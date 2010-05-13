У мужчин стало еще больше свободного времени, чем у женщин
При этом россияне начали меньше молиться и заниматься спортом
Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
И жители других европейских стран
Как хотят благоустроить бывшую территорию Ховринской больницы (обновлено)
Однако в мэрии уже отвергли проект
Москвичи стали больше тратить на развлечения и чаще ходить в ТЦ
При этом расходы жителей столицы на досуг все равно остаются ниже, чем по миру
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
Самые популярные у россиян виды отдыха
Большинство предпочитают посещать кафе, бары и рестораны
Что россияне делали и сколько тратили на новогодних каникулах
69 % довольны тем, как провели праздники
В Москве построят 15 новых спортивных объектов
Горожанам станут доступны три новых футбольных поля
Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки
На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов
OneTwoTrip запустил экскурсии в 400 городах мира
Туристам доступные пешеходные и автобусные экскурсии, а также экстремальные варианты
«Основа» откроет сеть спа «Московские термы» в торговых центрах
Первый семейный комплекс начнет работать в апреле 2019 года
В Москве создадут «Экопарк будущего» и «Музей законов природы» для всей семьи
Департамент природопользования объявил конкурс на создание концепции центров
В Москве построят около 30 новых бассейнов
По словам Сергея Собянина, в столице мало мест для плавания
Музей «Экспериментаниум» открывает летний лагерь по интересам
Детей приглашают — на четыре смены по экологии, инженерии, анимации и космосу
В парках начались занятия по фристайлу, битбоксу и ландшафтному дизайну
А также рыбной ловле, сайберфайтингу и многому другому
Спортивные зоны в парке 850-летия Москвы
Жители ближайших районов смогут заняться памп-треком, воркаутом и стрельбой
На ВДНХ научат ювелирному скетчингу и рисованию на воде
На фестивале украшений представят подарки к 8 Марта
В Московском планетарии откроют «Лабораторию увлекательной науки»
Школьникам помогут разобраться с законами природы
Более 500 мероприятий пройдут в Москве в честь Дня защитника Отечества
Праздник растянется на четыре дня
В Москве открыли горячую линию по вопросам активного долголетия
Инициатива разработана в рамках пилотного проекта по досугу пенсионеров
Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке
В этом году переоформят 50 читален
В Москве открылась школа фокусов Parrot Magic School
Обучать всех желающих фокусам будут профессиональные иллюзионисты
Концерт Lil Pump, возрождение «Кругозора» и вечеринка в честь трехлетия «НИИ» Главные события ближайших выходных
Выставка с бальзамированными куриными сердцами, концерт Славы КПСС и Prostitutes Самые интересные мероприятия этих выходных
С какого возраста можно ходить с ребенком в кино? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Афиша» запустила приложение — гид для родителей
В скором времени версия проекта появится на сайте Afisha.ru
В Москве на месте снесенного кинотеатра «Таджикистан» откроют культурно-досуговый центр
Открытие запланировано на 2018 год
Сколько и куда ходят пешком в Москве и Петербурге
Исследование основано на данных сервиса «Яндекс.Карты»
Детский рок-фестиваль переносится в парк «Красная Пресня»
Ранее сообщалось, что мероприятие пройдёт в Измайловском парке
В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги
В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %
Московский зоопарк откроет три фотозоны за миллион рублей
Площадки для фотографирования откроют к новогодним праздникам
В парке «Царицыно» открылся боулдер-парк
На площадке — 10 искусственных валунов с амортизирующим покрытием под ними
Раздевай и властвуй: Кто пытается сделать московский стриптиз цивилизованным Московские стриптиз-клубы на пороге революции: самые передовые из них больше не хотят ассоциироваться с борделями и готовы менять свой имидж — Александра Шевелева узнала о грядущих переменах.
Цифра дня: Сколько москвичей не ходят в музеи
Посещение музеев остаётся одним из самых непопулярных видов отдыха среди москвичей.