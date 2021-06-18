«Форма Лаб» представит спектакль об СММ-щике в бегах
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«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas
РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг
Фестиваль «Форма» отказал в участии Илье Трушевскому из-за обвинений в изнасиловании
Художник провел пять лет в тюрьме по аналогичной статье
«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале
Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев
Электротеатр «Станиславский» и «Форма» приготовят бранчи в «Доме культур»
В меню — цезарь с пастрами и чизкейки
Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)
В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»
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Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин
Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате
Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля
Фестиваль «Форма» запустит экспериментальную театральную лабораторию
Первыми постановки покажут «АХЕ», Всеволод Лисовский, Ренате Кээрд и Пахом
Фестиваль «Форма» перенесли на «Трехгорную мануфактуру»
Организаторы также анонсировали полную программу
Фестиваль «Форма» анонсировал расширенную программу
Организаторы рассказали о музыке, театре и выставках
Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров
Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки
Открылась продажа билетов на фестиваль «Форма-2018»
Он состоится на новой площадке в районе станции метро «Красносельская»
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В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»
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Фестиваль «Форма» пройдёт в парке «Красная Пресня»
Второй фестиваль современного российского искусства «Форма» пройдёт 12 июня в парке «Красная Пресня».