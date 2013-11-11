Тест: Как вы выбираете банк? И важен ли вам его визуальный образ
COS выпустил бесплатный путеводитель по Москве Его можно взять в «Афимолле»
Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства
Перепланировка музея приурочена к его пятилетию
Как выглядит обновленный Институт русского реалистического искусства Перепланировка музея приурочена к его пятилетию
Объявлен конкурс на фирменный стиль парка «Зарядье»
Логотип и фирменный стиль парка разработают к 1 марта
Объявлен конкурс на фирменный стиль парка «Зарядье» Логотип и фирменный стиль парка разработают к 1 марта
Сбербанк, МТС и Газпром зарегистрировали свои фирменные цвета
Теперь они смогут подавать в суд на конкурентов, использующих похожие оттенки для продвижения своих услуг
Сбербанк, МТС и Газпром зарегистрировали свои фирменные цвета Теперь они смогут подавать в суд на конкурентов, использующих похожие оттенки для продвижения своих услуг
Новый фирменный стиль парка «Сокольники»
На новый фирменный стиль парк перейдёт к декабрю 2015 года
Новый фирменный стиль парка «Сокольники» На новый фирменный стиль парк перейдёт к декабрю 2015 года
Парк «Сокольники» объявил конкурс на разработку фирменного стиля
В открытом конкурсе может принять участие любой желающий
Парк «Сокольники» объявил конкурс на разработку фирменного стиля В открытом конкурсе может принять участие любой желающий
Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда
Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность
Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность
Фирменный стиль Нового года в Москве
В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы
Фирменный стиль Нового года в Москве В основу стилистики новогоднего фестиваля «Лучший город зимы» легли виньетки и пиктограммы
Общественный транспорт Москвы обзавёлся новым фирменным стилем
Официальная презентация новой концепции пройдёт только в середине сентября
Общественный транспорт Москвы обзавёлся новым фирменным стилем Официальная презентация новой концепции пройдёт только в середине сентября
У музея космонавтики появился фирменный стиль Разработкой проекта занималась студия ABC design
У ВДНХ появились фирменный стиль и новая навигация
Для выставочного центра придумали новую систему навигации и логотип
У ВДНХ появились фирменный стиль и новая навигация Для выставочного центра придумали новую систему навигации и логотип
Три варианта фирменного стиля Музея А. Н. Скрябина Студенты Британской высшей школы дизайна разработали три варианта фирменного стиля для Музея Скрябина. The Village предлагает читателям выбрать лучший из них
Московским библиотекам создали единый фирменный стиль
Единую концепцию библиотек разработало агентство Saatchi & Saatchi Russia
Московским библиотекам создали единый фирменный стиль Единую концепцию библиотек разработало агентство Saatchi & Saatchi Russia
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Московскому зоопарку разработали праздничный фирстиль
К 150-летнему юбилею московского зоопарка для него разработали специальный фирменный стиль.
Московскому зоопарку разработали праздничный фирстиль К 150-летнему юбилею московского зоопарка для него разработали специальный фирменный стиль.
Культурный центр «Зеленоград» разработал свой фирменный стиль
Дизайн-отдел культурного центра «Зеленоград» разработал собственный фирменный стиль, который будут использовать в полиграфической, сувенирной продукции и рекламе.
Культурный центр «Зеленоград» разработал свой фирменный стиль Дизайн-отдел культурного центра «Зеленоград» разработал собственный фирменный стиль, который будут использовать в полиграфической, сувенирной продукции и рекламе.
«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве
Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».
«Студия Лебедева» разработала фирменный стиль для новогодних праздников в Москве Все новогодние мероприятия Москвы объединят в фестиваль «Лучший город зимы», фирменный стиль для которого разработала «Студия Артемия Лебедева».
У культурного центра «Зеленоград» появится фирменный стиль
В рамках программы модернизации ДК «Зеленоград» обретёт собственный фирменный стиль, а также обновит здание и культурную программу.
У культурного центра «Зеленоград» появится фирменный стиль В рамках программы модернизации ДК «Зеленоград» обретёт собственный фирменный стиль, а также обновит здание и культурную программу.
Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids
У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.