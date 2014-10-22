Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией
Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии В музее считают инцидент провокацией
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета»
Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам
В Еврейском музее бесплатно покажут эпизод сериала Netflix «Наша планета» Вторая серия посвящена Южному и Северному полюсам
«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост
Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье
«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста
Он стоит 18 миллионов рублей
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста Он стоит 18 миллионов рублей
Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год
Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг
Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг
В Еврейском музее проведут бесплатную лекцию о безопасности детей
На встрече расскажут о правилах поведения в городе и за его пределами
В Еврейском музее проведут бесплатную лекцию о безопасности детей На встрече расскажут о правилах поведения в городе и за его пределами
Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом
На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018
Еврейский музей откроет летнюю веранду интенсивом по крав-мага и бесплатным концертом На площадке организуют лекции, воркшопы, кинопоказы и просмотр матчей ЧМ-2018
Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства
Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю
Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях
Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр
Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы
В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы
На ВДНХ 9 июля пройдет фестиваль еврейской культуры Он начнется в 13:00, а закончится в 22:30
На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры
Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы
На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы
Еврейский музей запускает детский городской лагерь Он начинает работать 30 мая
Третий сезон «Физрука», фестиваль итальянского кино и авангард в Еврейском музееСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Третий сезон «Физрука», фестиваль итальянского кино и авангард в Еврейском музее События, сериалы, книги и музыка на выходные
13 выставок осениСеров, Караваджо, Бартенев и Буржуа — The Village рассказывает о выставках, на которые мы будем ходить этой осенью
13 выставок осени Серов, Караваджо, Бартенев и Буржуа — The Village рассказывает о выставках, на которые мы будем ходить этой осенью
В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль
Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике
В Москве пройдёт еврейский кинофестиваль Фестиваль собрал русские и зарубежные фильмы последних лет, посвящённые еврейской тематике
День просветителя, парад троллейбусов, открытие катков в парках и ещё 16 событий Научные бои Политеха, новая вечеринка в «Трёхгорной мануфактуре», день рождения Еврейского музея и квест по Нилу Гейману среди заметных событий выходных
В Москве пройдёт «Ночь искусств»
Участники фестиваля смогут попробовать себя в разных направлениях искусства — живописи, скульптуре, литературе, актёрском мастерстве и музыке