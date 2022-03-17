Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)
Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
Ожившие театральные афиши для iOS
Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей
Мероприятие продлится до 6 мая
Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
16 Telegram-каналов о Москве, на которые стоит подписаться Лучшие каналы об архитектуре, протестах, вечеринках, еде и парфюмерии
Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»
Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях
Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»
Издание не закрывается и не сокращает штат
На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций
Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси
Сервис доступен для устройств на iOS и Android
«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова
Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель
Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон
Об этом сообщил бывший главный редактор «Большого города»
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Москве
Пока что сервис доступен только для iOS
Пикник «Афиши» объявил последнюю часть лайнапа
На фестивале выступят 5’nizza, Abra, On-The-Go и Black Kandinsky
«Афиша» запустила приложение — гид для родителей
В скором времени версия проекта появится на сайте Afisha.ru
На Пикнике «Афиши» выступят Луна, Constantine и Антоха МС
Организаторы фестиваля объявили очередную часть лайнапа
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и первую часть лайнапа
Фестиваль пройдет в «Коломенском»
Главный редактор «Афиша Daily» — о закрытии журнала
Екатерина Дементьева отметила, что теперь редакция вздохнула с облегчением
Прямые трансляции в Instagram, приложение для благотворительности и возвращение Asos
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве перед Хеллоуином пройдет «Ночь квестов»
Предложение будет действовать в ночь с 29 на 30 октября
«Афиша» запустит приложение с путеводителями по странам
Приложение будет предлагать готовые маршруты и листинги по городам
Пикник «Афиши» объявил список исполнителей фестиваля
Кроме The Chemical Brothers на фестиваль приедут Омар Сулейман и Эдриан Янг
«Афиша» запустила сервис для покупки билетов на квесты
Можно найти квест по названию, тематике или допустимому числу игроков
«Афиша» запускает онлайн-СМИ про ночную жизнь (обновлено)
Новый проект получит название «Афиша Nightly»
Пикник «Афиши» объявил дату проведения и лайнап
На фестивале выступит британский дуэт The Chemical Brothers
Даниил Трабун уходит из «Афиши»
Трабун пообещал в течение двух лет запустить новое интернет-медиа и бумажный журнал
Сайт «Афиша Daily» запущен
Новое медиа объединило в себе тематические проекты «Афиша-Город», «Афиша-Волна» и «Афиша-Воздух»
Rambler&Co уволил всю редакцию «Афиши» (обновлено)
Бумажная версия журнала «Афиша» в 2016 году будет выходить под редакцией новой команды
Журнал «Афиша» сменит редакцию и будет выходить 4 раза в год
Новой версии журнала хотят вернуть былую дерзость
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
«Афиша» закрывает редакцию путеводителей
До конца года выйдут ещё четыре путеводителя: по Таллину, Хельсинки, Ирландии и Испании
Директор института «Стрелка» возглавит компанию «Афиша»
При этом Варвара Мельникова продолжит управлять «Стрелкой»
«Яндекс» перезапустил свой сервис «Афиша»
На новой «Яндекс.Афише» можно выбирать события по рубрике, теме или актуальности
«Афиша» откажется от отдельных сайтов «Город», «Воздух» и «Волна»
Полный перезапуск медийных проектов пройдёт в середине лета
Директор рекламной ассоциации Валентин Смоляков — о том, что ждет работников рекламы и СМИ The Village узнал, почему с российского телевидения пропала реклама про ангелов и людей, запрыгивающих на машины, и какие СМИ переживут кризис
Журнал «Афиша» будет выходить раз в месяц
Скорее всего, издание начнёт выходить с новой периодичностью с апреля
Журнал «Афиша» выпустил карту для бесплатного посещения музеев
Карта действует в течение месяца
«Афиша» перезапустила сервис «Рестораны»
Теперь, помимо рецензий московских ресторанов и баров, там можно найти рейтинги и тематические подборки заведений города
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Юрий Сапрыкин займётся развитием ВДНХ
Бывший шеф-редактор «Афиши» займётся развитием ВДНХ вместе со своим коллегой — создателем «Афиши» Ильёй Осколковым-Ценципером
Юрий Сапрыкин о своём уходе из «Афиши»
Журналист покидает должность шеф-редактора компании «Афиша-Рамблер»
Илья Красильщик о своём уходе из «Афиши»
Директор по продуктам журнала «Афиша» Илья Красильщик об уходе из компании