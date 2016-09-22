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В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

Он будет работать с 20 января по 15 марта

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci
Он будет работать с 20 января по 15 марта

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии В прокате — с 19 декабря
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии
В прокате — с 19 декабря

«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
ПРОМО
«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве И что еще нужно знать про франшизу, если вы знаете о ней почти все
«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
ПРОМО

«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
И что еще нужно знать про франшизу, если вы знаете о ней почти все

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне

При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне
При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса

В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса
В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве
«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором

Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего

Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney

В Москве запустился курс образовательного проекта Headliner School

Курс продлится пять недель

В Москве запустился курс образовательного проекта Headliner School
Курс продлится пять недель

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

В Москве откроются магазины Disney

В магазинах будет продавать игрушки, костюмы, детскую одежду и другие товары

В Москве откроются магазины Disney
В магазинах будет продавать игрушки, костюмы, детскую одежду и другие товары

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