Что покупать в новогодних коллекциях масс-маркета: Предметы для дома и новогодний декор

Лучшая часть декабря, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков — для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних — и украшение квартиры праздничным декором.

The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам. Каждую неделю мы будем рассказывать о презентах, которые порадуют окружающих, и приятных мелочах для праздника. В первом выпуске — красивые предметы интерьера и новогодний декор, которые помогут украсить дом без особых затрат.