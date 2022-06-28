Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто
19 апреля 2022
В России могут разрешить производство и продажу машин с двигателями стандарта «Евро-0»
25 января 2022
«Ъ»: До 2025 года власти Москвы планируют ограничить использование горожанами автомобилей
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Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
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2 июля 2021
Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
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2 ноября 2020
В Москве камеры будут ловить водителей, которые держат в руках телефоны или не пристегиваются
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В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
Оборудовать все автомобили алкозамками
Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам
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