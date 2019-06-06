Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате» Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете
В московском клубе «Агромерат» 8 июня пройдет ночная вечеринка Faces & Laces. Она получила название Allnighter.
Мероприятие станет продолжением дневной программы выставки. На вечеринке свой проект представит творческое объединение A.D.E.D, которое разработало оформление пространства и дизайн футболок — их разыграют в «Агломерате».
Во дворе клуба пройдет стритбол-шоу с участием профессионалов и скейт-серия. Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете.
Когда
8 июня, с 23:00 до 04:00
Где
«Агромерат»
Стоимость
бесплатно, по регистрации
The Village рассказывал о программе Faces & Laces. С этого года выставка, которая откроется на парковке «Авиапарка», стала платной и пройдет в закрытом формате.
Источник: пресс-служба Faces & Laces
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