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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни
Спецпроект

Жить со вкусом: Простые рецепты получать удовольствие от жизни

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом

У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин

Как развлечь ребенка летом
ПРОМО
Как развлечь ребенка летом Если времени на это нет
Как развлечь ребенка летом
ПРОМО

Как развлечь ребенка летом
Если времени на это нет

Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО
Как устроены лотереи в XXI веке И можно ли в них выиграть миллионы
Как устроены лотереи в XXI веке
ПРОМО

Как устроены лотереи в XXI веке
И можно ли в них выиграть миллионы

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции

Самое время для ремонта, настолок и секса

Какими товарами закупаются россияне в самоизоляции

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

И жители других европейских стран

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Однако в мэрии уже отвергли проект

Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру

Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»

31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО
31 августа: Чем заняться в последний день лета Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях
31 августа: Чем заняться в последний день лета
ПРОМО

31 августа: Чем заняться в последний день лета
Разгадать Москву, слушать стихи о космосе и научиться собирать лайки в соцсетях

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Любимые зарубежные сериалы россиян

62 % опрошенных смотрели хотя бы одно шоу

Любимые зарубежные сериалы россиян

Самые популярные у россиян виды отдыха

Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны

Самые популярные у россиян виды отдыха

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

69 % довольны тем, как провели праздники

Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах

В Москве построят 15 новых спортивных объектов

Горожанам станут доступны три новых футбольных поля

В Москве построят 15 новых спортивных объектов

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира

Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты

OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года

«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров

В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи

В Москве построят около 30 новых бассейнов

По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания

В Москве построят около 30 новых бассейнов

Музей «Экспериментаниум» открывает летний лагерь по интересам

Детей приглашают — на четыре смены по экологии, инженерии, анимации и космосу

Музей «Экспериментаниум» открывает летний лагерь по интересам

Любимые занятия россиян

Больше всего в России любят смотреть телевизор

Любимые занятия россиян

В парках начались занятия по фристайлу, битбоксу и ландшафтному дизайну

А также рыбной ловле, сайберфайтингу и многому другому

В парках начались занятия по фристайлу, битбоксу и ландшафтному дизайну

Спортивные зоны в парке 850-летия Москвы

Жители ближайших районов смогут заняться памп-треком, воркаутом и стрельбой

Спортивные зоны в парке 850-летия Москвы

На ВДНХ научат ювелирному скетчингу и рисованию на воде

На фестивале украшений представят подарки к 8 Марта

На ВДНХ научат ювелирному скетчингу и рисованию на воде

В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»

Школьникам помогут разобраться с законами природы

В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

Праздник растянется на четыре дня

Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества

В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия

Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров

В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

В этом году переоформят 50 читален

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

В Москве открылась школа фокусов Parrot Magic School

Обучать всех желающих фокусам будут профессиональные иллюзионисты

В Москве открылась школа фокусов Parrot Magic School

Концерт Lil Pump, возрождение «Кругозора» и вечеринка в честь трехлетия «НИИ»
Концерт Lil Pump, возрождение «Кругозора» и вечеринка в честь трехлетия «НИИ» Главные события ближайших выходных
Концерт Lil Pump, возрождение «Кругозора» и вечеринка в честь трехлетия «НИИ»

Концерт Lil Pump, возрождение «Кругозора» и вечеринка в честь трехлетия «НИИ»
Главные события ближайших выходных

Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes Самые интересные мероприятия этих выходных
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes

Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes
Самые интересные мероприятия этих выходных

С какого возраста можно ходить с ребенком в кино?
С какого возраста можно ходить с ребенком в кино? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
С какого возраста можно ходить с ребенком в кино?

С какого возраста можно ходить с ребенком в кино?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Афиша» запустила приложение — гид для родителей

В скором времени версия проекта появится на сайте Afisha.ru

«Афиша» запустила приложение — гид для родителей

Большой театр запускает онлайн-экскурсии во «ВКонтакте»

Первая трансляция состоится 27 марта

Большой театр запускает онлайн-экскурсии во «ВКонтакте»

На ВДНХ начали обустройство катка

Открытие запланировано на конец ноября

На ВДНХ начали обустройство катка

В Москве на месте снесенного кинотеатра «Таджикистан» откроют культурно-досуговый центр

Открытие запланировано на 2018 год

В Москве на месте снесенного кинотеатра «Таджикистан» откроют культурно-досуговый центр

Сколько и куда ходят пешком в Москве и Петербурге

Исследование основано на данных сервиса «Яндекс.Карты»

Сколько и куда ходят пешком в Москве и Петербурге

В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы

Сезон джаза в парке стартует 4 июня

В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы

Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»

Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке

Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги

В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги

Московский зоопарк откроет три фотозоны за миллион рублей

Площадки для фотографирования откроют к новогодним праздникам

Московский зоопарк откроет три фотозоны за миллион рублей

В парке «Царицыно» открылся боулдер-парк

На площадке — 10 искусственных валунов с амортизирующим покрытием под ними

В парке «Царицыно» открылся боулдер-парк

Раздевай и властвуй: Кто пытается сделать московский стриптиз цивилизованным
Раздевай и властвуй: Кто пытается сделать московский стриптиз цивилизованным Московские стриптиз-клубы на пороге революции: самые передовые из них больше не хотят ассоциироваться с борделями и готовы менять свой имидж — Александра Шевелева узнала о грядущих переменах.
Раздевай и властвуй: Кто пытается сделать московский стриптиз цивилизованным

Раздевай и властвуй: Кто пытается сделать московский стриптиз цивилизованным
Московские стриптиз-клубы на пороге революции: самые передовые из них больше не хотят ассоциироваться с борделями и готовы менять свой имидж — Александра Шевелева узнала о грядущих переменах.

Цифра дня: Сколько москвичей не ходят в музеи

Посещение музеев остаётся одним из самых непопулярных видов отдыха среди москвичей.

Цифра дня: Сколько москвичей не ходят в музеи

Итоги недели: Развлечения в Москве
Итоги недели: Развлечения в Москве The Village сделал подборку самых дорогих развлечений, которые можно найти в Москве.
Итоги недели: Развлечения в Москве

Итоги недели: Развлечения в Москве
The Village сделал подборку самых дорогих развлечений, которые можно найти в Москве.

Чудо рядом: диафильмы в Питере! Нынешняя молодежь не на шутку увлечена современными прибамбасами: mp3 плеера, компьютеры, айфоны, коммуникаторы сопровождают их жизнь. И каждый из нас отчасти таков, вот и я иду по улице: у меня наушники в ушах, и слушаю я песенки из телефона, а вокруг тарахтят машины, бегают люди…

Чудо рядом: диафильмы в Питере!