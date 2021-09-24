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2021-09-24T12:26:11.000+03:00
24 сентября 2021
Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
2021-06-18T21:20:53.000+03:00
18 июня 2021
Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
Отмены фестивалей
2021-05-25T17:58:49.000+03:00
обновлено
6 июля 2021
Faces&Laces перенесли свой летний ивент на сентябрь
Ссылка дня
2021-04-02T10:35:33.000+03:00
2 апреля 2021
Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces
2020-12-03T19:05:09.000+03:00
3 декабря 2020
Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
2020-09-11T17:23:49.000+03:00
11 сентября 2020
Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки
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