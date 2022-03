Если вы по какой-то причине не поняли, что вам сказали, можно вежливо попросить «Could you clarify that, please?» или «Could you repeat, please?». Таким образом, собеседнику будет понятно, что его акцент, манера и/или скорость речи непривычны вам, и он постарается подстроиться под вас.

Если вы не уверены, что понимаете сказанное вам, не переживайте. Причина может быть не в незнании нужных слов или грамматики, а просто в отличной от привычной вам манере говорить на английском. В таком случае можно сказать «Sorry, I didn’t get your point. What do you mean?» или «Sorry, I didn’t quite understand what you said». Если вы сомневаетесь, что собеседник понял вас, можно уточнить: «Do you understand?»

Когда же понимание будет достигнуто, важно дать это понять собеседнику с помощью фразы «Ok, I got what you mean» или просто сказать «I see».

Помните, что язык — это инструмент общения, и ни в коем случае не нужно стесняться и бояться, что вы чего-то не поймете. Используйте этот инструмент, чтобы добиться понимания, а если не уверены в чем-то, лучше лишний раз переспросить, чтобы избежать недоразумений и неловких моментов. Чаще всего, если вы можете более-менее понятно изъясняться на английском и знакомы с простыми фразами, иностранцы будут с уважением относиться к вашим попыткам использовать английский и с удовольствием повторят для вас свою фразу медленнее столько раз, сколько будет необходимо.