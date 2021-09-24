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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
24 сентября 2021

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
18 июня 2021

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства

Faces&Laces перенесли свой летний ивент на сентябрь
Отмены фестивалей
обновлено6 июля 2021

Faces&Laces перенесли свой летний ивент на сентябрь

Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces
Ссылка дня
2 апреля 2021

Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
3 декабря 2020

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки
11 сентября 2020

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки

Faces & Laces перенесли на 2021 год

В этом году организаторы решили не рисковать

Faces & Laces перенесли на 2021 год

Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском

Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском
Классный просторный интерьер для молодой пары

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»

Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете

Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

5 марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
5 марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces Новые (и не очень) имена в отечественной индустрии
5 марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces

5 марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
Новые (и не очень) имена в отечественной индустрии

Faces & Laces объявили первую волну музыкантов

Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo

Faces & Laces объявили первую волну музыкантов

Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»

Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие

Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»

Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals

Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals
Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени

В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces

Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces

В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces

7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces

7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces
White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие

Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи

Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького

Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи

На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal

Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького

На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal

Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года

Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года

Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года

Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию

В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки

Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном

Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу

Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов

Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу

10 свежих российских марок на Faces & Laces
10 свежих российских марок на Faces & Laces И что они представят на выставке в парке Горького
10 свежих российских марок на Faces & Laces

10 свежих российских марок на Faces & Laces
И что они представят на выставке в парке Горького

Выставка Faces & Laces объявила лайнап

Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs

Выставка Faces & Laces объявила лайнап

Выставка Faces & Laces объявила программу

Она пройдет на территории парка Горького

Выставка Faces & Laces объявила программу

Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces

На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького

Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces

Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года

Регистрация открыта до 1 марта 2017 года

Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года

Пространство центра «Правда» изменят уличные художники

Здесь планируют изменить внешний вид 11 больших фасадов

Пространство центра «Правда» изменят уличные художники

Чем заняться на фестивале Faces & Laces

В ближайшие выходные в парке Горького пройдёт юбилейная выставка городской культуры

Чем заняться на фестивале Faces & Laces

Faces&Laces проведёт на парковке «Авиапарка» вечеринку Summer Jam

Музыкальная программа события разработана с продакшен-группой TRK, которые делают вечеринки «Русский аттракцион»

Faces&Laces проведёт на парковке «Авиапарка» вечеринку Summer Jam

Faces&Laces объявил даты и место проведения выставки

Регистрация участников выставки закрывается 4 апреля

Faces&Laces объявил даты и место проведения выставки

Выставка Faces&Laces открыла регистрацию участников

Во время Faces&Laces организуют экспозицию вещей спортивных брендов, а также производителей велосипедов, скейтов и лонгбордов

Выставка Faces&Laces открыла регистрацию участников

8 — 9 августа
8 — 9 августа Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
8 — 9 августа

8 — 9 августа
Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.

10 новых магазинов, салонов и ярмарок лета
10 новых магазинов, салонов и ярмарок лета Сайт российской марки нижнего белья уровня Bordello, лодочки Jeffrey Campbell с доставкой на дом и несколько городских маркетов — The Village рассказывает, что нового ждёт нас в ближайшее время
10 новых магазинов, салонов и ярмарок лета

10 новых магазинов, салонов и ярмарок лета
Сайт российской марки нижнего белья уровня Bordello, лодочки Jeffrey Campbell с доставкой на дом и несколько городских маркетов — The Village рассказывает, что нового ждёт нас в ближайшее время

17 самых безумных стендов на Faces & Laces
17 самых безумных стендов на Faces & Laces The Village выбрал самые необычные, продуманные и красивые стенды на прошедшем в парке Горького фестивале уличной моды Faces & Laces
17 самых безумных стендов на Faces & Laces

17 самых безумных стендов на Faces & Laces
The Village выбрал самые необычные, продуманные и красивые стенды на прошедшем в парке Горького фестивале уличной моды Faces & Laces

Фестиваль Faces & Laces в снимках Instagram
Фестиваль Faces & Laces в снимках Instagram The Village собрал самые интересные снимки с фестиваля современного искусства в парке Горького
Фестиваль Faces & Laces в снимках Instagram

Фестиваль Faces & Laces в снимках Instagram
The Village собрал самые интересные снимки с фестиваля современного искусства в парке Горького

Кроссовки Nike, платье Trends Brands, футболка Code Red
Кроссовки Nike, платье Trends Brands, футболка Code Red Фестиваль Faces & Laces, маркет Le Picnic, открытие мебельного магазина Crate & Barrel и другие новости московских магазинов
Кроссовки Nike, платье Trends Brands, футболка Code Red

Кроссовки Nike, платье Trends Brands, футболка Code Red
Фестиваль Faces & Laces, маркет Le Picnic, открытие мебельного магазина Crate & Barrel и другие новости московских магазинов

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах

Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах
The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей

Организаторы Faces & Laces назвали даты проведения следующего фестиваля

Мероприятие пройдёт в парке Горького 9 и 10 августа

Организаторы Faces & Laces назвали даты проведения следующего фестиваля

Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.
Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»

Есть вопрос: «Почему на проводах висят кроссовки?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.

Планы на выходные: 16−18 августа
Планы на выходные: 16−18 августа Выставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.
Планы на выходные: 16−18 августа

Планы на выходные: 16−18 августа
Выставка бездомных животных, фестиваль городского искусства Most, день ресторанов, «пионерская» ночь и закрытие Чемпионата мира по лёгкой атлетике в числе приметных событий этих выходных.

Фоторепортаж: Люди и чудеса Faces & Laces
Фоторепортаж: Люди и чудеса Faces & Laces Коллекционные автомобили, самодельные скейты, кубы, расписанные знаменитыми граффитчиками, и многое другое — The Village посетил седьмую выставку уличной культуры Faces & Laces.
Фоторепортаж: Люди и чудеса Faces & Laces

Фоторепортаж: Люди и чудеса Faces & Laces
Коллекционные автомобили, самодельные скейты, кубы, расписанные знаменитыми граффитчиками, и многое другое — The Village посетил седьмую выставку уличной культуры Faces & Laces.

События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»
События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва» Дайджест городских событий этой недели: фестиваль уличной культуры Most, afterparty Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»

События недели: Выставка велосипедов, пикник плюшевых медведей, ночь «Теории большого взрыва»
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль уличной культуры Most, afterparty Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.

Гид по Faces & Laces 2013
Гид по Faces & Laces 2013 The Village составил гид по самым интересным площадкам и мероприятиям, которые пройдут в рамках выставки уличного искусства Faces & Laces в парке Горького 10 и 11 августа.
Гид по Faces & Laces 2013

Гид по Faces & Laces 2013
The Village составил гид по самым интересным площадкам и мероприятиям, которые пройдут в рамках выставки уличного искусства Faces & Laces в парке Горького 10 и 11 августа.

Планы на выходные: 9−11 августа
Планы на выходные: 9−11 августа Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.
Планы на выходные: 9−11 августа

Планы на выходные: 9−11 августа
Faces & Laces в парке Горького, Lexus Hybrid Art в «Манеже», Фестиваль чудесного времени на берегу Оки, Чемпионат мира по лёгкой атлетике в «Лужниках» в числе приметных событий этих выходных.

События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике

События недели: The Smashing Pumpkins, Faces & Laces и Чемпионат мира по лёгкой атлетике
Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянских комедий, «Восьмое чудо» на берегу Оки и ещё несколько событий из календаря The Village.

События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment

События недели: Усейн Болт в парке Горького, Fall Out Boy и фестиваль Art Moment
Дайджест городских событий этой недели: благотворительный аукцион, препати Faces & Laces и ещё несколько событий из календаря The Village.

Внешний вид: Дмитрий Оскес, куратор и соорганизатор Faces & Laces
Внешний вид: Дмитрий Оскес, куратор и соорганизатор Faces & Laces Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Дмитрий Оскес, куратор и соорганизатор Faces & Laces

Внешний вид: Дмитрий Оскес, куратор и соорганизатор Faces & Laces
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Гид по фестивалю уличной культуры Faces & Laces
Гид по фестивалю уличной культуры Faces & Laces В этом году Faces & Laces впервые пройдёт под открытым небом — в парке Горького. The Village составил гид по самым интересным площадкам фестиваля.
Гид по фестивалю уличной культуры Faces & Laces

Гид по фестивалю уличной культуры Faces & Laces
В этом году Faces & Laces впервые пройдёт под открытым небом — в парке Горького. The Village составил гид по самым интересным площадкам фестиваля.

События недели: Выставка Faces & Laces, «Маркет в парке» и «Другое кино» в «35 мм»
События недели: Выставка Faces & Laces, «Маркет в парке» и «Другое кино» в «35 мм» Дайджест городских событий этой недели: детская школа «Марсоход'12», фотопроект «Мы», выставка уличной моды и альтернативного искусства Faces & Laces и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.
События недели: Выставка Faces & Laces, «Маркет в парке» и «Другое кино» в «35 мм»

События недели: Выставка Faces & Laces, «Маркет в парке» и «Другое кино» в «35 мм»
Дайджест городских событий этой недели: детская школа «Марсоход'12», фотопроект «Мы», выставка уличной моды и альтернативного искусства Faces & Laces и ещё четыре мероприятия из календаря The Village.

Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня Фестиваль документального кино о музыке и современной культуре Beat Film Festival, фотовыставка «Московские истории. ХХ век. Часть I» и фестиваль короткометражного кино FS ONE.

Главное на неделе: события с 30 мая по 5 июня

Гид по Faces & Laces
Гид по Faces & Laces Двадцать первого мая начинается четвертая выставка Faces & Laces. The Village попросил участников выставки рассказать о своих проектах и других интересных сценах выставки.
Гид по Faces & Laces

Гид по Faces & Laces
Двадцать первого мая начинается четвертая выставка Faces & Laces. The Village попросил участников выставки рассказать о своих проектах и других интересных сценах выставки.