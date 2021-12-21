Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год
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* Цена 3,3 рубля за минуту для опции «Абонемент». Тарифы могут меняться в зависимости от марки машины, уровня рейтинга или при подключении тарифных опций по условиям Договора. Опция «Абонемент» недоступна в Сочи. Подробности на Citydrive.ru.
** Скидка на первую поездку по промокоду VGOROD — 80 %, но не более 500 рублей от стоимости поездки. Промокод действует с 15.12.2021 по 31.01.2022 включительно только при аренде с поминутным тарифом.
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