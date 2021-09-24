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Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля
24 сентября 2021

Много рэпа, «Казускома» и фем-панк: Faces & Laces объявил программу фестиваля

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства
18 июня 2021

Faces & Laces запустит проект, в котором покажет процесс создания современного искусства

Faces&Laces перенесли свой летний ивент на сентябрь
Отмены фестивалей
обновлено6 июля 2021

Faces&Laces перенесли свой летний ивент на сентябрь

Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces
Ссылка дня
2 апреля 2021

Подкаст с Kedr Livanskiy и Артемом Макарским от Street Beat и Asics. Курировали проект Faces&Laces

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи
3 декабря 2020

Faces & Laces подарит промокоды на новую коллекцию. Для этого нужно отыскать их старые вещи

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки
11 сентября 2020

Faces&Laces объявила концепцию своей юбилейной выставки