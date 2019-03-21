Фестиваль Chess & Jazz перенесли на сентябрь. Британские джазмены подтвердили участие
Леонид Агутин тоже будет
Фестиваль Chess & Jazz перенесли на сентябрь. Британские джазмены подтвердили участие Леонид Агутин тоже будет
«Усадьбу Jazz» перенесли на следующий год. Земфира отменяется
Фестиваль должен был пройти 30 и 31 мая в усадьбе Архангельское
«Усадьбу Jazz» перенесли на следующий год. Земфира отменяется Фестиваль должен был пройти 30 и 31 мая в усадьбе Архангельское
Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год
Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле
Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле
В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року
Концерты продлятся до ноября
В Москве открылся фестиваль «Джаз осенью», посвященный краут-року Концерты продлятся до ноября
На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming
Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов
На «Стрелке» выступит джазовое трио The Comet is Coming Британцев поддержат резиденты бара Саша Гришин и Сергей Крылов
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем» В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
В саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль джаза
Бесплатное мероприятие пройдет в эти выходные
В саду «Эрмитаж» состоится ежегодный фестиваль джаза Бесплатное мероприятие пройдет в эти выходные
Cуб-фестиваль Chess&Jazz пройдет в Москве на следующей неделе
В офисном парке Comcity выступят Secret Atelier и Moscow Ragtime Band
Cуб-фестиваль Chess&Jazz пройдет в Москве на следующей неделе В офисном парке Comcity выступят Secret Atelier и Moscow Ragtime Band
GoGo Penguin: Как играть электронику, используя ударные и фортепиано The Village пообщался с одной из главных джазовых групп мира последних лет
В «Сколково» пройдет четвертый фестиваль Skolkovo Jazz Science
На фестивале будет не только музыкальная, но и научно-познавательная программа
В «Сколково» пройдет четвертый фестиваль Skolkovo Jazz Science На фестивале будет не только музыкальная, но и научно-познавательная программа
Объявлен полный лайн-ап Chess & Jazz
В программе — джазовые партии, интеллектуальные игры и фуд-корт от Сысоева
Объявлен полный лайн-ап Chess & Jazz В программе — джазовые партии, интеллектуальные игры и фуд-корт от Сысоева
Джайлс Питерсон: «У меня такое чувство, что в России очень много хардкор-панка» Диджей, ведущий, основатель джазового лейбла Brownswood и радио Worldwide FM — о переменах в музыке, русской сцене и о том, почему альбом стоит слушать с конца
В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза
В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты
В Центре Гиляровского открылась выставка об истории отечественного джаза В рамках экспозиции также пройдут лекции и концерты
В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei
Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
В Москве впервые выступит японская экспериментальная группа Koenji Hyakkei Ансамбль барабанщика Тацуи Ёсиды сыграет в клубе «Дом» по случаю 20-летия заведения
Завтра в «Доме» выступят Уильям Паркер и Хамид Дрейк
Один из лучших джазовых ритм-дуэтов вновь приезжает в Москву
Завтра в «Доме» выступят Уильям Паркер и Хамид Дрейк Один из лучших джазовых ритм-дуэтов вновь приезжает в Москву
На фестивале Chess & Jazz выступят Грегори Портер и GoGo Penguin
Фестиваль пройдет 26–27 июля в саду «Эрмитаж»
На фестивале Chess & Jazz выступят Грегори Портер и GoGo Penguin Фестиваль пройдет 26–27 июля в саду «Эрмитаж»
Московский клуб назвали лучшей джазовой площадкой мира
Рейтинг по итогам голосования составил сайт All About Jazz
Московский клуб назвали лучшей джазовой площадкой мира Рейтинг по итогам голосования составил сайт All About Jazz
В Москве выступит новая фри-джаз-группа Матса Густафссона
Концерт The End пройдет в понедельник, 15 апреля, в культурном центре «Дом»