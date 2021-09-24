Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces
Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»
Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете
Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces
5 марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces Новые (и не очень) имена в отечественной индустрии
Faces & Laces объявили первую волну музыкантов
Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo
Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»
Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени
В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces
Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces
7 российских марок, к которым стоит присмотреться на Faces & Laces White Crow, Markovich, «Кружок», Sort Company и другие
Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи
Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького
На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького
Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года
Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года
Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию
В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу
Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов
10 свежих российских марок на Faces & Laces И что они представят на выставке в парке Горького
Выставка Faces & Laces объявила лайнап
Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs
Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces
На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького
Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года
Регистрация открыта до 1 марта 2017 года
Пространство центра «Правда» изменят уличные художники
Здесь планируют изменить внешний вид 11 больших фасадов
Чем заняться на фестивале Faces & Laces
В ближайшие выходные в парке Горького пройдёт юбилейная выставка городской культуры
Faces&Laces проведёт на парковке «Авиапарка» вечеринку Summer Jam
Музыкальная программа события разработана с продакшен-группой TRK, которые делают вечеринки «Русский аттракцион»
Faces&Laces объявил даты и место проведения выставки
Регистрация участников выставки закрывается 4 апреля
Выставка Faces&Laces открыла регистрацию участников
Во время Faces&Laces организуют экспозицию вещей спортивных брендов, а также производителей велосипедов, скейтов и лонгбордов
8 — 9 августа Всё самое интересное из происходящего в городе в выходные: новости, фестивали, концерты, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
10 новых магазинов, салонов и ярмарок лета Сайт российской марки нижнего белья уровня Bordello, лодочки Jeffrey Campbell с доставкой на дом и несколько городских маркетов — The Village рассказывает, что нового ждёт нас в ближайшее время
17 самых безумных стендов на Faces & Laces The Village выбрал самые необычные, продуманные и красивые стенды на прошедшем в парке Горького фестивале уличной моды Faces & Laces
Фестиваль Faces & Laces в снимках Instagram The Village собрал самые интересные снимки с фестиваля современного искусства в парке Горького
Кроссовки Nike, платье Trends Brands, футболка Code Red Фестиваль Faces & Laces, маркет Le Picnic, открытие мебельного магазина Crate & Barrel и другие новости московских магазинов
Удав Зина, кот Старки, рыба Крупская и другие животные в офисах The Village прошелся по московским компаниям и сфотографировал живущих в них зверей
Организаторы Faces & Laces назвали даты проведения следующего фестиваля
Мероприятие пройдёт в парке Горького 9 и 10 августа