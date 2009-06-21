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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор
Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор
Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор

Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор

Онлайн-планировщик декора IKEA

Чтобы сделать идеальный настенный коллаж

Онлайн-планировщик декора IKEA

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Бокалы, приборы, декор: Как украсить праздничный стол
ПРОМО
Бокалы, приборы, декор: Как украсить праздничный стол И не думать про мытье посуды после торжества
Бокалы, приборы, декор: Как украсить праздничный стол
ПРОМО

Бокалы, приборы, декор: Как украсить праздничный стол
И не думать про мытье посуды после торжества

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле Которую делают российские дизайнеры
Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле

Не только IKEA: Где купить мебель и декор в скандинавском стиле
Которую делают российские дизайнеры

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Участники мастер-класса узнают о значениях, которые вкладывали архитекторы в природные орнаменты

В Музее архитектуры имени Щусева можно будет собрать цветочную композицию в стиле модерн

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов
Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве

Как выбрать картину, если ничего не понимаешь в искусстве
От стиля интерьера до списка онлайн-магазинов

20+ вещей, чтобы обновить дом к весне
20+ вещей, чтобы обновить дом к весне Хранение, посуда, аксессуары и текстиль
20+ вещей, чтобы обновить дом к весне

20+ вещей, чтобы обновить дом к весне
Хранение, посуда, аксессуары и текстиль

Свечи c ароматами национальных парков Америки

В линейку вошли Гранд-Каньон, Йосемити, Йеллоустон и другие заповедники США

Свечи c ароматами национальных парков Америки

Ретейлер премиальной мебели и декора That’s Living выходит на российский рынок

Первый магазин в Москве откроется в конце сентября

Ретейлер премиальной мебели и декора That’s Living выходит на российский рынок

К весне: 36 предметов, которые освежат интерьер
К весне: 36 предметов, которые освежат интерьер Удобная одежда для дома, яркая посуда и свежие ароматы для весеннего настроения
К весне: 36 предметов, которые освежат интерьер

К весне: 36 предметов, которые освежат интерьер
Удобная одежда для дома, яркая посуда и свежие ароматы для весеннего настроения

Черно-белое кино: 30 монохромных предметов для снежного февраля
Черно-белое кино: 30 монохромных предметов для снежного февраля От стильного постельного белья до милых вещей для детской
Черно-белое кино: 30 монохромных предметов для снежного февраля

Черно-белое кино: 30 монохромных предметов для снежного февраля
От стильного постельного белья до милых вещей для детской

Красиво жить не запретишь: 32 предмета для яркого интерьера
Красиво жить не запретишь: 32 предмета для яркого интерьера Броские аксессуары, ироничные постеры и разрисованная посуда
Красиво жить не запретишь: 32 предмета для яркого интерьера

Красиво жить не запретишь: 32 предмета для яркого интерьера
Броские аксессуары, ироничные постеры и разрисованная посуда

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

Здесь же можно будет приобрести дизайнерские подарки к Новому Году

На ВДНХ научат делать рождественские венки и елочные игрушки

Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне
Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне Выбираем кухонную утварь в трех разных стилях
Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне

Декор по правилам: Как сочетать аксессуары на кухне
Выбираем кухонную утварь в трех разных стилях

Аксессуары для сервировки новогоднего стола
Аксессуары для сервировки новогоднего стола Посуда, текстиль и мелочи для украшения праздничного стола
Аксессуары для сервировки новогоднего стола

Аксессуары для сервировки новогоднего стола
Посуда, текстиль и мелочи для украшения праздничного стола

Праздничный декор своими руками
Праздничный декор своими руками Рождественские венки, цветочные композиции и альтернатива классической елке
Праздничный декор своими руками

Праздничный декор своими руками
Рождественские венки, цветочные композиции и альтернатива классической елке

10 лаконичных елочных игрушек по доступным ценам
10 лаконичных елочных игрушек по доступным ценам Красивые украшения на елку без лишних деталей
10 лаконичных елочных игрушек по доступным ценам

10 лаконичных елочных игрушек по доступным ценам
Красивые украшения на елку без лишних деталей

Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA
Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA The Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее
Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA

Есть идея: Как работает первый сервис дизайна интерьеров с мебелью IKEA
The Village узнал, как создатели сервиса Möbler стремятся сделать дизайн доступнее

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу
Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам

Приёмы оформления квартир, надоевшие самим дизайнерам
The Village спросил у дизайнеров, какие решения в интерьерах уже неактуальны, и попросил предложить альтернативу

Товары для дома, которые можно купить со скидкой в «Киберпонедельник»
Товары для дома, которые можно купить со скидкой в «Киберпонедельник» The Village выбрал несколько интересных распродаж, которые пройдут 25 января 2016 года
Товары для дома, которые можно купить со скидкой в «Киберпонедельник»

Товары для дома, которые можно купить со скидкой в «Киберпонедельник»
The Village выбрал несколько интересных распродаж, которые пройдут 25 января 2016 года

Комната особого назначения: Как обустроить гостиную
Комната особого назначения: Как обустроить гостиную The Village выяснил, как сделать гостиную функциональной и красивой
Комната особого назначения: Как обустроить гостиную

Комната особого назначения: Как обустроить гостиную
The Village выяснил, как сделать гостиную функциональной и красивой

Кошмарный декор: Как украсить всё к Хеллоуину в последнюю минуту
Кошмарный декор: Как украсить всё к Хеллоуину в последнюю минуту Дизайнерский дуэт Анны и Михаила Кошелевых рассказал The Village, как быстро декорировать пространство, если вы решили присоединиться к празднику только сейчас
Кошмарный декор: Как украсить всё к Хеллоуину в последнюю минуту

Кошмарный декор: Как украсить всё к Хеллоуину в последнюю минуту
Дизайнерский дуэт Анны и Михаила Кошелевых рассказал The Village, как быстро декорировать пространство, если вы решили присоединиться к празднику только сейчас

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело
Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн

Что повесить на стену вместо постера с Одри Хёпберн
The Village разобрался, можно ли украсить стены в доме чем-то необычным, не разориться и даже совершить доброе дело

Простые вещи: 7 предметов из частных столярных мастерских
Простые вещи: 7 предметов из частных столярных мастерских The Village выбрал работы, которые можно поставить дома на видное место
Простые вещи: 7 предметов из частных столярных мастерских

Простые вещи: 7 предметов из частных столярных мастерских
The Village выбрал работы, которые можно поставить дома на видное место

Воздушный цветок: Что делать с растением без корней
Воздушный цветок: Что делать с растением без корней The Village разобрался, как посадить атмосферную тилландсию на стену или повесить листьями вниз
Воздушный цветок: Что делать с растением без корней

Воздушный цветок: Что делать с растением без корней
The Village разобрался, как посадить атмосферную тилландсию на стену или повесить листьями вниз

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более
Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более

Как обновить интерьер квартиры к весне
Как обновить интерьер квартиры к весне Дизайнеры интерьера рассказывают, чем и в какой цвет красить стены, какую ткань выбрать для штор, как распределить свет, что поставить на балкон и какие цветы купить вместо надоевших орхидей
Как обновить интерьер квартиры к весне

Как обновить интерьер квартиры к весне
Дизайнеры интерьера рассказывают, чем и в какой цвет красить стены, какую ткань выбрать для штор, как распределить свет, что поставить на балкон и какие цветы купить вместо надоевших орхидей

10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание Идеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев
10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание

10 предметов интерьера, которые привлекут к себе внимание
Идеальное кресло из Дании, основательный винный сервант, парные столики из масс-маркета и графичная лестница вместо обыкновенных стульев

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
5 блогов, которые учат делать мебель и декор Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные
5 блогов, которые учат делать мебель и декор

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные

Алина Вострикова — о 5 видах декора, который всем надоел
Алина Вострикова — о 5 видах декора, который всем надоел Тенденции в дизайне интерьера меняются не так часто, как в моде, но даже здесь некоторые вещи успевают наскучить и требуют альтернатив
Алина Вострикова — о 5 видах декора, который всем надоел

Алина Вострикова — о 5 видах декора, который всем надоел
Тенденции в дизайне интерьера меняются не так часто, как в моде, но даже здесь некоторые вещи успевают наскучить и требуют альтернатив

10 предметов интерьера для детской
10 предметов интерьера для детской Кресло для принцессы, жёлтый шкаф в скандинавском стиле, ковёр из микрофибры и мешки для игрушек с авторскими рисунками — выбор основателей дизайн-студии и интернет-магазина Lecitron.ru
10 предметов интерьера для детской

10 предметов интерьера для детской
Кресло для принцессы, жёлтый шкаф в скандинавском стиле, ковёр из микрофибры и мешки для игрушек с авторскими рисунками — выбор основателей дизайн-студии и интернет-магазина Lecitron.ru

С иголочки: 8 альтернативных ёлок
С иголочки: 8 альтернативных ёлок Дерево-светильник, наклейка на стену, ёлка ручной работы из брусьев и ещё несколько способов не участвовать в вырубке лесов
С иголочки: 8 альтернативных ёлок

С иголочки: 8 альтернативных ёлок
Дерево-светильник, наклейка на стену, ёлка ручной работы из брусьев и ещё несколько способов не участвовать в вырубке лесов

10 распространённых ошибок в дизайне интерьера
10 распространённых ошибок в дизайне интерьера Монохромные решения, гипсокартон на потолке, мебель вдоль стен и единственная люстра посреди комнаты — выясняем, чего стоит избегать при обустройстве квартиры
10 распространённых ошибок в дизайне интерьера

10 распространённых ошибок в дизайне интерьера
Монохромные решения, гипсокартон на потолке, мебель вдоль стен и единственная люстра посреди комнаты — выясняем, чего стоит избегать при обустройстве квартиры

5 альтернатив IKEA
5 альтернатив IKEA The Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта
5 альтернатив IKEA

5 альтернатив IKEA
The Village выяснил, где найти замену бестселлерам шведского гиганта

Квартира недели (Петербург)
Квартира недели (Петербург) Квартира на «Приморской» с экологичным дизайном, сантехникой Villeroy&Boch в форме камней и функциональным освещением.
Квартира недели (Петербург)

Квартира недели (Петербург)
Квартира на «Приморской» с экологичным дизайном, сантехникой Villeroy&Boch в форме камней и функциональным освещением.

InMyRoom: Как продать диван в интернете
InMyRoom: Как продать диван в интернете Построив два успешных агентства интернет-рекламы, Аделя и Иван Хмелевские решили попробовать продавать через сеть мебель и декор. Проект оказался неудачным, но натолкнул их на мысль о новом бизнесе.
InMyRoom: Как продать диван в интернете

InMyRoom: Как продать диван в интернете
Построив два успешных агентства интернет-рекламы, Аделя и Иван Хмелевские решили попробовать продавать через сеть мебель и декор. Проект оказался неудачным, но натолкнул их на мысль о новом бизнесе.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Трёхкомнатная квартира на Печерске в английском стиле с текстилем Laura Ashley и Designers Guild и мебелью, изготовленной на заказ по эскизам дизайнера-декоратора.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Трёхкомнатная квартира на Печерске в английском стиле с текстилем Laura Ashley и Designers Guild и мебелью, изготовленной на заказ по эскизам дизайнера-декоратора.

Домпросвет: Как преобразить кухню Архитектор Анна Петренко делится простыми и остроумными решениями для кухни.

Домпросвет: Как преобразить кухню

Домпросвет: Нестандартные решения для ванной Как превратить обычную ванную в дизайнерское пространство.

Домпросвет: Нестандартные решения для ванной

Домпросвет: Секреты уютной спальни Архитекторы рассказывают, как превратить спальню в самый уютный уголок в квартире.

Домпросвет: Секреты уютной спальни

Домпросвет: Как украсить квартиру к Новому году Простые и неизбитые решения для праздничного оформления дома.

Домпросвет: Как украсить квартиру к Новому году

Американская мечта Марты Стюарт История восхождения Марты Стюарт (Martha Stewart) - типичное воплощение американской мечты. Марта родилась в 1941 году в бедной семье польских иммигрантов, отец был простым рабочим судоверфи в Нью-Джерси. Для выпускного школьного сочинения Марта выбрала девиз: "Я делаю то, что мне хочется, и я делаю это с легкостью".

Американская мечта Марты Стюарт

Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого
Спецпроект
Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого
Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого
Спецпроект

Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого