Преподаватели английского — о том, как понимать иностранцев И как переспросить, если вы не смогли разобрать смысл слов из-за незнакомого акцента
The Village продолжает собирать полезные советы тех, кто в чем-либо хорошо разбирается. На этот раз мы поговорили с преподавателями английского языка. Это международное средство коммуникации, но жители каждого региона используют его по-своему и говорят с акцентом, который иногда непросто разобрать. Мы узнали у преподавателей, как научиться понимать людей, чей английский далек от того, что вы учили в школе.
Как понимать английский в разных странах
Екатерина ЧЕГНОВА
академический директор школы иностранных языков Star Talk
Современные образовательные тенденции говорят о том, что мы более не обязаны стремиться к совершенному владению языком, к британскому или американскому произношению, а, напротив, стараться говорить по-английски как можем. Все дело в том, что и стандарты международного общения выделили новый язык, так называемый Globish, то есть English, который более не принадлежит носителям языка (по аналогии RUnglish — английский с русским акцентом, Spanglish — английский с «испанским отливом»).
Цель любой коммуникации — быть понятым, поэтому вот несколько советов по стратегии поведения за границей, где вы общаетесь на английском языке, как с носителями, так и с местными жителями. Основная загвоздка в том, что у многих русских людей со школьной скамьи заложено чувство стыда и смущения за свой английский язык. Наш главный враг — зацикленность на грамматике, стеснение и перманентная неготовность вступать в беседу с иностранцами. Вот к чему стоит быть готовым, отправляясь за границу:
Самые сложные для путешественника акценты — это Азия и Индия. Азиаты не умеют произносить звук «S», поэтому имейте это в виду при восприятии информации. Индусы делают все согласные мягкими и говорят очень быстро и неразборчиво. Их стоит периодически останавливать, чтобы не терять нить беседы.
Если вы едете в Америку, маловероятно, что вы будете понимать местную речь первые пару дней. Их стиль говорения «с кашей во рту» также требует привыкания.
Африканские страны используют английский как родной (то есть нет проблем с ошибками), тем не менее у них много диалектов, и обычно они хорошо понимают вас, но вы не понимаете их. Иногда спасает лишь просьба написать непонятные фразы на листе бумаги.
И помните, если ваш уровень английского выше, чем уровень собеседника, — это ваша задача говорить понятнее. Англичане это называют Accommodate Your English.
Как переспросить, если вы что-то не поняли
Лана Ле Ву
учитель онлайн-школы английского языка Skyeng
Если вы по какой-то причине не поняли, что вам сказали, можно вежливо попросить «Could you clarify that, please?» или «Could you repeat, please?». Таким образом, собеседнику будет понятно, что его акцент, манера и/или скорость речи непривычны вам, и он постарается подстроиться под вас.
Если вы не уверены, что понимаете сказанное вам, не переживайте. Причина может быть не в незнании нужных слов или грамматики, а просто в отличной от привычной вам манере говорить на английском. В таком случае можно сказать «Sorry, I didn’t get your point. What do you mean?» или «Sorry, I didn’t quite understand what you said». Если вы сомневаетесь, что собеседник понял вас, можно уточнить: «Do you understand?»
Когда же понимание будет достигнуто, важно дать это понять собеседнику с помощью фразы «Ok, I got what you mean» или просто сказать «I see».
Помните, что язык — это инструмент общения, и ни в коем случае не нужно стесняться и бояться, что вы чего-то не поймете. Используйте этот инструмент, чтобы добиться понимания, а если не уверены в чем-то, лучше лишний раз переспросить, чтобы избежать недоразумений и неловких моментов. Чаще всего, если вы можете более-менее понятно изъясняться на английском и знакомы с простыми фразами, иностранцы будут с уважением относиться к вашим попыткам использовать английский и с удовольствием повторят для вас свою фразу медленнее столько раз, сколько будет необходимо.
Как строить общение
Максим Сундалов
руководитель онлайн-школы английского языка EnglishDom
Посетил я не так уж и много стран: Израиль, Египет, Турцию и Словакию. Но в каждой из них мне удалось познакомиться с британцами, французами, индусами, китайцами и, конечно же, местными жителями. Для последних английский язык явно не был родным, но нам всегда удавалось без проблем пообщаться.
Все просто — я не боюсь переспрашивать. Особенно после двух недель в туре в качестве переводчика для немецкой рок-группы, с которой, как ни странно, мы тоже общались на английском. Поэтому я вывел несколько простых правил общения на английском с любым иностранцем:
— всегда переспрашивайте, если не уверены в том, что услышали;
— используйте максимально простые формулировки в общении;
— повторяйте несколько раз свой вопрос, вдруг вас просто не расслышали.
Полезные фразы
Could you speak slower, please? — Помедленнее, пожалуйста.
Please, speak up / speak louder. — Можно погромче?
Could you repeat that? — Повторите, пожалуйста.
Could you say that again? — Можно еще раз?
Sorry, I still do not understand, rephrase please. — Я все равно не понимаю, не могли бы вы перефразировать?
Could you use easy English (Globish), sir? — Пожалуйста, скажите проще.
Excuse me / I beg your pardon / Sorry? — Извините? (С вопросительной интонацией это означает, что вы не расслышали или не поняли собеседника.)
What was that / What did you say? — Что вы сказали?
I didn’t quite catch that. — Я не расслышал или не уловил.
Could you give me an example? — Приведите пример, пожалуйста.