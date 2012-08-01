Приложение «Кошелек», Mastercard и Huawei подарят гаджеты за бесконтактную оплату товаров Приложение «Кошелек», Mastercard и Huawei подарят гаджеты за бесконтактную оплату товаров
Coca-Cola поможет ресторанному бизнесу оправиться после вынужденных каникул
Coca-Cola запустила масштабную кампанию по поддержке кафе и ресторанов
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В Novaya Riga Outlet стартует фестиваль для детей Art Fest
В Novaya Riga Outlet стартует фестиваль для детей Art Fest
В Novaya Riga Outlet стартует фестиваль для детей Art Fest В Novaya Riga Outlet стартует фестиваль для детей Art Fest
В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета
Съемки фильма IQOS завершились. Известна дата премьеры Съемки фильма IQOS завершились
Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»
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Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве» Стали известны победители конкурса «Жизнь в искусстве»
У IQOS вышла лимитированная летняя коллекция У IQOS вышла лимитированная летняя коллекция
Смартфоны для России: Honor представил новую флагманскую серию
Смартфоны для России: Honor представил новую флагманскую серию
Смартфоны для России: Honor представил новую флагманскую серию Смартфоны для России: Honor представил новую флагманскую серию
BURO. проводит онлайн-фестиваль шопинга BURO. проводит онлайн-фестиваль шопинга
Бренд IQOS снимет фильм Бренд IQOS снимет фильм
Новый сервис Eyezon позволяет делать покупки онлайн, рассматривая вещи в режиме реального времени
Новый сервис Eyezon позволяет делать покупки онлайн, рассматривая вещи в режиме реального времени
Новый сервис Eyezon позволяет делать покупки онлайн, рассматривая вещи в режиме реального времени Новый сервис Eyezon позволяет делать покупки онлайн, рассматривая вещи в режиме реального времени
Девушки о провокационном клипе СБПЧ «Сёстры» Алексей Киселёв снял группе видеоклип, имитирующий порнокастинг
В городе появилась социальная реклама против крышелазов
Администрация Санкт-Петербурга в свободном доступе на чердаки и в подвалы видит угрозу терроризма. И при обнаружении такого просит звонить по 02 или 112.
В городе появилась социальная реклама против крышелазов Администрация Санкт-Петербурга в свободном доступе на чердаки и в подвалы видит угрозу терроризма. И при обнаружении такого просит звонить по 02 или 112.
«Водоканал» назвал любимые фонтаны десантников и моряков
«Водоканал» всё же отключал фонтаны в главные военные праздники города — День Военно-воздушных войск и День Военно-морского флота.
«Водоканал» назвал любимые фонтаны десантников и моряков «Водоканал» всё же отключал фонтаны в главные военные праздники города — День Военно-воздушных войск и День Военно-морского флота.
Передвижной музей неизвестных художников соберёт работы российских авторов
«Музей всего» собирает по миру работы художников-самоучек, работающих в жанре современного и нетрадиционного искусства. Этим летом музей приедет в Петербург для пополнения коллекции.