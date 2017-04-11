В поездах на Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линиях московского метро начали дублировать названия станций на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дублирование звуковых сообщений пока запустили только в ряде составов, курсирующих по салатовой и серой веткам, но в ближайшее время изменения коснутся всех поездов на этих линиях.

С прошлой недели объявления на русском и английском языках стали звучать на Калининско-Солнцевской линии. Также названия станций продублированы на Таганско-Краснопресненской, Кольцевой линиях и на Московском центральном кольце. До конца 2017 года двуязычное информирование пассажиров введут на всех линиях.