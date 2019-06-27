В эту субботу, 29 июня, актеры Электротеатра «Станиславский» приготовят бранч в «Доме культур».

На время пространство превратят в сцену нескольких узнаваемых спектаклей. Готовить будут Ирина Савицкова, Мария Беляева, Владимир Горлинский, Анастасия Нефедова, Екатерина Кудинская и Анна Антосик. Подавать будут цезарь с пастрами, чизкейки и апероль. Зарегистрироваться на бранч можно по ссылке.

В воскресенье кухню «Дома культур» займет команда фестиваля «Форма», которая подготовила для мероприятия собственные рецепты и музыкальную программу. Также гостям подарят промокод со скидкой в 20 % на билеты фестиваля этого года. Попасть на бранч можно по регистрации на сайте.