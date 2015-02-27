Роман Фирсозовский
На сайте с 10 сентября 2014
Осенью в «Авиапарке» откроется детский мини-город Kidzania
В развлекательном центре дети смогут примерить на себя несколько десятков профессий
Осенью в «Авиапарке» откроется детский мини-город Kidzania В развлекательном центре дети смогут примерить на себя несколько десятков профессий
На Пятницкой откроется кафе-бар еврейской кухни Mitzva
В заведении будут готовить блюда еврейской кухни в авторской интерпретации, а не кошерную еду
На Пятницкой откроется кафе-бар еврейской кухни Mitzva В заведении будут готовить блюда еврейской кухни в авторской интерпретации, а не кошерную еду
Для пассажиров «Сапсанов» вводят дорожные карты с 50-процентной скидкой
Купить такие карты можно будет в поездах «Сапсан» и в железнодорожной кассе дирекции скоростного сообщения в Москве и Санкт-Петербурге
Для пассажиров «Сапсанов» вводят дорожные карты с 50-процентной скидкой Купить такие карты можно будет в поездах «Сапсан» и в железнодорожной кассе дирекции скоростного сообщения в Москве и Санкт-Петербурге
В «Крокус Сити Молле» возобновил работу магазин обуви Alberto Guardiani
Во время реконструкции магазина обувь Alberto Guardiani можно было купить в ГУМе и тороговом центре «Лотте Плаза»
В «Крокус Сити Молле» возобновил работу магазин обуви Alberto Guardiani Во время реконструкции магазина обувь Alberto Guardiani можно было купить в ГУМе и тороговом центре «Лотте Плаза»
Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)
Для каждого региона уже составлен график возникновения помех
Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено) Для каждого региона уже составлен график возникновения помех
Майский Гонконг, осенний Берлин и бюджетная Рига Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
В ГУМе открылся магазин нижнего белья Eres
Новый магазин стал третьим по счёту пространством марки в Москве
В ГУМе открылся магазин нижнего белья Eres Новый магазин стал третьим по счёту пространством марки в Москве
Delicatessen по воскресеньям предложит веганское меню
Блюда для вегетарианцев и веганов будут готовить только по воскресеньям
Delicatessen по воскресеньям предложит веганское меню Блюда для вегетарианцев и веганов будут готовить только по воскресеньям
Самые дорогие города для путешествий Рейтинг составил британский журнал The Economist
Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски
С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций
Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций
В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи
Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей
В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей
Сколько россиян довольны своей жизнью
Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Сколько россиян довольны своей жизнью Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Первый весенний «Ламбада-маркет» пройдёт с 21 по 22 марта
На ярмарке можно будет купить винтажную одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель и предметы интерьера, а также игрушки, книги и пластинки
Первый весенний «Ламбада-маркет» пройдёт с 21 по 22 марта На ярмарке можно будет купить винтажную одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель и предметы интерьера, а также игрушки, книги и пластинки
В Москве запускают курсы здорового питания «Зелёная кухня»
Каждый курс стоит от 8 до 20 тысяч рублей
В Москве запускают курсы здорового питания «Зелёная кухня» Каждый курс стоит от 8 до 20 тысяч рублей
Прошедшая зима в Москве вошла в пятёрку самых тёплых в истории
На каждый третий день зимы в городе приходилась оттепель, подсчитали синоптики
Прошедшая зима в Москве вошла в пятёрку самых тёплых в истории На каждый третий день зимы в городе приходилась оттепель, подсчитали синоптики
Сеть Double B открыла кафе в Праге
В планах владельцев — открыть новые кафе сети в Германии, Испании и других европейских странах
Сеть Double B открыла кафе в Праге В планах владельцев — открыть новые кафе сети в Германии, Испании и других европейских странах
На «Тверской» открылась обувная мастерская и магазин Gottlieb Schwarz
В магазине можно сделать индивидуальный заказ на пошив обуви
На «Тверской» открылась обувная мастерская и магазин Gottlieb Schwarz В магазине можно сделать индивидуальный заказ на пошив обуви
Cовладелец баров «Дорогая, я перезвоню» проведёт гастрономический фестиваль в Сочи
Мероприятие стартует 14 апреля и продлится два с половиной дня
Cовладелец баров «Дорогая, я перезвоню» проведёт гастрономический фестиваль в Сочи Мероприятие стартует 14 апреля и продлится два с половиной дня
Ресторан «Доктор Живаго» перешёл на круглосуточный режим работы
Основное меню ресторана действует без каких-либо исключений
Ресторан «Доктор Живаго» перешёл на круглосуточный режим работы Основное меню ресторана действует без каких-либо исключений
В марте на Покровке откроется пивной бар Beer&Brut
Новое заведение будет специализироваться на крафтовом и редком пиве, преимущественно российском, английском, бельгийском и немецком