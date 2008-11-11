Москва вошла в топ-10 европейских городов будущего
Российская столица стала лидером среди городов Восточной Европы
Амстердам ужесточил правила посещения «квартала красных фонарей»
Туристам теперь нельзя смотреть на секс-работниц и фотографировать их
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Сколько стоит жизнь в Амстердаме Насколько дороги еда, жилье, транспорт и развлечения в городе каналов и велосипедов
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Как жители других городов реагируют на масштабные дорожные работы
The Village узнал, как обстоят дела с ремонтом улиц в Стамбуле, Берлине и Амстердаме
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
Городской социолог — о том, почему Петербургу не стоит быть культурной столицей Городской социолог Ольга Сезнева рассказала The Village, почему ревностнее всех исторические здания защищают приезжие и отчего в Амстердаме, в отличие от Петербурга и Москвы, нет градозащитников
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
25 мест и событий в Нидерландах, которые обычно упускают туристы …потому что все они — не в Амстердаме
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
10 мест в Амстердаме, куда ходят сами амстердамцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Амстердам глазами его жителей
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
Прогулочные маршруты в 13 городах Небанальные прогулки по Тбилиси и Хельсинки, Рим и Париж глазами местных, удивительные районы Копенгагена и Токио — The Village собрал 13 маршрутов по городам мира
В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева
Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама The Village продолжает рассказывать о городских кварталах, не похожих на другие. В очередном выпуске — морской район Остердокс, центр новой архитектуры Амстердама
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается
Авторы небанальных гидов для туристов Spotted by Locals — про сыр, геев и Купчино The Village поговорил с основателями приложения для путешественников Spotted by Locals о том, боятся ли западные туристы России и каково путешествовать по городам, где никто не улыбается
Видео дня: В Амстердаме строят многоквартирный дом при помощи 3D-принтера
Предполагается, что использование современных технологий позволит сократить расходы на транспорт и увеличит объёмы использования вторичных материалов
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России The Village решил выяснить, следуют ли международные корпорации принципам равноправия по отношению к своим сотрудникам в России. В итоге мы существенно расширили подборку отмазок пиар-менеджеров.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Дом печати: Как в Голландии строят здание с помощью 3D-принтера Голландское архитектурное бюро DUS Architects строит первый в мире дом, детали для которого печатает 3D-принтер — The Village узнал подробности процесса и разобрался в технологии.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и Крайстчерче Ночной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Мнение: Соня Батоврина о гей-парадах в Амстердаме и Москве Московские власти в очередной раз запретили проводить гей-парад — Соня Батоврина, прожившая за границей 30 лет, размышляет о том, почему Амстердаму всё это тоже надоело.
Мнение: Соня Батоврина о гей-парадах в Амстердаме и Москве Московские власти в очередной раз запретили проводить гей-парад — Соня Батоврина, прожившая за границей 30 лет, размышляет о том, почему Амстердаму всё это тоже надоело.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Гид по фестивалю документального кино IDFA Культовые «Беловы», видеодневник умирающего, норвежская бойня 2011-го — The Village изучил программу амстердамского фестиваля документального кино IDFA, который со 2 по 4 марта гостит в Москве.
Гид по фестивалю документального кино IDFA Культовые «Беловы», видеодневник умирающего, норвежская бойня 2011-го — The Village изучил программу амстердамского фестиваля документального кино IDFA, который со 2 по 4 марта гостит в Москве.
Идеи для города: Плавучие дома в Амстердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ о домах на воде как новом способе экономии пространства.
Идеи для города: Плавучие дома в Амстердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В очередном выпуске — рассказ о домах на воде как новом способе экономии пространства.
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
Иностранный опыт: 5 еврейских музеев в мире К открытию Еврейского музея в Бахметьевском гараже The Village изучил, как устроены похожие институции в других городах мира, от Копенгагена до Филадельфии.
I Amsterdam Весенний взгляд на полупустую столицу Нидерландов
300 минут в Амстердаме. Часть первая Амстердам - город уникальный. Про него можно вечно читать, писать, мечтать. Но лучше всего его просто увидеть. У меня было 5 часов. И, поверьте, этого времени достаточно, чтобы влюбиться без памяти
Мой Амстердам Фотографии Амстердама из летнего путешествия автостопом по Европе
Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей The Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей
Правила съема: россияне рассказывают о трудностях аренды жилья за границей The Village рассказывает о том, с какими трудностями сталкиваются русские при поиске и аренде квартир за границей
Сталинград 2.0 Разговор с одним голландцем возле лампы-обогревателя парижского вокзала Gar de l'Est, где-то в начале января, около часа ночи.
В Европу на выходные Итак, у тебя всего 2-3 дня выходных, но очень хочется вырваться куда-нибудь в поисках новых впечателний. Выбор падает на Европу, лететь недалеко, много интересных мест и атмосферных городов. Вот как можно провести уикенд:
Удивительная жизнь под крышей A Separate Reality–3! В путь! Покажу я тебе,Как в далеком Ёсино вишни цветутСтарая шляпа моя.***До столицы — там, вдалиОстается половина неба…Снеговые облака.***Здесь я в море брошу наконецБурями истрепанную шляпу,Рваные сандалии мои.*** С ветки скатился каштан. Тому, кто в дальних горах не бывал, В подарок его отвезу.
I'm Lovin' It Хочешь совет? Составь список всего, что желаешь. И ближайшие двадцать пять лет потрать на осуществление этих желаний. Медленно, планомерно. (с) "Медвежатник"
TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским Как говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.
Неделя в Голландии Целую неделю я жила в голландской семье в пригороде Гааги, в прочем для жителей мегаполисов пригородом это назвать трудно - полчаса на trame (нечто среднее между трамваем и метро).
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
Quеen's Day в Амстердаме Ежегодно в последний день апреля жители Нидерландов отмечают День рождения Королевы.
Амстердам, Cannabis Cup Ежегодный Cannabis Cup - это единственное в своем роде мероприятие привлекает любителей марихуаны со всего мира.
Coffeshop or would you like some hash? Кофешоп, как явление в современной Европе, возможно только в Нидерландах. Вы можете найти сотни кофешопов по всей Голландии, но особняком стоят кофешопы Амстердама и Роттердама.
Амстердам. Длинные улочки магазинов Когда говоришь, я был в Амстердаме, в первую очередь у всех возникает ассоциация кофе-шопы и квартал красных фонарей. Да есть там такое. Да были там. Но не в первую очередь.