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РФ

Роман Фирсозовский

На сайте с 10 сентября 2014

Комментарии17
Темы0
Посты204
Коротко0
Город

Осенью в «Авиапарке» откроется детский мини-город Kidzania

В развлекательном центре дети смогут примерить на себя несколько десятков профессий

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Город

Осенью в «Авиапарке» откроется детский мини-город Kidzania В развлекательном центре дети смогут примерить на себя несколько десятков профессий

Новое в Москве

На Пятницкой откроется кафе-бар еврейской кухни Mitzva

В заведении будут готовить блюда еврейской кухни в авторской интерпретации, а не кошерную еду

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Новое в Москве

На Пятницкой откроется кафе-бар еврейской кухни Mitzva В заведении будут готовить блюда еврейской кухни в авторской интерпретации, а не кошерную еду

Транспорт

Для пассажиров «Сапсанов» вводят дорожные карты с 50-процентной скидкой

Купить такие карты можно будет в поездах «Сапсан» и в железнодорожной кассе дирекции скоростного сообщения в Москве и Санкт-Петербурге

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Транспорт

Для пассажиров «Сапсанов» вводят дорожные карты с 50-процентной скидкой Купить такие карты можно будет в поездах «Сапсан» и в железнодорожной кассе дирекции скоростного сообщения в Москве и Санкт-Петербурге

Новое место

В «Крокус Сити Молле» возобновил работу магазин обуви Alberto Guardiani

Во время реконструкции магазина обувь Alberto Guardiani можно было купить в ГУМе и тороговом центре «Лотте Плаза»

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Новое место

В «Крокус Сити Молле» возобновил работу магазин обуви Alberto Guardiani Во время реконструкции магазина обувь Alberto Guardiani можно было купить в ГУМе и тороговом центре «Лотте Плаза»

Ситуация

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)

Для каждого региона уже составлен график возникновения помех

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Ситуация

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено) Для каждого региона уже составлен график возникновения помех

Майский Гонконг, осенний Берлин и бюджетная Рига
Рейсы недели
Майский Гонконг, осенний Берлин и бюджетная РигаКаждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
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Майский Гонконг, осенний Берлин и бюджетная Рига
Рейсы недели

Майский Гонконг, осенний Берлин и бюджетная Рига Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира

Новое место

В ГУМе открылся магазин нижнего белья Eres

Новый магазин стал третьим по счёту пространством марки в Москве

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Новое место

В ГУМе открылся магазин нижнего белья Eres Новый магазин стал третьим по счёту пространством марки в Москве

Новое в Москве

Delicatessen по воскресеньям предложит веганское меню

Блюда для вегетарианцев и веганов будут готовить только по воскресеньям

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Новое в Москве

Delicatessen по воскресеньям предложит веганское меню Блюда для вегетарианцев и веганов будут готовить только по воскресеньям

Ситуация

Самые дорогие города для путешествий

Рейтинг составил британский журнал The Economist

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Ситуация

Самые дорогие города для путешествий Рейтинг составил британский журнал The Economist

Ситуация

Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски

С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций

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Ситуация

Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций

Еда

В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи

Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей

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Еда

В ресторане «Фаренгейт» появились бизнес-ланчи Обеды готовят по будням с 12:00 до 16:00 за 490 рублей

Ситуация

Сколько россиян довольны своей жизнью

Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

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Ситуация

Сколько россиян довольны своей жизнью Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Weekend

Первый весенний «Ламбада-маркет» пройдёт с 21 по 22 марта

На ярмарке можно будет купить винтажную одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель и предметы интерьера, а также игрушки, книги и пластинки

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Weekend

Первый весенний «Ламбада-маркет» пройдёт с 21 по 22 марта На ярмарке можно будет купить винтажную одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель и предметы интерьера, а также игрушки, книги и пластинки

Новое в Москве

В Москве запускают курсы здорового питания «Зелёная кухня»

Каждый курс стоит от 8 до 20 тысяч рублей

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Новое в Москве

В Москве запускают курсы здорового питания «Зелёная кухня» Каждый курс стоит от 8 до 20 тысяч рублей

Город

Прошедшая зима в Москве вошла в пятёрку самых тёплых в истории

На каждый третий день зимы в городе приходилась оттепель, подсчитали синоптики

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Город

Прошедшая зима в Москве вошла в пятёрку самых тёплых в истории На каждый третий день зимы в городе приходилась оттепель, подсчитали синоптики

Новости ресторанов

Сеть Double B открыла кафе в Праге

В планах владельцев — открыть новые кафе сети в Германии, Испании и других европейских странах

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Новости ресторанов

Сеть Double B открыла кафе в Праге В планах владельцев — открыть новые кафе сети в Германии, Испании и других европейских странах

Новое место

На «Тверской» открылась обувная мастерская и магазин Gottlieb Schwarz

В магазине можно сделать индивидуальный заказ на пошив обуви

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Новое место

На «Тверской» открылась обувная мастерская и магазин Gottlieb Schwarz В магазине можно сделать индивидуальный заказ на пошив обуви

Еда

Cовладелец баров «Дорогая, я перезвоню» проведёт гастрономический фестиваль в Сочи

Мероприятие стартует 14 апреля и продлится два с половиной дня

1
Еда

Cовладелец баров «Дорогая, я перезвоню» проведёт гастрономический фестиваль в Сочи Мероприятие стартует 14 апреля и продлится два с половиной дня

Еда

Ресторан «Доктор Живаго» перешёл на круглосуточный режим работы

Основное меню ресторана действует без каких-либо исключений

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Еда

Ресторан «Доктор Живаго» перешёл на круглосуточный режим работы Основное меню ресторана действует без каких-либо исключений

Новое в Москве

В марте на Покровке откроется пивной бар Beer&Brut

Новое заведение будет специализироваться на крафтовом и редком пиве, преимущественно российском, английском, бельгийском и немецком

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Новое в Москве

В марте на Покровке откроется пивной бар Beer&Brut Новое заведение будет специализироваться на крафтовом и редком пиве, преимущественно российском, английском, бельгийском и немецком

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ