Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

В «Октябре» проведут фестиваль бразильского кино

Все фильмы покажут на языке оригинала с субтитрами

В «Октябре» проведут фестиваль бразильского кино

Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение
Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро

Сколько стоит жизнь в Рио-де-Жанейро
Жилье подальше от фавел, бесплатная медицина для всех и просмотр видео как любимое развлечение

В ММОМА расскажут о бразильском технологическом искусстве

Лекцию проведет доктор искусствоведения и профессор Университета Сан-Паулу Маркос Куззиол

В ММОМА расскажут о бразильском технологическом искусстве

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино

Все фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами

В Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль бразильского кино

Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

В стране подтвердили более тысячи случаев заболевания

Туристов предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

В клубе Powerhouse пройдут бесплатные концерты бразильских музыкантов

Также в заведении можно будет познакомиться с кухней Бразилии

В клубе Powerhouse пройдут бесплатные концерты бразильских музыкантов

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2 Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2

Марихуана в Грузии, подтасовки Навального и новый альбом U2
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков

Ограничения вступят в силу с 1 декабря

Россия запретила ввозить свинину и говядину одному из крупнейших поставщиков

Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Случаи заболевания зафиксированы в штате Сан-Паулу

Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Ограничения для 56 предприятий вводятся с 9 июня

Россельхознадзор ограничит ввоз продуктов из Бразилии

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Российские паралимпийцы оказались отстранены от Игр 2018 года

Ранее об этом не сообщалось ни в Международном параолимпийском комитете, ни в арбитраже в Лозанне

Российские паралимпийцы оказались отстранены от Игр 2018 года

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам
Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио

Я работаю волонтёром на Олимпиаде в Рио
The Village поговорил с переводчицей из России о волонтёрстве, ситуации в Рио-де-Жанейро и отношении к россиянам

Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым

Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро

Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым

Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам

Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро

Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам

В Москве открылся ресторан новой бразильской кухни Bossa Nova

Шеф-повар заведения ранее возглавлял бразильский ресторан с мишленовской звездой

В Москве открылся ресторан новой бразильской кухни Bossa Nova

Арест счетов Facebook, проблемы Tesla Motors и развитие Prisma

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Арест счетов Facebook, проблемы Tesla Motors и развитие Prisma

Российских тяжелоатлетов могут отстранить от Олимпиады в Бразилии

Спортсменам запретят участвовать в международных соревнованиях, если подтвердятся факты употребления допинга на прошлых Олимпиадах

Российских тяжелоатлетов могут отстранить от Олимпиады в Бразилии

В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады

Депутаты считают, что это можно трактовать как нарушение прав человека

В Госдуме осудили возможное отстранение России от Олимпиады

Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Смарт-конструктор для Lego, уличная мебель из мусора и HR-бот

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России

Фонд пересмотрел оценку динамики изменения ВВП как развитых стран, так и государств с переходной экономикой

МВФ ухудшил прогноз развития экономики России

Goldman Sachs закрыл фонд для инвестиций в БРИК

Теперь инвесторам предлагают вкладываться в более глобальный Фонд поддержки развивающихся рынков

Goldman Sachs закрыл фонд для инвестиций в БРИК

Moody’s резко ухудшило прогноз развития России в 2016 году

Эксперты больше не ожидают, что рецессия в стране закончится в 2015 году

Moody’s резко ухудшило прогноз развития России в 2016 году

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Также в список приоритетных направлений для нового подразделения студии попали Индия, Китай и Бразилия

Sony Pictures будет выпускать фильмы на русском языке

Россия стала председателем БРИКС

Следующий саммит объединения состоится в Уфе в июле 2015 года

Россия стала председателем БРИКС

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружиеThe Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие

В интересах безопасности: Какие страны разрешают гражданам носить оружие
The Village выбрал четыре страны с самым либеральным законодательством о владении огнестрельным оружием

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро
Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро

Виджигал, трущобы в Рио-де-Жанейро
The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Виджигал, фавела в Рио-де-Жанейро

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Крупнейшие развивающиеся страны обогнали развитые по суммарному объёму ВВП

Россия вошла в новую «Большую семёрку»

Не попавшие под санкции поставщики поднимают цены на мясо

Тенденция не затронула лишь рынок говядины

Не попавшие под санкции поставщики поднимают цены на мясо

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции

Евросоюз хочет отговорить Латинскую Америку от поставки продуктов в Россию

В Брюсселе считают, что страны не должны извлекать недобросовестную выгоду из сложившейся ситуации

Евросоюз хочет отговорить Латинскую Америку от поставки продуктов в Россию

Эксперты — о запрете на импорт иностранных продуктов The Village поговорил с аналитиками потребительского рынка о том, что значит новый указ, как он будет работать и почему это стало возможно

Эксперты — о запрете на импорт иностранных продуктов

Чем Бразилия похожа на Россию
Чем Бразилия похожа на Россию Экономика и жизнь в двух странах
Чем Бразилия похожа на Россию

Чем Бразилия похожа на Россию
Экономика и жизнь в двух странах

Мрак у ворот Рауль Тешейро о том, как Бразилия встретила поражение своей сборной

Мрак у ворот

Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем Журналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира
Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем

Экономика футбола: Почему итог матча Германия — Бразилия был предсказуем
Журналист Financial Times Саймон Купер и преподаватель лондонской бизнес-школы Стефан Шимански описывают, как экономика влияет на победы команд в чемпионатах мира

Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу
Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village спортивный обозреватель Степан Чаушьян рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля в Рио-де-Жанейро
Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу

Что происходит в Рио-де-Жанейро на чемпионате мира по футболу
В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village спортивный обозреватель Степан Чаушьян рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля в Рио-де-Жанейро

Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии

За двое суток количество пользователей из этой страны увеличилось на 2 000%

Закрытие Orkut привело к бурному росту «ВКонтакте» в Бразилии

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля
Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу

Что происходит в Рио-де-Жанейро во время чемпионата мира по футболу
В Бразилии продолжается чемпионат мира по футболу — специально для The Village Елена Шитова, живущая в Рио-де-Жанейро, рассказывает, что происходит за пределами футбольного поля

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии

Протестующие выступают против высокого уровня бедности в стране, отсутствия медицинской помощи и потраченных на чемпионат мира $11 млрд.

Спонсоры FIFA World Cup могут пострадать из-за протестных настроений в Бразилии

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу

А также принимающих бразильских городов, украшенных по случаю чемпионата

В Google Maps появились панорамы всех стадионов чемпионата мира по футболу

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks

Сеть кофеен приостановила покупку зерна

Кофе оказался слишком дорогим для Starbucks

Похожий на Усаму бен Ладена бизнесмен из Бразилии назвал свой бар в честь террориста

Предприниматель придумал использовать образ всемирно известного террориста для продвижения своего заведения после трагедии 11 сентября 2001 года.

Похожий на Усаму бен Ладена бизнесмен из Бразилии назвал свой бар в честь террориста

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

Hopes Markets: Увеличение ОСАГО, акционеры НПС и долги омских «Сыров»

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Увеличение ОСАГО, акционеры НПС и долги омских «Сыров»

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.
Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран

Рубль в хорошей компании: Почему падают валюты развивающихся стран
Падая, рубль догоняет лиру, песо и реал. H&F спросил экспертов о том, что происходит с развивающимися рынками и как это отразится на России.

Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.
Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии

Странные танцы: Александра Петрачкова о новой форме протеста в Бразилии
Журналист Александра Петрачкова — о том, как разным социальным группам ужиться в одной городской среде и почему бразильский опыт может через двадцать лет пригодиться Москве.

В Бразилии установили торговый автомат, делающий скидки на напитки за занятия спортом

Для этого в него встроен специальный пульсометр, благодаря которому 3 600 покупателей смогли сэкономить в общей сложности 124 500 рублей

В Бразилии установили торговый автомат, делающий скидки на напитки за занятия спортом

Россия вошла в пятёрку самых привлекательных рынков для международной интернет-торговли

За прошлый год россияне стали совершать гораздо больше покупок в США, Великобритании, Германии, Австралии, Китае и Бразилии

Россия вошла в пятёрку самых привлекательных рынков для международной интернет-торговли

Бразильские власти помогут иностранным стартапам

В 100 технологических компаний планируется направить $78 млн

Бразильские власти помогут иностранным стартапам

Как создать бренд города: 7 советов Жозе Торреса
Как создать бренд города: 7 советов Жозе Торреса Ведущий мировой эксперт по брендингу территорий рассказал The Village, как построить бренд города, если в нём ничего нет, почему не стоит ждать лучших времён и как бороться со стереотипами.
Как создать бренд города: 7 советов Жозе Торреса

Как создать бренд города: 7 советов Жозе Торреса
Ведущий мировой эксперт по брендингу территорий рассказал The Village, как построить бренд города, если в нём ничего нет, почему не стоит ждать лучших времён и как бороться со стереотипами.

В Бразилии запустили сервис фейковых аккаунтов в соцсетях NamoroFake

Поддержание профиля несуществующей подружки будет стоить $50 в месяц

В Бразилии запустили сервис фейковых аккаунтов в соцсетях NamoroFake

Дизайн от природы: Тропическая архитектура Бразилии Чем тропический лес и летучие мыши вдохновляют архитекторов и дизайнеров одежды.

Дизайн от природы: Тропическая архитектура Бразилии

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света 21 декабря ученые и эзотерики предрекают конец света, потому что календарь майя обрывается на этой дате. The Village проанализировал мировой опыт подготовки к армагеддону.

Иностранный опыт: 5 стран готовятся к концу света

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1 Начало. Продолжение здесь

20 правильных мест для банджи-джампинга, часть 1

Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня
Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня Безвизовый режим между Россией и Бразилией — соглашение между странами, достигнутое полтора года назад вступает в силу 7 июня 2010 года.
Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня

Визы между Россией и Бразилией будут отменены с 7 июня
Безвизовый режим между Россией и Бразилией — соглашение между странами, достигнутое полтора года назад вступает в силу 7 июня 2010 года.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ