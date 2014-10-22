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Новости

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

В музее считают инцидент провокацией

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Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии В музее считают инцидент провокацией

Новости

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

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Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Новости

В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»

Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

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В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета» Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам

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«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост

Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье

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«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье

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На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста

Он стоит 18 миллионов рублей

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Новости

На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста Он стоит 18 миллионов рублей

Новости

Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год

Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг

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Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг

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В Еврейском музее проведут бесплатную лекцию о безопасности детей

На встрече расскажут о правилах поведения в городе и за его пределами

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В Еврейском музее проведут бесплатную лекцию о безопасности детей На встрече расскажут о правилах поведения в городе и за его пределами

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Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом

На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018

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Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018

Новости

Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства

Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю

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Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю

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Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

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Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Выходные в городе
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма СодербергаКак красиво провести этот уик-энд
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Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Выходные в городе

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд

Новости

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр

Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы

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Новости

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы

Новости

На ВДНХ 9 июля пройдет фестиваль еврейской культуры

Он начнется в 13:00, а закончится в 22:30

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Новости

На ВДНХ 9 июля пройдет фестиваль еврейской культуры Он начнется в 13:00, а закончится в 22:30

Weekend

На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры

Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы

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Weekend

На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы

Дети

Еврейский музей запускает детский городской лагерь

Он начинает работать 30 мая

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Дети

Еврейский музей запускает детский городской лагерь Он начинает работать 30 мая

Третий сезон «Физрука», фестиваль итальянского кино и авангард в Еврейском музее
Выходные в городе

Третий сезон «Физрука», фестиваль итальянского кино и авангард в Еврейском музееСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Выходные в городе

Третий сезон «Физрука», фестиваль итальянского кино и авангард в Еврейском музее События, сериалы, книги и музыка на выходные

13 выставок осени
Планы на сезон

13 выставок осениСеров, Караваджо, Бартенев и Буржуа — The Village рассказывает о выставках, на которые мы будем ходить этой осенью

Планы на сезон

13 выставок осени Серов, Караваджо, Бартенев и Буржуа — The Village рассказывает о выставках, на которые мы будем ходить этой осенью

События

В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль

Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике

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События

В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике

День просветителя, парад троллейбусов, открытие катков в парках и ещё 16 событий
Выходные в городе
День просветителя, парад троллейбусов, открытие катков в парках и ещё 16 событийНаучные бои Политеха, новая вечеринка в «Трёхгорной мануфактуре», день рождения Еврейского музея и квест по Нилу Гейману среди заметных событий выходных
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День просветителя, парад троллейбусов, открытие катков в парках и ещё 16 событий
Выходные в городе

День просветителя, парад троллейбусов, открытие катков в парках и ещё 16 событий Научные бои Политеха, новая вечеринка в «Трёхгорной мануфактуре», день рождения Еврейского музея и квест по Нилу Гейману среди заметных событий выходных

Город

В Москве пройдёт «Ночь искусств»

Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке

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Город

В Москве пройдёт «Ночь искусств» Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке

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