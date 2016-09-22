В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci
Он будет работать с 20 января по 15 марта
В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci Он будет работать с 20 января по 15 марта
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии В прокате — с 19 декабря
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне
При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы
Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы
Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса
В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»
Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве «Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором
В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
В Москве запустился курс образовательного проекта Headliner School Курс продлится пять недель
Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке