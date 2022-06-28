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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

«Известия»: В России стали закрываться автошколы

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

Дочерняя компания Toyota отказалась строить завод в Химках

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

Поставки автомобилей из Китая в Россию через сухопутную границу увеличились почти на 150 %

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

«Ъ»: Mercedes-Benz продает завод в Московской области

«Ведомости»: Volkswagen продаст завод в Калуге

«Ведомости»: Volkswagen продаст завод в Калуге

В России упростили правила ввоза авто из-за границы

В России упростили правила ввоза авто из-за границы

Минпромторг вновь запустил программы льготных автокредитов и лизингов

Минпромторг вновь запустил программы льготных автокредитов и лизингов

Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто

Autonews обнаружили более 30 тысяч машин в Подмосковье. Ранее автодилеры говорили о дефиците авто

Reuters: Завод Nissan остановит производство в России до сентября
28 июня 2022

Reuters: Завод Nissan остановит производство в России до сентября

Возродить производство «Волги» и «Победы»
Предложение дня
18 июня 2022

Возродить производство «Волги» и «Победы»

«Ъ»: «Делимобиль» закроет премиум-каршеринг
6 июня 2022

«Ъ»: «Делимобиль» закроет премиум-каршеринг

Бывший завод Renault переименовали в «Москвич»
обновлено6 июня 2022

Бывший завод Renault переименовали в «Москвич»

Как подорожали автозапчасти в России
Рейтинг
13 мая 2022

Как подорожали автозапчасти в России

General Motors окончательно уйдет из России
20 апреля 2022

General Motors окончательно уйдет из России

19 апреля 2022

В России могут разрешить производство и продажу машин с двигателями стандарта «Евро-0»

Автомобильная компания Lifan уйдет из России
15 апреля 2022

Автомобильная компания Lifan уйдет из России

Страны ЕС не будут пропускать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси
9 апреля 2022

Страны ЕС не будут пропускать автомобили, зарегистрированные в России и Беларуси

Mitsubishi перестал производить автомобили в России
9 апреля 2022

Mitsubishi перестал производить автомобили в России

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %
4 апреля 2022

Новые автомобили в России подорожали в среднем на 40 %

Сколько россияне заплатили в штрафах, которые зафиксировали дорожные камеры
Цифра дня
4 апреля 2022

Сколько россияне заплатили в штрафах, которые зафиксировали дорожные камеры

31 марта 2022

На калужском заводе Stellantis приостановят сборку грузовиков Peugeot, Opel и Citroёn

Toyota и Lexus продолжат работу в России
обновлено8 марта 2022

Toyota и Lexus продолжат работу в России

Осознанный опыт владения
Промо
Осознанный опыт владения О каких ценностях расскажет покупка электромобиля
Осознанный опыт владения
Промо

Осознанный опыт владения
О каких ценностях расскажет покупка электромобиля

25 января 2022

«Ъ»: До 2025 года власти Москвы планируют ограничить использование горожанами автомобилей

Сколько водителей задержали в Москве в праздники за езду в нетрезвом виде
Цифра дня
10 января 2022

Сколько водителей задержали в Москве в праздники за езду в нетрезвом виде

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль
26 декабря 2021

Hyundai подарит билеты на «Человека-Паука» за подписку на уникальный автомобиль

Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год
Спецпроект
Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год
Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год
Спецпроект

Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год

Автомобильный дзен
Промо
Автомобильный дзен Как онлайн-подписка на автомобили решает проблемы современных водителей
Автомобильный дзен
Промо

Автомобильный дзен
Как онлайн-подписка на автомобили решает проблемы современных водителей

Дзен и искусство ухода за старым «Москвичом»: Как ремонт автомобиля помогает его хозяину отдыхать

Дзен и искусство ухода за старым «Москвичом»: Как ремонт автомобиля помогает его хозяину отдыхать

Дзен и искусство ухода за старым «Москвичом»: Как ремонт автомобиля помогает его хозяину отдыхать

Дзен и искусство ухода за старым «Москвичом»: Как ремонт автомобиля помогает его хозяину отдыхать

12 ноября 2021

Автодилерам Беларуси запретили продавать машины россиянам

22 октября 2021

В даркнет слили базу данных автовладельцев Москвы и Подмосковья

Рейтинг
18 октября 2021

Жители каких регионов могут быстрее накопить на новый автомобиль

Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить
Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия
Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить

Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить
Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия

«Жизнь слишком коротка для скучных тачек»: Dodge Challenger, как в «Форсаже»
«Жизнь слишком коротка для скучных тачек»: Dodge Challenger, как в «Форсаже» Заменивший серьезной корпоративной сотруднице практичную машину
«Жизнь слишком коротка для скучных тачек»: Dodge Challenger, как в «Форсаже»

«Жизнь слишком коротка для скучных тачек»: Dodge Challenger, как в «Форсаже»
Заменивший серьезной корпоративной сотруднице практичную машину

Старый Cadillac — автомобиль из 90-х для президентов и летних прогулок по Москве

Старый Cadillac — автомобиль из 90-х для президентов и летних прогулок по Москве

Старый Cadillac — автомобиль из 90-х для президентов и летних прогулок по Москве

Старый Cadillac — автомобиль из 90-х для президентов и летних прогулок по Москве

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

«Двойка», которая проехала через 18 стран от Праги до Улан-Удэ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION
промо
2 июля 2021

Комфорт, мощность и искусственный интеллект: В России появился кроссовер HAVAL JOLION

Через пять лет новые модели Lada будут стоить не меньше миллиона рублей
21 июня 2021

Через пять лет новые модели Lada будут стоить не меньше миллиона рублей

Кабриолет Chevrolet Corvette, спасенный с американской свалки
Кабриолет Chevrolet Corvette, спасенный с американской свалки Как на него реагируют прохожие на улицах Москвы
Кабриолет Chevrolet Corvette, спасенный с американской свалки

Кабриолет Chevrolet Corvette, спасенный с американской свалки
Как на него реагируют прохожие на улицах Москвы

Майские маршруты путешествий на машине из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
Гид
28 апреля 2021

Майские маршруты путешествий на машине из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

30 декабря 2020

Honda перестанет продавать новые автомобили в России с 2022 года

Сколько стоит подписка на автомобиль
Сколько стоит подписка на автомобиль От выходных с УАЗ «Патриот» до абонемента на седан бизнес-класса
Сколько стоит подписка на автомобиль

Сколько стоит подписка на автомобиль
От выходных с УАЗ «Патриот» до абонемента на седан бизнес-класса

5 ноября 2020

В центре Москвы машина въехала в остановку

2 ноября 2020

В Москве камеры будут ловить водителей, которые держат в руках телефоны или не пристегиваются

Предложение дня
18 октября 2020

Запретить автомобилистам ездить зимой на летней резине

18 октября 2020

Власти посоветовали москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

7 октября 2020

«Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве

В Москве пройдет ралли классических автомобилей
24 сентября 2020

В Москве пройдет ралли классических автомобилей

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains
11 сентября 2020

В Москве впервые пройдет выставка классических и кастомных автомобилей Wheels and chains

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом
3 сентября 2020

«Сберавто» запустил сервис для онлайн-продажи автомобилей с пробегом

Власти хотят частично отказаться от льготной парковки для каршеринга
11 августа 2020

Власти хотят частично отказаться от льготной парковки для каршеринга

Оборудовать все автомобили алкозамками

Это может привести к подорожанию автомобилей и вечным ошибкам

Оборудовать все автомобили алкозамками

Треть россиян поедет в отпуск на машине

Почти столько же выбирают самолет

Треть россиян поедет в отпуск на машине

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Как организовать путешествие на машине
Как организовать путешествие на машине Чтобы увидеть много нового и избежать неприятностей во время поездки
Как организовать путешествие на машине

Как организовать путешествие на машине
Чтобы увидеть много нового и избежать неприятностей во время поездки

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

И как с ними справиться

В чем причины пробок на дорогах, по мнению россиян

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина

Щедрыми оказались не все

Операторы каршеринга вводят акции, чтобы восстановиться после карантина

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