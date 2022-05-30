Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на краткосрочные визы и ВНЖ
30 мая 2022

Посольство Дании в Москве приостановило прием заявлений на краткосрочные визы и ВНЖ

«Почта России» перестала принимать посылки в Данию и Польшу
30 марта 2022

«Почта России» перестала принимать посылки в Данию и Польшу

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст

Всего в программе шесть картин

В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин

Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России

На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles

Всё о крафтовом пиве
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Всё о крафтовом пиве

Всё о крафтовом пиве
The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»

Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо»
Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы

Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы
The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса

Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса
В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города

Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19

Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу

Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России

Ранее аналогичное решение приняла финская Valio

Arla Foods остановила производство сыра и масла для России

Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа

Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами

Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали

Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали
Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой

Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»

Таким образом предполагается решить проблему с падением рождаемости

Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»

Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах
Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах Стеклянные заграждения в метро, печенье на борту самолета и запах жвачки на вокзале — The Village узнал, как освежить воздух в общественных местах, если воспользоваться опытом других стран
Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах

Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро и аэропортах
Стеклянные заграждения в метро, печенье на борту самолета и запах жвачки на вокзале — The Village узнал, как освежить воздух в общественных местах, если воспользоваться опытом других стран

Как бороться с грязью на городских дорогах
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Как бороться с грязью на городских дорогах

Как бороться с грязью на городских дорогах
The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом

Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе

Утром 12 февраля экологи и любители животных собрались у посольства Дании в Москве, чтобы почтить память убитого жирафа Мариуса.

Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе

Датский чиновник о правах животных
Датский чиновник о правах животных Сотрудник министерства Дании по делам детей, интеграции, равноправия и социальной защиты Андрей Лукьянов рассказал The Village о том, почему вскрытие жирафа для датчан — привычное дело.
Датский чиновник о правах животных

Датский чиновник о правах животных
Сотрудник министерства Дании по делам детей, интеграции, равноправия и социальной защиты Андрей Лукьянов рассказал The Village о том, почему вскрытие жирафа для датчан — привычное дело.

Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org

Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак

Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org

Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе

Там его могут признать виновным во взломе базы данных полиции, за что хакеру грозит до шести лет тюрьмы

Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.

Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы

После отбывания наказания в Швеции его выдадут Дании

Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.
Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене

Иностранный опыт: Как работают муниципалитеты в Копенгагене
Корреспондент The Village провёл один день в передовом муниципалитете Копенгагена и узнал, чем занимаются местные чиновники и как они уживаются с рок-группами, репетирующими за стеной.

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.

Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами
Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов

Иностранный опыт: 6 дизайнерских заводов
Футуристичные постройки, которые повторяют формы автомобилей, каждый час охватываются пламенем или сливаются с окружающим пейзажем, — The Village нашёл промышленные заводы, которые стали арт-объектами

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.
Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании

Идеи для города: Скворечники из мусора в Дании
The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о веселых домиках для птиц, которые сделаны из ненужных вещей и материалов.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1 upd Начало. Продолжение здесь.

Нетуристические чудо-острова Европы: часть 1

Датчане – самые счастливые люди в мире Несколько фактов о Дании:

Датчане – самые счастливые люди в мире

Замки: средние века и немного романтики ГЕРМАНИЯ

Замки: средние века и немного романтики

5 пасхальных идей для семейного отпуска Шоколадные фонтаны замерли в ожидании, дети в предвкушении праздника, а пасхальные зайчики по всему миру готовят яйца для доставки. Пасха, пожалуй, самый долгожданный праздник всех сладкоежек. Предлагаем Вам отправиться в одну из пяти стран – Францию, Данию, Финляндию, Португалию или Ирландию, чтобы познакомиться с их пасхальными традициями и отдохнуть всей семьей.

5 пасхальных идей для семейного отпуска

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1 1. Шри-Ланка

Топ тревел-точек планеты-2010. Часть 1

Louisiana. Museum of modern art Нет, это не один из штатов США, а один из самых живописных музеев в мире.&nbsp;Луизиана расположена в Северной Зеландии, в нечитабельном городе&nbsp;Humlebæk, что всего в 50 км от Копенгагена. Наслушавшись советов друзей и прохожих, мы сели в поезд на центральной станции датской столицы и отправились в путь.

Louisiana. Museum of modern art

11 блогов и много колёс
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
11 блогов и много колёс

11 блогов и много колёс
Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.

Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.

Легенды. Pedersen