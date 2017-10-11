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До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того? Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург
До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?

До лучшей велодорожки в стране нужно ехать два часа из Москвы. Стоит ли оно того?
Когда-нибудь она станет частью велопути из Москвы в Петербург

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве Что болит у москвичей и как это решить
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
Что болит у москвичей и как это решить

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты

Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Из-за пандемии россияне пересели на электросамокаты
Продажи делают курьеры, уверены эксперты

Россияне активно покупают велосипеды

Спрос на них вырос больше, чем на треть

Россияне активно покупают велосипеды
Спрос на них вырос больше, чем на треть

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки

Дома придется сидеть еще долго

Студия Zaryad начала доставлять сайкл на дом, а «Юла» запустила онлайн-тренировки
Дома придется сидеть еще долго

Флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Иркутске 28 марта

Акция проходит в поддержку международной экологической акции «Час Земли»

Флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Иркутске 28 марта
Акция проходит в поддержку международной экологической акции «Час Земли»

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда» Шесть часов педаляжа в день
«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»

«Я проехал на складном велосипеде больше тысячи километров от Москвы до Волгограда»
Шесть часов педаляжа в день

В Иркутском районе открыли первый роллердром

Он расположился в поселке Молодежный

В Иркутском районе открыли первый роллердром
Он расположился в поселке Молодежный

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit

Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

Виртуальная реальность для фитнеса Deus Fit
Приложение интегрируется с очками и велотренажерами

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости
«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь

«Лонгевита»: Какие тренировки действительно продлевают жизнь
И как нужно тренироваться, чтобы оставаться здоровым до старости

В Иркутске пройдет велопарад «Леди на велосипеде»

Темой велопарада в этом году выбрали «Очарование любви»

В Иркутске пройдет велопарад «Леди на велосипеде»
Темой велопарада в этом году выбрали «Очарование любви»

В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов

Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время

В «Яндекс.Карты» добавили маршруты для велосипедистов
Сервис подбирает оптимальный путь и рассчитывает время

Тест: Сдали бы вы на права для велосипедистов?
СПЕЦПРОЕКТ
Тест: Сдали бы вы на права для велосипедистов? Проверьте, как хорошо вы знаете ПДД
Тест: Сдали бы вы на права для велосипедистов?
СПЕЦПРОЕКТ

Тест: Сдали бы вы на права для велосипедистов?
Проверьте, как хорошо вы знаете ПДД

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов

Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

Минтранс хочет создать на дорогах зоны для велосипедистов
Водители смогут ехать в этой зоне не быстрее 20 километров в час

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро

Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

Увеличить штраф за езду на самокатах в метро
Сейчас пассажира могут оштрафовать на 100 рублей

В Иркутске 1 мая пройдет ежегодная велогонка «Фаворит»

Регистрация на участие в гонке уже началась

В Иркутске 1 мая пройдет ежегодная велогонка «Фаворит»
Регистрация на участие в гонке уже началась

В Иркутске пройдет велофлешмоб в поддержку акции «Час Земли»

Сбор участников — на сквере Кирова в 19:30

В Иркутске пройдет велофлешмоб в поддержку акции «Час Земли»
Сбор участников — на сквере Кирова в 19:30

Этой осенью вручат первую премию за вклад в развитие велокультуры

Награждать планируется компании, поддерживающие сотрудников на велосипедах

Этой осенью вручат первую премию за вклад в развитие велокультуры
Награждать планируется компании, поддерживающие сотрудников на велосипедах

Путин подписал закон об увеличении штрафов за отказ пропустить пешехода

За нарушение правил приоритета придется заплатить до 2 500 рублей

Путин подписал закон об увеличении штрафов за отказ пропустить пешехода
За нарушение правил приоритета придется заплатить до 2 500 рублей

В России увеличат штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов

За нарушение правил приоритета придется заплатить от 1 500 до 2 500 рублей

В России увеличат штрафы для водителей, не пропустивших пешеходов
За нарушение правил приоритета придется заплатить от 1 500 до 2 500 рублей

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