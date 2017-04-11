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Город11 апреля 2017

В поездах еще на двух линиях метро начали объявлять станции на английском языке Сообщения на английском звучат уже на пяти ветках подземки

РедакторРоман Чернянский

В поездах на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях московского метро начали дублировать названия станций на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дублирование звуковых сообщений пока запустили только в ряде составов, курсирующих по салатовой и серой веткам, но в ближайшее время изменения коснутся всех поездов на этих линиях.

С прошлой недели объявления на русском и английском языках стали звучать на Калининско-Солнцевской линии. Также названия станций продублированы на Таганско-Краснопресненской, Кольцевой линиях и на Московском центральном кольце. До конца 2017 года двуязычное информирование пассажиров введут на всех линиях.

В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, все схемы московского метро продублируют на официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском и французском. Кроме того, на английском продублируют все указатели и всю навигационную информацию на станциях Московского центрального кольца.

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