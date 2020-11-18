Как проект Samantha Smith’s Group объединил русских и украинцев через изучение иностранных языков «Никто не думал, что руку помощи протянет именно эта сторона»
Россияне вышли на средний уровень владения английским языком. Год назад он был низким
«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному
«Россия не колония»
«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций
Обучение стоит 9 800 рублей в месяц
Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке
Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science
Какие подкасты помогут выучить английский Исторические, сатирические и научные записи, которые полезно слушать по дороге
В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено)
Эксперимент на трех станциях продлится три месяца
Как сделать иностранный язык частью своей жизни Чтобы наконец заговорить на нем и выучить больше новых слов
Онлайн-школа Skyeng запустит уроки английского языка на рейсах S7
Первыми протестировать эту услугу смогут пассажиры рейса Москва — Новосибирск в конце весны
Лучшие приложения для изучения английского языка по версии Роскачества
Специалисты протестировали 22 мобильных приложения для Android и iOS
Позиция России в мировом рейтинге владения английским языком
Языковой уровень россиян теперь оценивается как средний
Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей
Опрос среди путешествующих граждан провел сервис OneTwoTrip
МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам
Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку
Смотреть фильмы и сериалы в оригинале Чтобы погружаться в языковую среду, не вставая с дивана
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
На ВДНХ организуют бесплатные уроки иностранных языков для детей
Ребята смогут изучать итальянский и английский языки на протяжении всего лета
Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев И как переспросить, если вы не смогли разобрать смысл слов из-за незнакомого акцента
Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Skyeng: Россияне стали чаще учить английский в целях эмиграции
Онлайн-школа прогнозируют новый этап утечки мозгов из страны
По каким песням россияне изучают английский язык
Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons
На кассах метро в Москве появятся стикеры «We speak English!»
Иностранцы смогут видеть их издалека
Люди, которые ненавидят свою работу «Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»
«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку
Учить иностранные слова ребенку поможет робот Бадди
На станциях МЦК появились обновленные указатели на двух языках
Вместо надписи «Вход» на указателях разместили название станции и номер линии
Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге
В составе урока — аудио- и видеозадания, тесты и темы для обсуждения
В августе на ВДНХ пройдут бесплатные уроки иностранных языков
Для детей проведут занятия по английскому, а для взрослых — по итальянскому
Сервис субтитров Vimbox запустился на Netflix и Amazon
«Умные субтитры» позволяют узнать перевод слова и добавить его в словарь
Голосовые объявления на всех московских вокзалах начали дублировать на английском языке
На английский язык перевели объявления о графике движения международных и междугородних поездов
Skyeng запускает курсы английского для стилистов и визажистов
Cовместный проект Skyeng и «Персоны» позволит одновременно учиться языку и тонкостям модной индустрии
Объявления на трех московских вокзалах начали дублировать на английском
До конца недели оповещения на двух языках запустят еще на двух вокзалах
В поездах на всех линиях метро начали объявлять станции на английском
26 апреля сообщения на двух языках запустили на Каховской и Бутовской ветках
В метро перезаписали англоязычный вариант объявления станции «Улица 1905 года»
Ранее станция объявлялась на английском по правилам латинской транскрипции
В поездах еще на двух линиях метро начали объявлять станции на английском языке
Сообщения на английском звучат уже на пяти ветках подземки
В поездах на Калининско-Солнцевской линии метро начали объявлять станции на английском языке
На английском языке станции также объявляют на фиолетовой, оранжевой и Кольцевой линиях
К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов
Английскому языку обучат 650 сотрудников метро
Контролеры транспорта получат английские разговорники к ЧМ-2018
Кроме того, для них будут проводиться курсы английского
Почему МГУ нет в топе мировых вузов? Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина
Новый сервис для понимания фильмов на английском языке
Сервис совместим с браузерами Google Chrome и Yandex
Сервис для общения с носителями английского языка от «Мегафона»
Стоимость услуги составляет восемь рублей в день
Объявления на оранжевой ветке метро переведут на английский
Также в 2017 году все схемы метро начнут делать на русском и английском языках
На «Киевской» откроется кафе с языковыми курсами Native Speakers Cafe
В кафе будут проходить занятия по английскому языку
В московских парках запускаются бесплатные занятия по английскому
Обучение по программе можно начинать с любым уровнем владения языком
Английские слова, которые пригодятся на работе Эксперт из языковой школы рассказывает о значении английских выражений, которые к месту и не к месту употребляют в офисах международных компаний
Как подготовиться к собеседованию на английском Эксперт языковой школы рассказал, как произвести хорошее впечатление на рекрутера иностранной компании
На вокзалах Москвы появится навигация на английском языке
Единую навигационную систему также распространят на остановочные пункты городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года
Как составить резюме на английском Директор языковой школы поделилась с The Village особенностями составления CV и привела список полезных в этом деле слов и выражений
Работников метро начали обучать английскому языку для общения с туристами
Курсы уже прошли больше 100 представителей разных подразделений подземки, в том числе работники службы безопасности, кассиры и сотрудники центра обеспечения мобильности
В парке Горького проведут экскурсии на английском языке
Первая экскурсия будет бесплатной и пройдёт в понедельник, 10 ноября
Easy Ten: Пластический хирург, который заставил людей учить по 10 слов в день Дмитрий Зарюта 8 лет занимался медициной, а потом бросил работу и стал развивать приложение по изучению английского. Сейчас Easy Ten зарабатывает $10 000 ежемесячно.
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Россия заняла 31-е место в мире по уровню владения английским
В мировом рейтинге уровня знания английского языка Россия заняла 31-е место из 60.
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
США массово отказывают российским студентам в визе
Студентам, которые хотят принять участие в программе Work and Travel, не дают визы из-за незнания языка и высокой вероятности нелегальной эмиграции.