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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST
22 ноября 2021

В Москве стартовал мультижанровый фестиваль VOLKOV ManiFEST

The RIG: Как делать экспериментальный джаз в России
The RIG: Как делать экспериментальный джаз в России Рассказывает Сергей Храмцевич
The RIG: Как делать экспериментальный джаз в России

The RIG: Как делать экспериментальный джаз в России
Рассказывает Сергей Храмцевич

Фестиваль Chess & Jazz перенесли на сентябрь. Британские джазмены подтвердили участие

Леонид Агутин тоже будет

Фестиваль Chess & Jazz перенесли на сентябрь. Британские джазмены подтвердили участие

«Усадьбу Jazz» перенесли на следующий год. Земфира отменяется

Фестиваль должен был пройти 30 и 31 мая в усадьбе Архангельское

«Усадьбу Jazz» перенесли на следующий год. Земфира отменяется

Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год

Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле

Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год

В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року

Концерты продлятся до ноября

В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року

На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming

Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов

На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль джаза

Бесплатное мероприятие пройдет в эти выходные

В саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль джаза

Cуб-фестиваль Chess&Jazz пройдет в Москве на следующей неделе

В офисном парке Comcity выступят Secret Atelier и Moscow Ragtime Band

Cуб-фестиваль Chess&Jazz пройдет в Москве на следующей неделе

GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано
GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано The Village пообщался с одной из главных джазовых групп мира последних лет
GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано

GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано
The Village пообщался с одной из главных джазовых групп мира последних лет

В «Сколково» пройдет четвертый фестиваль Skolkovo Jazz Science

На фестивале будет не только музыкальная, но и научно-познавательная программа

В «Сколково» пройдет четвертый фестиваль Skolkovo Jazz Science

Объявлен полный лайн-ап Chess & Jazz

В программе — джазовые партии, интеллектуальные игры и фуд-корт от Сысоева

Объявлен полный лайн-ап Chess & Jazz

Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка»
Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка» Диджей, ведущий, основатель джазового лейбла Brownswood и радио Worldwide FM — о переменах в музыке, русской сцене и о том, почему альбом стоит слушать с конца
Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка»

Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка»
Диджей, ведущий, основатель джазового лейбла Brownswood и радио Worldwide FM — о переменах в музыке, русской сцене и о том, почему альбом стоит слушать с конца

В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза

В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты

В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза

В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei

Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения

В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei

Завтра в «Доме» выступят Уильям Паркер и Хамид Дрейк

Один из лучших джазовых ритм-дуэтов вновь приезжает в Москву

Завтра в «Доме» выступят Уильям Паркер и Хамид Дрейк

На фестивале Chess & Jazz выступят Грегори Портер и GoGo Penguin

Фестиваль пройдет 26–27 июля в саду «Эрмитаж»

На фестивале Chess & Jazz выступят Грегори Портер и GoGo Penguin

Московский клуб назвали лучшей джазовой площадкой мира

Рейтинг по итогам голосования составил сайт All About Jazz

Московский клуб назвали лучшей джазовой площадкой мира

В Москве выступит новая фри-джаз-группа Матса Густафссона

Концерт The End пройдет в понедельник, 15 апреля, в культурном центре «Дом»

В Москве выступит новая фри-джаз-группа Матса Густафссона

В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо

Мероприятие пройдет 29 марта в культурном центре «Дом»

В Москве впервые даст сольный концерт японский джазовый трубач Тосинори Кондо

В Доме культуры на ВДНХ сыграют джазовые композиции из голливудских фильмов

В программе — «Будьте добры» Джорджа Гершвина и «Бетси» Ирвинга Берлина

В Доме культуры на ВДНХ сыграют джазовые композиции из голливудских фильмов

Фестиваль «Усадьба Jazz» открыл продажу билетов

Мероприятие пройдет 22 и 23 июня в усадьбе Коломенское

Фестиваль «Усадьба Jazz» открыл продажу билетов

Команда Chess & Jazz проведет серию интеллектуальных вечеринок «Партия»

Гостей ждут экскурсия по музею шахмат, мини-турнир и концерт

Команда Chess & Jazz проведет серию интеллектуальных вечеринок «Партия»

На фестивале Chess & Jazz выступит Антоха МС  

Музыкант исполнит соло на трубе, а также несколько композиций

На фестивале Chess & Jazz выступит Антоха МС  

На фестивале Chess & Jazz выступит двукратный обладатель «Грэмми» Кори Генри

Также на сцену выйдут Камал Уильямс, дуэт Secret Atelier и джазовая группа Moscow Ragtime Band

На фестивале Chess & Jazz выступит двукратный обладатель «Грэмми» Кори Генри

На июльском фестивале Chess & Jazz выступит CeeLo Green

Здесь также можно будет послушать джаз и сыграть в шахматы

На июльском фестивале Chess & Jazz выступит CeeLo Green

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Джазовый концерт для малышей, Хэллоуин и костюмированная беговелогонка

В Москве пройдет седьмой ежегодный фестиваль «Джаз осенью»

Фестиваль проводит Гете-Институт

В Москве пройдет седьмой ежегодный фестиваль «Джаз осенью»

В «Аптекарском огороде» пройдет джазовый фестиваль под открытым небом

В течение двух дней с концертами выступят Jazz Dance Orchestra и проект «Арфа & Джаз»

В «Аптекарском огороде» пройдет джазовый фестиваль под открытым небом

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль джаза

На интерактивных площадках для гостей подготовят развлекательную программу

В саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль джаза

В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт

Оркестр Dixie Providance Band исполнит хиты Америки и Европы начала XX века

В Музее советских игровых автоматов пройдет джазовый концерт

В июле в «Аптекарском огороде» состоится фестиваль джаза

Продолжительность каждого концерта составляет полтора часа

В июле в «Аптекарском огороде» состоится фестиваль джаза

Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу
Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом

Джаз в городе: Лучшие места Москвы с нервным ритмом
Где слушать мейнстрим, блюз, фри-джаз и маримбу

В Москве пройдет фестиваль «Разноцветный джаз»

В мероприятии задействуют две площадки — на открытом воздухе и на веранде

В Москве пройдет фестиваль «Разноцветный джаз»

Фестиваль «Усадьба Jazz» объявил программу

Фестиваль также пройдет в Екатеринбурге, Воронеже и Санкт-Петербурге

Фестиваль «Усадьба Jazz» объявил программу

В Москве пройдет фестиваль «Джаз осенью. Импровизация»

Всего в программе запланировано четыре музыкальных вечера с октября по декабрь

В Москве пройдет фестиваль «Джаз осенью. Импровизация»

В Москве пройдет международный фестиваль «Будущее джаза — 2016»

В нем примут участие молодые музыканты из России, Китая и США

В Москве пройдет международный фестиваль «Будущее джаза — 2016»

Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz

Фестиваль науки и музыки пройдёт в инновационном центре 27 августа

Чем заняться на фестивале Skolkovo Jazz

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль джаза

Помимо музыкальных выступлений для гостей организуют танцевальные мастер-классы и звуковую мастерскую

В саду «Эрмитаж» пройдёт фестиваль джаза

В «Аптекарском огороде» пройдёт пятый фестиваль джаза

Концерты запланированы на 5 и 7 августа

В «Аптекарском огороде» пройдёт пятый фестиваль джаза

В «Аптекарском огороде» пройдёт третий фестиваль джаза

Фестиваль начнётся 22 июля и продлится три дня

В «Аптекарском огороде» пройдёт третий фестиваль джаза

В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы

Сезон джаза в парке стартует 4 июня

В «Сокольниках» будут проводить джазовые субботы

В «Сколково» пройдёт музыкально-научный фестиваль Skolkovo Jazz

Он состоится 27 августа

В «Сколково» пройдёт музыкально-научный фестиваль Skolkovo Jazz

Какая музыка играет в ресторане «Турандот»
Какая музыка играет в ресторане «Турандот» Много джаза и саундтреки из диснеевских мультфильмов — плей-лист ресторана «Турандот»
Какая музыка играет в ресторане «Турандот»

Какая музыка играет в ресторане «Турандот»
Много джаза и саундтреки из диснеевских мультфильмов — плей-лист ресторана «Турандот»

Президент «Усадьбы Jazz» о том, чего ждать от фестиваля в этом году
Президент «Усадьбы Jazz» о том, чего ждать от фестиваля в этом году Мария Сёмушкина рассказала The Village о самолёте новоорлеанцев, певице-пасторе, сбывшейся мечте Нино Катамадзе и Сати Казановой, поющей мантры
Президент «Усадьбы Jazz» о том, чего ждать от фестиваля в этом году

Президент «Усадьбы Jazz» о том, чего ждать от фестиваля в этом году
Мария Сёмушкина рассказала The Village о самолёте новоорлеанцев, певице-пасторе, сбывшейся мечте Нино Катамадзе и Сати Казановой, поющей мантры

В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза

Пятидневный интенсив рассчитан на непрофессиональных музыкантов

В «ЗИЛе» открывается летняя школа джаза