До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты Продажи делают курьеры, уверены эксперты
Россияне активно покупают велосипеды Спрос на них вырос больше, чем на треть
Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки
Дома придется сидеть еще долго
Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки Дома придется сидеть еще долго
Флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Иркутске 28 марта
Акция проходит в поддержку международной экологической акции «Час Земли»
Флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Иркутске 28 марта Акция проходит в поддержку международной экологической акции «Час Земли»
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда» Шесть часов педаляжа в день
В Иркутском районе открыли первый роллердром Он расположился в поселке Молодежный
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit
Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit Приложение интегрируется с очками и велотренажерами
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
В Иркутске пройдет велопарад «Леди на велосипеде»
Темой велопарада в этом году выбрали «Очарование любви»
В Иркутске пройдет велопарад «Леди на велосипеде» Темой велопарада в этом году выбрали «Очарование любви»
В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов
Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время
В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время
Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов
Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час
Увеличить штраф за езду на самокатах в метро Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей
В Иркутске 1 мая пройдет ежегодная велогонка «Фаворит»
Регистрация на участие в гонке уже началась
В Иркутске 1 мая пройдет ежегодная велогонка «Фаворит» Регистрация на участие в гонке уже началась
В Иркутске пройдет велофлешмоб в поддержку акции «Час Земли»
Сбор участников — на сквере Кирова в 19:30
В Иркутске пройдет велофлешмоб в поддержку акции «Час Земли» Сбор участников — на сквере Кирова в 19:30
Этой осенью вручат первую премию за вклад в развитие велокультуры
Награждать планируется компании, поддерживающие сотрудников на велосипедах
Этой осенью вручат первую премию за вклад в развитие велокультуры Награждать планируется компании, поддерживающие сотрудников на велосипедах
Путин подписал закон об увеличении штрафов за отказ пропустить пешехода
За нарушение правил приоритета придется заплатить до 2 500 рублей