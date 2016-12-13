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Faces & Laces перенесли на 2021 год

В этом году организаторы решили не рисковать

Faces & Laces перенесли на 2021 год
В этом году организаторы решили не рисковать

Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском Классный просторный интерьер для молодой пары
Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском

Минимализм и работы с Faces & Laces в трешке на Ленинском
Классный просторный интерьер для молодой пары

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды

Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Faces & Laces Locals поддержит региональные бренды
Лучшие из них смогут представить свои коллекции на ноябрьском маркете

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту

Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Третий образовательный уик-энд от Nike и Faces & Laces посвятят стрит-арту
Участниками проекта Off Script станут московские уличные художники и диджеи Kreemz и Kovsh Beats

Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»

Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете

Faces & Laces проведет вечеринку в «Агломерате»
Имя музыкального хедлайнера организаторы пока держат в секрете

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni

Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

Жилеты и поясные сумки в новой коллекции Bud 66 и Ziq & Yoni
Презентация коллаборации состоится на Faces&Laces

Faces & Laces объявили первую волну музыкантов

Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo

Faces & Laces объявили первую волну музыкантов
Среди выступающих — Lil Ugly Mane, Wiki и Boulevard Depo

Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»

Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие

Футболки «Волчок» x Эмми Америка в поддержку акции «Не виновата»
Цель акции — поддержать женщин, переживших домашнее насилие

Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени
Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals

Двусторонний плащ Sh’u и Faces & Laces Locals
Напоминание о том, что лето вот-вот передаст полномочия осени

В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces

Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces

В «Плутоне» состоится вечеринка UK.CO команды Faces & Laces
Она пройдет между днями основной выставки Faces & Laces

Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи

Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького

Faces & Laces в 2018 году посвятят идее взаимопомощи
Выставка уличной культуры состоится в августе в парке Горького

На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal

Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького

На выставке Faces & Laces выступят Dopeclvb, «Лауд» и Mnogoznaal
Мероприятие состоится 18 и 19 августа в парке Горького

Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года

Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года

Faces & Laces откроют регистрацию на выставку в августе 2018 года
Оставить заявку на участие можно до конца марта 2018 года

Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию

В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки

Стереокаток Парка Горького и Faces&Laces Locals выпустили капсульную коллекцию
В ассортименте — свитшот, шапка, поясная сумка и носки

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном
Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces

Как оборудовать офис в квартире? Посмотрите на студию Faces & Laces
Команда фестиваля оборудовала креативное пространство в бывшем доходном доме на Цветном

Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу

Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов

Организаторы Faces & Laces запустили собственную онлайн-платформу
Это маркетплейс, на котором представлена продукция локальных брендов

Выставка Faces & Laces объявила лайнап

Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs

Выставка Faces & Laces объявила лайнап
Хедлайнером главной сцены станет британский рэпер Giggs

Выставка Faces & Laces объявила программу

Она пройдет на территории парка Горького

Выставка Faces & Laces объявила программу
Она пройдет на территории парка Горького

Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces

На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького

Объявлены даты и место проведения выставки Faces & Laces
На этот раз она займет практически всю площадь парка Горького

Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года

Регистрация открыта до 1 марта 2017 года

Faces&Laces открыла регистрацию участников на фестиваль 2017 года
Регистрация открыта до 1 марта 2017 года

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