В поездах еще на двух линиях метро начали объявлять станции на английском языке Сообщения на английском звучат уже на пяти ветках подземки
В поездах на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях московского метро начали дублировать названия станций на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Дублирование звуковых сообщений пока запустили только в ряде составов, курсирующих по салатовой и серой веткам, но в ближайшее время изменения коснутся всех поездов на этих линиях.
С прошлой недели объявления на русском и английском языках стали звучать на Калининско-Солнцевской линии. Также названия станций продублированы на Таганско-Краснопресненской, Кольцевой линиях и на Московском центральном кольце. До конца 2017 года двуязычное информирование пассажиров введут на всех линиях.
В преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, все схемы московского метро продублируют на официальных языках ООН: английском, арабском, испанском, китайском и французском. Кроме того, на английском продублируют все указатели и всю навигационную информацию на станциях Московского центрального кольца.
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