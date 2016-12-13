Faces & Laces перенесли на 2021 год В этом году организаторы решили не рисковать
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats
Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»
Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете
Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате» Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете
Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces
Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces
Faces & Laces объявили первую волну музыкантов
Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo
Faces & Laces объявили первую волну музыкантов Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo
Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»
Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие
Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата» Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени
В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces
Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces
В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces
Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи
Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького
Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького
На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького
На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького
Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года
Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года
Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года
Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию
В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки
Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу
Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов
Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов
Выставка Faces & Laces объявила лайнап
Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs
Выставка Faces & Laces объявила лайнап Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs
Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces
На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького
Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького
Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года
Регистрация открыта до 1 марта 2017 года