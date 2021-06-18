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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Форму» тоже перенесли. Фестиваль современного искусства пройдет в сентябре
обновлено18 июня 2021

«Форму» тоже перенесли. Фестиваль современного искусства пройдет в сентябре

«Форма Лаб» представит спектакль об СММ-щике в бегах

Ростовские гаджеты, ФСБ и звезда кибер-шансона Филипп Колбасоф

«Форма Лаб» представит спектакль об СММ-щике в бегах

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

РФС не устроило качество вещей, отсутствие оригинального дизайна и перевернутый российский флаг

«Это же все-таки флаг Сербии»: Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме от adidas

Фестиваль «Форма» отказал в участии Илье Трушевскому из-за обвинений в изнасиловании

Художник провел пять лет в тюрьме по аналогичной статье

Фестиваль «Форма» отказал в участии Илье Трушевскому из-за обвинений в изнасиловании

«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале

Режиссер Максим Диденко выберет 100 добровольцев

«Форма» ищет желающих принять участие в перформансе на фестивале

Электротеатр «Станиславский» и «Форма» приготовят бранчи в «Доме культур»

В меню — цезарь с пастрами и чизкейки

Электротеатр «Станиславский» и «Форма» приготовят бранчи в «Доме культур»

Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)

В лайн-апе — Sonic Death, angelic milk, Bicycles For Afghanistan, «Назарбаев Террор Машин» и «Поспишь потом»

Фестиваль «Форма» объявил новых участников (обновлено)

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Коллекция приурочена к чемпионату мира по футболу среди женщин

Футбольная форма для девушек от adidas и GirlPower

Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате

Фестиваль современного искусства проведут на «Хлебозаводе» 27 и 28 июля

Фестиваль «Форма» впервые пройдет в двухдневном формате

Фестиваль «Форма» запустит экспериментальную театральную лабораторию

Первыми постановки покажут «АХЕ», Всеволод Лисовский, Ренате Кээрд и Пахом

Фестиваль «Форма» запустит экспериментальную театральную лабораторию

Фестиваль «Форма» перенесли на «Трехгорную мануфактуру»

Организаторы также анонсировали полную программу

Фестиваль «Форма» перенесли на «Трехгорную мануфактуру»

Фестиваль «Форма» анонсировал расширенную программу

Организаторы рассказали о музыке, театре и выставках

Фестиваль «Форма» анонсировал расширенную программу

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров

Гостей ждут техно, горловое пение и театральные постановки

Фестиваль современного искусства «Форма» анонсировал хедлайнеров

Открылась продажа билетов на фестиваль «Форма-2018»

Он состоится на новой площадке в районе станции метро «Красносельская»

Открылась продажа билетов на фестиваль «Форма-2018»

МОК утвердил олимпийскую форму для россиян

На ней будут серый, белый и красный цвета

МОК утвердил олимпийскую форму для россиян

Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь» Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»
Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»

Пьесы из семи слов: «— Rnj tk bp vjtq nfhtkrb? — рявкнул Папа-медведь»
Семь коротких произведений, которые можно увидеть на фестивале «Форма»

Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма»
Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма» Где еще вам предложат поесть приготовленный театральными актерами суп и потанцевать под Buttechno
Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма»

Рейв, Пахом и воркаут с рабочими: Чем заняться на фестивале «Форма»
Где еще вам предложат поесть приготовленный театральными актерами суп и потанцевать под Buttechno

Фестиваль современного искусства «Форма» объявил программу

Он состоится 15 июля на «Винзаводе»

Фестиваль современного искусства «Форма» объявил программу

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма» Лучшие мероприятия этих выходных
10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»

10 лет «Лебединому», выставка гоп-арта и фестиваль «Форма»
Лучшие мероприятия этих выходных

Объявлена программа фестиваля современного искусства «Форма»

Мероприятие состоится 15 июля

Объявлена программа фестиваля современного искусства «Форма»

Новая форма сотрудников метро

Новую форму получит более 300 тысяч сотрудников

Новая форма сотрудников метро

Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок

Теперь для каждого случая можно выбрать список документов и уточнить категорию заявителя

Для московских предпринимателей упростят процедуру согласования дизайна вывесок

Сколько стоит современное искусство для домашней коллекции?
Сколько стоит современное искусство для домашней коллекции? Картина за 5 или за 90 тысяч рублей? Попробуйте угадать
Сколько стоит современное искусство для домашней коллекции?

Сколько стоит современное искусство для домашней коллекции?
Картина за 5 или за 90 тысяч рублей? Попробуйте угадать

Le Picnic пройдёт 16 июля на фестивале «Форма»

На маркете 30 российских брендов представят одежду, аксессуары, украшения, керамику, фарфор и принты

Le Picnic пройдёт 16 июля на фестивале «Форма»

В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»

Помимо перформансов, гости фестиваля увидят совместные проекты представителей российской арт- и музыкальной сцены

В Москве 16 июля пройдёт фестиваль современного искусства «Форма»

Где купить женскую рубашку: 6 вариантов от 2 500 до 7 900 рублей
Где купить женскую рубашку: 6 вариантов от 2 500 до 7 900 рублей Полосатая блузка Mango, полупрозрачная модель российской марки «Форма», удлинённая от I Am — редактор рубрики «Стиль» выбрал несколько вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Где купить женскую рубашку: 6 вариантов от 2 500 до 7 900 рублей

Где купить женскую рубашку: 6 вариантов от 2 500 до 7 900 рублей
Полосатая блузка Mango, полупрозрачная модель российской марки «Форма», удлинённая от I Am — редактор рубрики «Стиль» выбрал несколько вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас

Где одеваются подростки
Где одеваются подростки Ученики седьмых-десятых классов рассказали The Village, где они обычно покупают одежду и что думают по поводу школьной формы
Где одеваются подростки

Где одеваются подростки
Ученики седьмых-десятых классов рассказали The Village, где они обычно покупают одежду и что думают по поводу школьной формы

Для работников московского метро сошьют новую форму

На разработку формы метрополитен готов выделить больше 6 миллионов рублей

Для работников московского метро сошьют новую форму

Гид по фестивалю «Форма»
Гид по фестивалю «Форма» Концерт «Труда» и OneGin Please, поэтические чтения, инсталляции, маркет Le Picniс и детская программа — The Village составил гид по второму фестивалю российского современного искусства «Форма».
Гид по фестивалю «Форма»

Гид по фестивалю «Форма»
Концерт «Труда» и OneGin Please, поэтические чтения, инсталляции, маркет Le Picniс и детская программа — The Village составил гид по второму фестивалю российского современного искусства «Форма».

События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды
События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды Дайджест городских событий этой недели: «Усадьба Джаз», концерт Blondie, день рождения «Солянки» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды

События недели: 30 Seconds to Mars, прерафаэлиты и Фестиваль мировой еды
Дайджест городских событий этой недели: «Усадьба Джаз», концерт Blondie, день рождения «Солянки» и ещё несколько событий из календаря The Village.

Фестиваль «Форма» пройдёт в парке «Красная Пресня»

Второй фестиваль современного российского искусства «Форма» пройдёт 12 июня в парке «Красная Пресня».

Фестиваль «Форма» пройдёт в парке «Красная Пресня»

Дело врачей: Сколько 4Doctors зарабатывает на больничной униформе
Дело врачей: Сколько 4Doctors зарабатывает на больничной униформе Елизавета Кутис два года назад привезла из США пять коробок с медицинской одеждой — сегодня в её сети пять магазинов.
Дело врачей: Сколько 4Doctors зарабатывает на больничной униформе

Дело врачей: Сколько 4Doctors зарабатывает на больничной униформе
Елизавета Кутис два года назад привезла из США пять коробок с медицинской одеждой — сегодня в её сети пять магазинов.

Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова Известный дизайнер Дмитрий Логинов разработал единую форму для московских таксистов.

Форма московского таксиста: Версия Дмитрия Логинова

Чистая работа: Стюардесса Бортпроводник Наталья Маслова рассказывает о своей форме.

Чистая работа: Стюардесса

Чистая работа: Травматолог Врач-травматолог Кирилл Баранов рассказывает о форме врача

Чистая работа: Травматолог

Чистая работа: Менеджер ресторана Менеджер ресторана T.G.I. Friday's Константин Молчанов рассказывает о своей форме.

Чистая работа: Менеджер ресторана

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина 31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.
Новая форма милиции от Валентина Юдашкина

Новая форма милиции от Валентина Юдашкина
31 марта в интернете обнародована новая форма милиции, дизайнером которой выступил Валентин Юдашкин. Мы попытались максимально подробно разобрать эту коллекцию.