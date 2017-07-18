Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат
А также самые ожидаемые сериалы
Кинотеатр «Художественный» откроют в конце года. Там будут показывать фильмы, не вошедшие в прокат А также самые ожидаемые сериалы
«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено)
Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону
«Яндексу» и МТС запретили использовать слово «афиша» в своих сервисах (обновлено) Еще в декабре Роспатент считал, что все по закону
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта Здесь будут показывать американские документалки и японское кино
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша» Пока что афиша работает только в Московском регионе
Шеф-редактор «Афиши» покинет издание Его должность займет Роман Бобылев
Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля Им стала британская группа The Cure
«Психо Daily»: Как ветераны «Афиши» ведут телеграм-канал и устраивают вечеринки в моллах Они ушли из медиа, но через пару месяцев снова вернулись к планеркам, статьям и интервью. Зачем?
Ожившие театральные афиши для iOS
Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
Ожившие театральные афиши для iOS Дополненная реальность для баннеров спектакля «Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так»
В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей
Мероприятие продлится до 6 мая
В России начался ресторанный фестиваль с дегустационными сетами до тысячи рублей Мероприятие продлится до 6 мая
Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Роскомнадзор против интернета, заманивание студентов в Россию и перезапуск «Афиши» The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Rambler перезапустил «Афишу» для увеличения продаж билетов в кино Новый сайт стал бело-синим
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс»
Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях
Бывший главный редактор «Афиши Daily» перешла в «Яндекс» Екатерина Дементьева будет руководить редакцией, отвечающей за спецпроекты и видео в соцсетях
Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily»
Издание не закрывается и не сокращает штат
Екатерина Дементьева покинет должность главного редактора «Афиши Daily» Издание не закрывается и не сокращает штат
На российском YouTube началась «Неделя знаний»
На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
На российском YouTube началась «Неделя знаний» На сервисе выложат подборки лекции об искусстве и интервью с современными художниками, фотографами и писателями
Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций
Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS
Проект «Афиша Дети» запустил сайт и программу рекомендаций Ранее его материалы были доступны только в приложении на iOS
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси
Сервис доступен для устройств на iOS и Android
«Афиша» добавила в свое приложение-путеводитель гид по Тбилиси Сервис доступен для устройств на iOS и Android
«Афиша-Еда» проведет детский онлайн-курс Виталия Тихонова
Курс состоит из 30 занятий, которые будут длиться 15 недель