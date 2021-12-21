Едем в 2022-й: Вспоминаем достижения 2021-го и даем обещания на будущий год

Взять и поехать!

Ситидрайв — это каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В сервисе можно арендовать машину и для поездок по городу, и для путешествий

Стоимость минуты в пути начинается от 3,3 рубля* и зависит от класса выбранного автомобиля, тарифа и срока аренды