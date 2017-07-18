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Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат

А также самые ожидаемые сериалы

Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы

«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)

Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону

«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)
Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта

Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе

Шеф-редактор «Афиши» покинет издание

Его должность займет Роман Бобылев

Шеф-редактор «Афиши» покинет издание
Его должность займет Роман Бобылев

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Им стала британская группа The Cure

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля
Им стала британская группа The Cure

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах

«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах
Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?

Ожившие театральные афиши для iOS

Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

Ожившие театральные афиши для iOS
Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей

Мероприятие продлится до 6 мая

В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей
Мероприятие продлится до 6 мая

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино

Новый сайт стал бело-синим

Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино
Новый сайт стал бело-синим

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»

Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»
Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»

Издание не закрывается и не сокращает штат

Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»
Издание не закрывается и не сокращает штат

На российском YouTube началась «Неделя знаний»

На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями

Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций

Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS

Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций
Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси

Сервис доступен для устройств на iOS и Android

«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси
Сервис доступен для устройств на iOS и Android

«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова

Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель

«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова
Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android

Скачать приложение можно бесплатно

Путеводители «Афиши» запустили приложение для Android
Скачать приложение можно бесплатно

Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон

Об этом сообщил бывший главный редактор «Большого города»

Умер один из основателей «Афиши» Эндрю Полсон
Об этом сообщил бывший главный редактор «Большого города»

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