Современные образовательные тенденции говорят о том, что мы более не обязаны стремиться к совершенному владению языком, к британскому или американскому произношению, а, напротив, стараться говорить по-английски как можем. Все дело в том, что и стандарты международного общения выделили новый язык, так называемый Globish, то есть English, который более не принадлежит носителям языка (по аналогии RUnglish — английский с русским акцентом, Spanglish — английский с «испанским отливом»).

Цель любой коммуникации — быть понятым, поэтому вот несколько советов по стратегии поведения за границей, где вы общаетесь на английском языке, как с носителями, так и с местными жителями. Основная загвоздка в том, что у многих русских людей со школьной скамьи заложено чувство стыда и смущения за свой английский язык. Наш главный враг — зацикленность на грамматике, стеснение и перманентная неготовность вступать в беседу с иностранцами. Вот к чему стоит быть готовым, отправляясь за границу:

Самые сложные для путешественника акценты — это Азия и Индия. Азиаты не умеют произносить звук «S», поэтому имейте это в виду при восприятии информации. Индусы делают все согласные мягкими и говорят очень быстро и неразборчиво. Их стоит периодически останавливать, чтобы не терять нить беседы.

Если вы едете в Америку, маловероятно, что вы будете понимать местную речь первые пару дней. Их стиль говорения «с кашей во рту» также требует привыкания.

Африканские страны используют английский как родной (то есть нет проблем с ошибками), тем не менее у них много диалектов, и обычно они хорошо понимают вас, но вы не понимаете их. Иногда спасает лишь просьба написать непонятные фразы на листе бумаги.

И помните, если ваш уровень английского выше, чем уровень собеседника, — это ваша задача говорить понятнее. Англичане это называют Accommodate Your English.