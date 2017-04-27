В поездах на всех линиях московского метро начали дублировать названия станций на английском языке. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Дублированные сообщения на некоторых линиях пока звучат не во всех поездах, но в ближайшее время они появятся во всех составах.

В среду, 26 апреля, объявления на двух языках запустили на Каховской и Бутовской ветках. Таким образом, названия станций продублировали на всех 12 линиях метро и на Московском центральном кольце.