аделя и Иван Хмелевские решили попробовать продавать через сеть мебель и декор. Проект оказался неудачным, но натолкнул их на мысль о новом бизнесе.
Эксперимент
InMyRoom: Как продать диван в интернете Построив два успешных агентства интернет-рекламы, Аделя и Иван Хмелевские решили попробовать продавать через сеть мебель и декор. Проект оказался неудачным, но натолкнул их на мысль о новом бизнесе.
Hopes & Fears
Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте»Главный партнёр инвесткомпании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович прокомментировал H&F ситуацию вокруг крупнейшей соцсети, совладельцем которой стал вчера.
Hopes & Fears
Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте» Главный партнёр инвесткомпании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович прокомментировал H&F ситуацию вокруг крупнейшей соцсети, совладельцем которой стал вчера.
Сделал сам
Vertigo Sports: Как открыть вейк-парк за неделюАлександр Ищенко из Ростова-на-Дону превратил увлечение экстремальными видами спорта в успешный бизнес c оборотом 12 млн рублей. Он устанавливает канатные дороги для вейк-бординга по всей стране.
Сделал сам
Vertigo Sports: Как открыть вейк-парк за неделю Александр Ищенко из Ростова-на-Дону превратил увлечение экстремальными видами спорта в успешный бизнес c оборотом 12 млн рублей. Он устанавливает канатные дороги для вейк-бординга по всей стране.
Сделал сам
J.V.: Как заработать на офисном дресс-кодеДизайнер Юлия Великовская предпочла производство офисных рубашек высокой моде и не прогадала. Каждый месяц её компания продаёт одежды на четверть миллиона рублей.
Сделал сам
J.V.: Как заработать на офисном дресс-коде Дизайнер Юлия Великовская предпочла производство офисных рубашек высокой моде и не прогадала. Каждый месяц её компания продаёт одежды на четверть миллиона рублей.
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компанииТрое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
Менеджмент
Опцион созрел: Как раздавать доли бизнеса сотрудникам компании Трое предпринимателей рассказали H&F, как они организовывали опционные программы в своих компаниях, а ставшие акционерами сотрудники поделились ощущениями.
Эксперимент
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молокаМарина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.
Эксперимент
«Мамино счастье»: Как заработать на доставке грудного молока Марина Ферапонтова из Красноярска делает бизнес, оказывая молодым матерям услуги, которых не хватало ей самой в декрете и после родов.
Истории
Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудниковКомпании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.
Истории
Офисные плюшки: На что готовы компании ради ценных сотрудников Компании нового типа готовы предложить ценным сотрудникам нечто большее, чем медстраховку или обеды. H&F выяснил, как они пытаются удержать ценные кадры.
Сделал сам
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозокРостовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.
Сделал сам
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок Ростовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.
Облако знаний
Сделай App: 5 конструкторов мобильных приложений для бизнесаСпециальные онлайн-сервисы позволяют самостоятельно создавать мобильные приложения для компаний. H&F выяснил, сколько они стоят и что дают.
Облако знаний
Сделай App: 5 конструкторов мобильных приложений для бизнеса Специальные онлайн-сервисы позволяют самостоятельно создавать мобильные приложения для компаний. H&F выяснил, сколько они стоят и что дают.
Сделал сам
Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнесПетербуржцы Борис Мирочник и Михаил Прыгунов сделали видеоблог о фитнесе и бодибилдинге самым популярным из подобных российских каналов YouTube — 3 млн просмотров в месяц. Где в этом бизнесе деньги?
Сделал сам
Максимум тела: Как YouGifted превратил видеоуроки фитнеса в бизнес Петербуржцы Борис Мирочник и Михаил Прыгунов сделали видеоблог о фитнесе и бодибилдинге самым популярным из подобных российских каналов YouTube — 3 млн просмотров в месяц. Где в этом бизнесе деньги?
Эксперимент
Маттиас Кронер (Fidor): Интернет-банк не нуждается в менеджерах, офисах и других пережитках прошлогоМаттиас Кронер, основатель немецкого банка Fidor, работающего только через интернет, рассказал H&F о клиентах, зависимости ставки от лайков и других хитростях, а также об экспансии в Россию.
Эксперимент