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Тест: Как вы выбираете банк? И важен ли вам его визуальный образ

Новости

COS выпустил бесплатный путеводитель по Москве

Его можно взять в «Афимолле»

1
Новости

COS выпустил бесплатный путеводитель по Москве Его можно взять в «Афимолле»

Weekend

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства

Перепланировка музея приурочена к его пятилетию

0
Weekend

Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства Перепланировка музея приурочена к его пятилетию

Общественные пространства

Объявлен конкурс на фирменный стиль парка «Зарядье»

Логотип и фирменный стиль парка разработают к 1 марта

0
Общественные пространства

Объявлен конкурс на фирменный стиль парка «Зарядье» Логотип и фирменный стиль парка разработают к 1 марта

Новости

Сбербанк, МТС и Газпром зарегистрировали свои фирменные цвета

Теперь они смогут подавать в суд на конкурентов, использующих похожие оттенки для продвижения своих услуг

0
Новости

Сбербанк, МТС и Газпром зарегистрировали свои фирменные цвета Теперь они смогут подавать в суд на конкурентов, использующих похожие оттенки для продвижения своих услуг

Общественные пространства

Новый фирменный стиль парка «Сокольники»

На новый фирменный стиль парк перейдёт к декабрю 2015 года

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Общественные пространства

Новый фирменный стиль парка «Сокольники» На новый фирменный стиль парк перейдёт к декабрю 2015 года

Общественные пространства

Парк «Сокольники» объявил конкурс на разработку фирменного стиля

В открытом конкурсе может принять участие любой желающий

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Общественные пространства

Парк «Сокольники» объявил конкурс на разработку фирменного стиля В открытом конкурсе может принять участие любой желающий

Новости

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда

Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность

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Новости

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность

Ситуация

Фирменный стиль Нового года в Москве

В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы

2
Ситуация

Фирменный стиль Нового года в Москве В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы

Транспорт

Общественный транспорт Москвы обзавёлся новым фирменным стилем

Официальная презентация новой концепции пройдёт только в середине сентября

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Транспорт

Общественный транспорт Москвы обзавёлся новым фирменным стилем Официальная презентация новой концепции пройдёт только в середине сентября

Город

У музея космонавтики появился фирменный стиль

Разработкой проекта занималась студия ABC design

0
Город

У музея космонавтики появился фирменный стиль Разработкой проекта занималась студия ABC design

Общественные пространства

У ВДНХ появились фирменный стиль и новая навигация

Для выставочного центра придумали новую систему навигации и логотип

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Общественные пространства

У ВДНХ появились фирменный стиль и новая навигация Для выставочного центра придумали новую систему навигации и логотип

Три варианта фирменного стиля Музея А. Н. Скрябина
Город
Три варианта фирменного стиля Музея А. Н. СкрябинаСтуденты Британской высшей школы дизайна разработали три варианта фирменного стиля для Музея Скрябина. The Village предлагает читателям выбрать лучший из них
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Три варианта фирменного стиля Музея А. Н. Скрябина
Город

Три варианта фирменного стиля Музея А. Н. Скрябина Студенты Британской высшей школы дизайна разработали три варианта фирменного стиля для Музея Скрябина. The Village предлагает читателям выбрать лучший из них

Город

Московским библиотекам создали единый фирменный стиль

Единую концепцию библиотек разработало агентство Saatchi & Saatchi Russia

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Город

Московским библиотекам создали единый фирменный стиль Единую концепцию библиотек разработало агентство Saatchi & Saatchi Russia

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
Интервью
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
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Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
Интервью

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»

Общественные пространства

Московскому зоопарку разработали праздничный фирстиль

К 150-летнему юбилею московского зоопарка для него разработали специальный фирменный стиль.

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Общественные пространства

Московскому зоопарку разработали праздничный фирстиль К 150-летнему юбилею московского зоопарка для него разработали специальный фирменный стиль.

Weekend

Культурный центр «Зеленоград» разработал свой фирменный стиль

Дизайн-отдел культурного центра «Зеленоград» разработал собственный фирменный стиль, который будут использовать в полиграфической, сувенирной продукции и рекламе.

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Weekend

Культурный центр «Зеленоград» разработал свой фирменный стиль Дизайн-отдел культурного центра «Зеленоград» разработал собственный фирменный стиль, который будут использовать в полиграфической, сувенирной продукции и рекламе.

Город

«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве

Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».

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Город

«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».

Город

У культурного центра «Зеленоград» появится фирменный стиль

В рамках программы модернизации ДК «Зеленоград» обретёт собственный фирменный стиль, а также обновит здание и культурную программу.

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Город

У культурного центра «Зеленоград» появится фирменный стиль В рамках программы модернизации ДК «Зеленоград» обретёт собственный фирменный стиль, а также обновит здание и культурную программу.

Магазины

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids

У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.

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Магазины

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.

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