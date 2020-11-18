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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как проект Samantha Smith’s Group объединил русских и украинцев через изучение иностранных языков
Как проект Samantha Smith’s Group объединил русских и украинцев через изучение иностранных языков «Никто не думал, что руку помощи протянет именно эта сторона»
Как проект Samantha Smith’s Group объединил русских и украинцев через изучение иностранных языков

Как проект Samantha Smith’s Group объединил русских и украинцев через изучение иностранных языков
«Никто не думал, что руку помощи протянет именно эта сторона»

Гид по сдаче языковых экзаменов после начала *****
Гид по сдаче языковых экзаменов после начала ***** IELTS, TOEFL, а также их альтернативы
Гид по сдаче языковых экзаменов после начала *****

Гид по сдаче языковых экзаменов после начала *****
IELTS, TOEFL, а также их альтернативы

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

обновлено

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

Исследование
18 ноября 2020

Россияне вышли на средний уровень владения английским языком. Год назад он был низким

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

«Россия не колония»

«Противоречит нацбезопасности»: Минпросвещения отказалось вводить обязательный ЕГЭ по иностранному

«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций

Обучение стоит 9 800 рублей в месяц

«Яндекс» запустил онлайн-курсы по английскому с симулятором жизненных и рабочих ситуаций

Как выучить английский с помощью гаджетов
Как выучить английский с помощью гаджетов И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель
Как выучить английский с помощью гаджетов

Как выучить английский с помощью гаджетов
И превратить соцсети и игровые чаты в онлайн-самоучитель

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Выпускники получат степень бакалавра University of Hertfordshire с ученой степенью Bachelor of Science

В Moscow Music School появится британский бакалавриат по современной музыке

Какие подкасты помогут выучить английский
Какие подкасты помогут выучить английский Исторические, сатирические и научные записи, которые полезно слушать по дороге
Какие подкасты помогут выучить английский

Какие подкасты помогут выучить английский
Исторические, сатирические и научные записи, которые полезно слушать по дороге

В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено)

Эксперимент на трех станциях продлится три месяца

В метро установили автоматы для печати и сканирования документов (обновлено)

Как вырастить ребенка билингвом
Как вырастить ребенка билингвом Рассказывает мама — преподаватель иностранных языков
Как вырастить ребенка билингвом

Как вырастить ребенка билингвом
Рассказывает мама — преподаватель иностранных языков

Как сделать иностранный язык частью своей жизни
Как сделать иностранный язык частью своей жизни Чтобы наконец заговорить на нем и выучить больше новых слов
Как сделать иностранный язык частью своей жизни

Как сделать иностранный язык частью своей жизни
Чтобы наконец заговорить на нем и выучить больше новых слов

Онлайн-школа Skyeng запустит уроки английского языка на рейсах S7

Первыми протестировать эту услугу смогут пассажиры рейса Москва — Новосибирск в конце весны

Онлайн-школа Skyeng запустит уроки английского языка на рейсах S7

Лучшие приложения для изучения английского языка по версии Роскачества

Специалисты протестировали 22 мобильных приложения для Android и iOS

Лучшие приложения для изучения английского языка по версии Роскачества

Позиция России в мировом рейтинге владения английским языком

Языковой уровень россиян теперь оценивается как средний

Позиция России в мировом рейтинге владения английским языком

Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей

Опрос среди путешествующих граждан провел сервис OneTwoTrip

Сколько россиян не могут говорить по-английски за границей

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам

Первыми на площадке появились курсы для подготовки к ЕГЭ по английскому языку

МТС запустила образовательную платформу для подготовки к экзаменам

Смотреть фильмы и сериалы в оригинале
Смотреть фильмы и сериалы в оригинале Чтобы погружаться в языковую среду, не вставая с дивана
Смотреть фильмы и сериалы в оригинале

Смотреть фильмы и сериалы в оригинале
Чтобы погружаться в языковую среду, не вставая с дивана

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village
Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame

Трудности перевода: Park Bitter, Sunny Boulevard и Eternal Flame
Забавные ошибки при переводе русских топонимов на английский в городах ЧМ-2018 — в коллекции The Village

На ВДНХ организуют бесплатные уроки иностранных языков для детей

Ребята смогут изучать итальянский и английский языки на протяжении всего лета

На ВДНХ организуют бесплатные уроки иностранных языков для детей

Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев
Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев И как переспросить, если вы не смогли разобрать смысл слов из-за незнакомого акцента
Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев

Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев
И как переспросить, если вы не смогли разобрать смысл слов из-за незнакомого акцента

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые блокировки, цензура на граффити и вымирание россиян

Skyeng: Россияне стали чаще учить английский в целях эмиграции

Онлайн-школа прогнозируют новый этап утечки мозгов из страны

Skyeng: Россияне стали чаще учить английский в целях эмиграции

По каким песням россияне изучают английский язык

Самым популярным англоязычным исполнителем стала группа Imagine Dragons

По каким песням россияне изучают английский язык

На кассах метро в Москве появятся стикеры «We speak English!»

Иностранцы смогут видеть их издалека

На кассах метро в Москве появятся стикеры «We speak English!»

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

Люди, которые ненавидят свою работу

Люди, которые ненавидят свою работу
«Вся моя деятельность бессмысленна: я паразит»

«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку

Учить иностранные слова ребенку поможет ​робот​ ​Бадди

«Говоринглиш с Бадди» для обучения детей английскому языку

На станциях МЦК появились обновленные указатели на двух языках

Вместо надписи «Вход» на указателях разместили название станции и номер линии

На станциях МЦК появились обновленные указатели на двух языках

Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге

В составе урока — аудио- и видеозадания, тесты и темы для обсуждения

Школа Skyeng и сервис BelkaCar сделали урок английского языка о каршеринге

В августе на ВДНХ пройдут бесплатные уроки иностранных языков

Для детей проведут занятия по английскому, а для взрослых — по итальянскому

В августе на ВДНХ пройдут бесплатные уроки иностранных языков

Сервис субтитров Vimbox запустился на Netflix и Amazon

«Умные субтитры» позволяют узнать перевод слова и добавить его в словарь

Сервис субтитров Vimbox запустился на Netflix и Amazon

Голосовые объявления на всех московских вокзалах начали дублировать на английском языке

На английский язык перевели объявления о графике движения международных и междугородних поездов

Голосовые объявления на всех московских вокзалах начали дублировать на английском языке

Skyeng запускает курсы английского для стилистов и визажистов

Cовместный проект Skyeng и «Персоны» позволит одновременно учиться языку и тонкостям модной индустрии

Skyeng запускает курсы английского для стилистов и визажистов

В московских парках пройдут бесплатные занятия по английскому

Курсы начнутся 1 июня

В московских парках пройдут бесплатные занятия по английскому

Объявления на трех московских вокзалах начали дублировать на английском

До конца недели оповещения на двух языках запустят еще на двух вокзалах

Объявления на трех московских вокзалах начали дублировать на английском

В поездах на всех линиях метро начали объявлять станции на английском

26 апреля сообщения на двух языках запустили на Каховской и Бутовской ветках

В поездах на всех линиях метро начали объявлять станции на английском

В метро перезаписали англоязычный вариант объявления станции «Улица 1905 года»

Ранее станция объявлялась на английском по правилам латинской транскрипции

В метро перезаписали англоязычный вариант объявления станции «Улица 1905 года»

В поездах еще на двух линиях метро начали объявлять станции на английском языке

Сообщения на английском звучат уже на пяти ветках подземки

В поездах еще на двух линиях метро начали объявлять станции на английском языке

В поездах на Калининско-Солнцевской линии метро начали объявлять станции на английском языке

На английском языке станции также объявляют на фиолетовой, оранжевой и Кольцевой линиях

В поездах на Калининско-Солнцевской линии метро начали объявлять станции на английском языке

К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов

Английскому языку обучат 650 сотрудников метро

К лету на всех станциях Кольцевой линии метро заработают кассы для туристов

Контролеры транспорта получат английские разговорники к ЧМ-2018

Кроме того, для них будут проводиться курсы английского

Контролеры транспорта получат английские разговорники к ЧМ-2018

Почему МГУ нет в топе мировых вузов?
Почему МГУ нет в топе мировых вузов? Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина
Почему МГУ нет в топе мировых вузов?

Почему МГУ нет в топе мировых вузов?
Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина

Новый сервис для понимания фильмов на английском языке

Сервис совместим с браузерами Google Chrome и Yandex

Новый сервис для понимания фильмов на английском языке

Сервис для общения с носителями английского языка от «Мегафона»

Стоимость услуги составляет восемь рублей в день

Сервис для общения с носителями английского языка от «Мегафона»

Объявления на оранжевой ветке метро переведут на английский

Также в 2017 году все схемы метро начнут делать на русском и английском языках

Объявления на оранжевой ветке метро переведут на английский

На «Киевской» откроется кафе с языковыми курсами Native Speakers Cafe

В кафе будут проходить занятия по английскому языку

На «Киевской» откроется кафе с языковыми курсами Native Speakers Cafe

В московских парках запускаются бесплатные занятия по английскому

Обучение по программе можно начинать с любым уровнем владения языком

В московских парках запускаются бесплатные занятия по английскому

Английские слова, которые пригодятся на работе
Английские слова, которые пригодятся на работе Эксперт из языковой школы рассказывает о значении английских выражений, которые к месту и не к месту употребляют в офисах международных компаний
Английские слова, которые пригодятся на работе

Английские слова, которые пригодятся на работе
Эксперт из языковой школы рассказывает о значении английских выражений, которые к месту и не к месту употребляют в офисах международных компаний

Как подготовиться к собеседованию на английском
Как подготовиться к собеседованию на английском Эксперт языковой школы рассказал, как произвести хорошее впечатление на рекрутера иностранной компании
Как подготовиться к собеседованию на английском

Как подготовиться к собеседованию на английском
Эксперт языковой школы рассказал, как произвести хорошее впечатление на рекрутера иностранной компании

На вокзалах Москвы появится навигация на английском языке

Единую навигационную систему также распространят на остановочные пункты городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года

На вокзалах Москвы появится навигация на английском языке

Как составить резюме на английском
Как составить резюме на английском Директор языковой школы поделилась с The Village особенностями составления CV и привела список полезных в этом деле слов и выражений
Как составить резюме на английском

Как составить резюме на английском
Директор языковой школы поделилась с The Village особенностями составления CV и привела список полезных в этом деле слов и выражений

Работников метро начали обучать английскому языку для общения с туристами

Курсы уже прошли больше 100 представителей разных подразделений подземки, в том числе работники службы безопасности, кассиры и сотрудники центра обеспечения мобильности

Работников метро начали обучать английскому языку для общения с туристами

В парке Горького проведут экскурсии на английском языке

Первая экскурсия будет бесплатной и пройдёт в понедельник, 10 ноября

В парке Горького проведут экскурсии на английском языке

Easy Ten: Пластический хирург, который заставил людей учить по 10 слов в день
Easy Ten: Пластический хирург, который заставил людей учить по 10 слов в день Дмитрий Зарюта 8 лет занимался медициной, а потом бросил работу и стал развивать приложение по изучению английского. Сейчас Easy Ten зарабатывает $10 000 ежемесячно.
Easy Ten: Пластический хирург, который заставил людей учить по 10 слов в день

Easy Ten: Пластический хирург, который заставил людей учить по 10 слов в день
Дмитрий Зарюта 8 лет занимался медициной, а потом бросил работу и стал развивать приложение по изучению английского. Сейчас Easy Ten зарабатывает $10 000 ежемесячно.

Overcome the Barrier: Как языковая школа использует методику финансистов
Overcome the Barrier: Как языковая школа использует методику финансистов Преподавание языка по скайпу — распространённая практика. Владимир Ковин прибавил к этому Google Docs и привлёк корпоративных клиентов возможностью контролировать обучающихся сотрудников.
Overcome the Barrier: Как языковая школа использует методику финансистов

Overcome the Barrier: Как языковая школа использует методику финансистов
Преподавание языка по скайпу — распространённая практика. Владимир Ковин прибавил к этому Google Docs и привлёк корпоративных клиентов возможностью контролировать обучающихся сотрудников.

Россия заняла 31-е место в мире по уровню владения английским

В мировом рейтинге уровня знания английского языка Россия заняла 31-е место из 60.

Россия заняла 31-е место в мире по уровню владения английским

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»

Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.
Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников

Век учись: Как языковая школа Rondine привлекает учеников
Раскрыть в себе предпринимательский талант Бэлле Ужаховой помогли ошибки руководства на предыдущей работе и таланты мужа.

США массово отказывают российским студентам в визе

Студентам, которые хотят принять участие в программе Work and Travel, не дают визы из-за незнания языка и высокой вероятности нелегальной эмиграции.

США массово отказывают российским студентам в визе

Языковой барьер: Удобные способы изучения английского
Языковой барьер: Удобные способы изучения английского Без хорошего знания английского трудно вести бизнес. Но заниматься им всё время некогда. H&F выбрал простые и доступные способы подтянуть язык, не отрываясь от дел.
Языковой барьер: Удобные способы изучения английского

Языковой барьер: Удобные способы изучения английского
Без хорошего знания английского трудно вести бизнес. Но заниматься им всё время некогда. H&F выбрал простые и доступные способы подтянуть язык, не отрываясь от дел.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ