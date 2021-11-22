Фестиваль Chess & Jazz перенесли на сентябрь. Британские джазмены подтвердили участие
Леонид Агутин тоже будет
«Усадьбу Jazz» перенесли на следующий год. Земфира отменяется
Фестиваль должен был пройти 30 и 31 мая в усадьбе Архангельское
Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год
Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле
В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року
Концерты продлятся до ноября
На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming
Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
В саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль джаза
Бесплатное мероприятие пройдет в эти выходные
Cуб-фестиваль Chess&Jazz пройдет в Москве на следующей неделе
В офисном парке Comcity выступят Secret Atelier и Moscow Ragtime Band
GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано The Village пообщался с одной из главных джазовых групп мира последних лет
В «Сколково» пройдет четвертый фестиваль Skolkovo Jazz Science
На фестивале будет не только музыкальная, но и научно-познавательная программа
Объявлен полный лайн-ап Chess & Jazz
В программе — джазовые партии, интеллектуальные игры и фуд-корт от Сысоева
Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка» Диджей, ведущий, основатель джазового лейбла Brownswood и радио Worldwide FM — о переменах в музыке, русской сцене и о том, почему альбом стоит слушать с конца
В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза
В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты
В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei
Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
Завтра в «Доме» выступят Уильям Паркер и Хамид Дрейк
Один из лучших джазовых ритм-дуэтов вновь приезжает в Москву
На фестивале Chess & Jazz выступят Грегори Портер и GoGo Penguin
Фестиваль пройдет 26–27 июля в саду «Эрмитаж»
Московский клуб назвали лучшей джазовой площадкой мира
Рейтинг по итогам голосования составил сайт All About Jazz
В Москве выступит новая фри-джаз-группа Матса Густафссона
Концерт The End пройдет в понедельник, 15 апреля, в культурном центре «Дом»
В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо
Мероприятие пройдет 29 марта в культурном центре «Дом»
В Доме культуры на ВДНХ сыграют джазовые композиции из голливудских фильмов
В программе — «Будьте добры» Джорджа Гершвина и «Бетси» Ирвинга Берлина
Фестиваль «Усадьба Jazz» открыл продажу билетов
Мероприятие пройдет 22 и 23 июня в усадьбе Коломенское
Команда Chess & Jazz проведет серию интеллектуальных вечеринок «Партия»
Гостей ждут экскурсия по музею шахмат, мини-турнир и концерт
На фестивале Chess & Jazz выступит Антоха МС
Музыкант исполнит соло на трубе, а также несколько композиций
На фестивале Chess & Jazz выступит двукратный обладатель «Грэмми» Кори Генри
Также на сцену выйдут Камал Уильямс, дуэт Secret Atelier и джазовая группа Moscow Ragtime Band
На июльском фестивале Chess & Jazz выступит CeeLo Green
Здесь также можно будет послушать джаз и сыграть в шахматы
Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
В «Аптекарском огороде» пройдет джазовый фестиваль под открытым небом
В течение двух дней с концертами выступят Jazz Dance Orchestra и проект «Арфа & Джаз»
В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль джаза
На интерактивных площадках для гостей подготовят развлекательную программу
В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт
Оркестр Dixie Providance Band исполнит хиты Америки и Европы начала XX века
В июле в «Аптекарском огороде» состоится фестиваль джаза
Продолжительность каждого концерта составляет полтора часа
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу
В Москве пройдет фестиваль «Разноцветный джаз»
В мероприятии задействуют две площадки — на открытом воздухе и на веранде
Фестиваль «Усадьба Jazz» объявил программу
Фестиваль также пройдет в Екатеринбурге, Воронеже и Санкт-Петербурге
В Москве пройдет фестиваль «Джаз осенью. Импровизация»
Всего в программе запланировано четыре музыкальных вечера с октября по декабрь
В Москве пройдет международный фестиваль «Будущее джаза — 2016»
В нем примут участие молодые музыканты из России, Китая и США
Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz
Фестиваль науки и музыки пройдёт в инновационном центре 27 августа
В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль джаза
Помимо музыкальных выступлений для гостей организуют танцевальные мастер-классы и звуковую мастерскую
В «Аптекарском огороде» пройдёт третий фестиваль джаза
Фестиваль начнётся 22 июля и продлится три дня
Какая музыка играет в ресторане «Турандот» Много джаза и саундтреки из диснеевских мультфильмов — плей-лист ресторана «Турандот»
Президент «Усадьбы Jazz» о том, чего ждать от фестиваля в этом году Мария Сёмушкина рассказала The Village о самолёте новоорлеанцев, певице-пасторе, сбывшейся мечте Нино Катамадзе и Сати Казановой, поющей мантры
В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза
Пятидневный интенсив рассчитан на непрофессиональных музыкантов