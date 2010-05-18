Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают
Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны
В «Октябре» проведут фестиваль бразильского кино
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Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
В ММОМА расскажут о бразильском технологическом искусстве
Лекцию проведет доктор искусствоведения и профессор Университета Сан-Паулу Маркос Куззиол
В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино
Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами
Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания
В клубе Powerhouse пройдут бесплатные концерты бразильских музыкантов
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Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018
И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Ограничения вступят в силу с 1 декабря
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Случаи заболевания зафиксированы в штате Сан-Паулу
Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии
Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Российские паралимпийцы оказались отстранены от Игр 2018 года
Ранее об этом не сообщалось ни в Международном параолимпийском комитете, ни в арбитраже в Лозанне
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым
Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро
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Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро
В Москве открылся ресторан новой бразильской кухни Bossa Nova
Шеф-повар заведения ранее возглавлял бразильский ресторан с мишленовской звездой
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Российских тяжелоатлетов могут отстранить от Олимпиады в Бразилии
Спортсменам запретят участвовать в международных соревнованиях, если подтвердятся факты употребления допинга на прошлых Олимпиадах
В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады
Депутаты считают, что это можно трактовать как нарушение прав человека
Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей
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МВФ ухудшил прогноз развития экономики России
Фонд пересмотрел оценку динамики изменения ВВП как развитых стран, так и государств с переходной экономикой
Goldman Sachs закрыл фонд для инвестиций в БРИК
Теперь инвесторам предлагают вкладываться в более глобальный Фонд поддержки развивающихся рынков
Moody’s резко ухудшило прогноз развития России в 2016 году
Эксперты больше не ожидают, что рецессия в стране закончится в 2015 году
Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке
Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия
Россия стала председателем БРИКС
Следующий саммит объединения состоится в Уфе в июле 2015 года
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Россия вошла в новую «Большую семёрку»
Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП
Не попавшие под санкции поставщики поднимают цены на мясо
Тенденция не затронула лишь рынок говядины
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Евросоюз хочет отговорить Латинскую Америку от поставки продуктов в Россию
В Брюсселе считают, что страны не должны извлекать недобросовестную выгоду из сложившейся ситуации
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем Журналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира
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