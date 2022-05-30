В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
В «Иллюзионе» пройдет фестиваль датского кино. На него приедет режиссер Билле Аугуст
Всего в программе шесть картин
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На фестивале датского кино покажут восемь драматических картин
Фестиваль в девятый раз пройдет в трех городах России
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Новая покупка Twitter, кража тысяч айфонов и линзы для Spectacles
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Всё о крафтовом пиве The Village собрал в одном материале пять образовательных статей, которые позволят узнать о крафтовом пивоварении практически всё
Датский специалист по защите детей: «Государство вмешивается в дела семьи, если ребёнку плохо» Уместны ли телесные наказания, как защищать права ребёнка и почему так сложно добиться права на усыновление — The Village поговорил со специалистом по защите детей профильного датского министерства
Торг уместен: Иностранцы инспектируют рождественские ярмарки Москвы The Village прогулялся по городу с бельгийцем, датчанином, литовкой и французом и выяснил, похожи ли московские ярмарки на их европейские аналоги
Как солнце, воздух и вода помогли Мальмё выйти из кризиса В Мальмё автобусы ездят на биотопливе из мусора, велосипеды теснят автомобили, а ветряные мельницы служат основным источником энергии. The Village узнал, как в Швеции экономят деньги и меняют города
Шефы из Дании и Перу в pop-up ресторане Door 19
Первые шефы в Door 19: Томми Кондо Сасаки из Дании и Андрес Росас Вега из Перу
Arla Foods остановила производство сыра и масла для России
Ранее аналогичное решение приняла финская Valio
Дания экстренно направила 2 миллиона долларов гражданскому населению сектора Газа
Их направят на снабжение беженцев водой и медикаментами
Выбор есть: 6 привлекательных для бизнеса стран, о которых вы не думали Надоело работать в России? Необязательно иммигрировать в Великобританию или США. H&F подобрал несколько менее очевидных стран, где легко и приятно вести бизнес.
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Видео дня: Датским путешественникам предложили «скидки за овуляцию»
Таким образом предполагается решить проблему с падением рождаемости
Как избавиться от неприятного запаха на вокзалах, в метро
и аэропортах Стеклянные заграждения в метро, печенье на борту самолета и запах жвачки на вокзале — The Village узнал, как освежить воздух в общественных местах, если воспользоваться опытом других стран
Как бороться с грязью на городских дорогах The Village выяснил, из-за чего на российских дорогах появляются чёрный снег и лужи из химикатов и как с этим борются в странах с похожим климатом
Фото дня: Возложение цветов в память об убитом жирафе
Утром 12 февраля экологи и любители животных собрались у посольства Дании в Москве, чтобы почтить память убитого жирафа Мариуса.
Датский чиновник о правах животных Сотрудник министерства Дании по делам детей, интеграции, равноправия и социальной защиты Андрей Лукьянов рассказал The Village о том, почему вскрытие жирафа для датчан — привычное дело.
Мосгорсуд обвинил сооснователя The Pirate Bay в распространении пиратского видео на Rutor.org
Сейчас он отбывает наказание в Швеции за организацию хакерских атак
Сооснователя The Pirate Bay выдадут Дании уже на следующей неделе
Там его могут признать виновным во взломе базы данных полиции, за что хакеру грозит до шести лет тюрьмы
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.
Сооснователя The Pirate Bay приговорили к двум годам лишения свободы
После отбывания наказания в Швеции его выдадут Дании