События недели: Выставка Faces & Laces, «Маркет в парке» и «Другое кино» в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: детская школа «Марсоход'12», фотопроект «Мы», выставка уличной моды и альтернативного искусства Faces & Laces и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.