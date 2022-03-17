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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ивент-отдел «Афиши» расформирован. Больше никаких Пикников в Коломенском
17 марта 2022

Ивент-отдел «Афиши» расформирован. Больше никаких Пикников в Коломенском

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет» Как создавать значимые городские события
От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Спецпроект

От лекционных циклов InLiberty до культурной афиши ДК «Рассвет»
Как создавать значимые городские события

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)

Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону

«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Шеф-редактор «Афиши» покинет издание

Его должность займет Роман Бобылев

Шеф-редактор «Афиши» покинет издание

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Им стала британская группа The Cure

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?

Ожившие театральные афиши для iOS

Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

Ожившие театральные афиши для iOS

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей

Мероприятие продлится до 6 мая

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино

Новый сайт стал бело-синим

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться
16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться Лучшие каналы об архитектуре, протестах, вечеринках, еде и парфюмерии
16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться

16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться
Лучшие каналы об архитектуре, протестах, вечеринках, еде и парфюмерии

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

Издание не закрывается и не сокращает штат

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

На российском YouTube началась «Неделя знаний»

На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

На российском YouTube началась «Неделя знаний»

Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций

Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS

Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси

Сервис доступен для устройств на iOS и Android

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси

«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова

Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель

«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

Скачать приложение можно бесплатно

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон

Об этом сообщил бывший главный редактор «Большого города»

Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве

Пока что сервис доступен только для iOS

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа

На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky

Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа

«Афиша» запустила приложение — гид для родителей

В скором времени версия проекта появится на сайте Afisha.ru

«Афиша» запустила приложение — гид для родителей

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа

На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС

Путеводители «Афиши» на iOS

Сейчас в приложении доступны Барселона, Вена, Прага и Рим

Путеводители «Афиши» на iOS

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

Фестиваль пройдет в «Коломенском»

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа

В Москве пройдет вторая «Ночь квестов»

Мероприятие пройдет с 18 по 19 февраля

В Москве пройдет вторая «Ночь квестов»

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала

Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением

Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала

Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos

В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»

Предложение будет действовать в ночь с 29 на 30 октября

В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»

«Афиша» запустит приложение с путеводителями по странам

Приложение будет предлагать готовые маршруты и листинги по городам

«Афиша» запустит приложение с путеводителями по странам

Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля

Кроме The Chemical Brothers на фестиваль приедут Омар Сулейман и Эдриан Янг

Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля

«Афиша» запустила сервис для покупки билетов на квесты

Можно найти квест по названию, тематике или допустимому числу игроков

«Афиша» запустила сервис для покупки билетов на квесты

«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)

Новый проект получит название «Афиша Nightly»

«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап

На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers

Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап

Даниил Трабун уходит из «Афиши»

Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал

Даниил Трабун уходит из «Афиши»

Сайт «Афиша Daily» запущен

Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»

Сайт «Афиша Daily» запущен

Rambler&Co уволил всю редакцию «Афиши» (обновлено)

Бумажная версия журнала «Афиша» в 2016 году будет выходить под редакцией новой команды

Rambler&Co уволил всю редакцию «Афиши» (обновлено)

Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год

Новой версии журнала хотят вернуть былую дерзость

Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву
The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

«Афиша» закрывает редакцию путеводителей

До конца года выйдут ещё четыре путеводителя: по Таллину, Хельсинки, Ирландии и Испании

«Афиша» закрывает редакцию путеводителей

«Афиша-Мир» перезапустилась онлайн

На сайте можно найти интернет-гиды по городам мира

«Афиша-Мир» перезапустилась онлайн

Директор института «Стрелка» возглавит компанию «Афиша»

При этом Варвара Мельникова продолжит управлять «Стрелкой»

Директор института «Стрелка» возглавит компанию «Афиша»

«Яндекс» перезапустил свой сервис «Афиша»

На новой «Яндекс.Афише» можно выбирать события по рубрике, теме или актуальности

«Яндекс» перезапустил свой сервис «Афиша»

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу

Пикник «Афиши» пройдёт 25 июля

«Афиша» откажется от отдельных сайтов «Город», «Воздух» и «Волна»

Полный перезапуск медийных проектов пройдёт в середине лета

«Афиша» откажется от отдельных сайтов «Город», «Воздух» и «Волна»

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ

Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ
The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля

Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц

Журнал «Афиша» выпустил карту для бесплатного посещения музеев

Карта действует в течение месяца

Журнал «Афиша» выпустил карту для бесплатного посещения музеев

«Афиша» перезапустила сервис «Рестораны»

Теперь, помимо рецензий московских ресторанов и баров, там можно найти рейтинги и тематические подборки заведений города

«Афиша» перезапустила сервис «Рестораны»

Юлия Навальная в «Афише»

Темой нового выпуска журнала стал «сильный пол»

Юлия Навальная в «Афише»

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером

Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ

Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»

Журналист покидает должность шеф-редактора компании «Афиша-Рамблер»

Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»

Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши»

Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании

Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши»

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами
Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill

Илья Осколков-Ценципер о ресторане Glenuill
Основатель журнала «Афиша» и Института «Стрелка» Илья Осколков-Ценципер рассказал о ресторане с интересной авторской едой и человечными официантами

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