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21 декабря 2021

Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год

Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год
АвторThe Village Specials
Кто-то впервые покорил черную трассу на горнолыжном склоне, а кто-то наконец-то научился парковаться так, чтобы не страдали бамперы соседних машин. У каждого из нас точно есть пара достижений 2021 года, которыми он может похвастаться. А еще цели на 2022-й, которые он обещает выполнить. В совместном проекте с каршерингом Ситидрайв мы подготовили новогоднюю игру. Выберите достижения 2021 года, которыми вы гордитесь, и дайте обещание самому себе в наступающем году.
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