Где купить женскую рубашку: 6 вариантов от 2 500 до 7 900 рублей Полосатая блузка Mango, полупрозрачная модель российской марки «Форма», удлинённая от I Am — редактор рубрики «Стиль» выбрал несколько вариантов, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.
Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в разных ценовых категориях. В новом выпуске — лёгкая женская рубашка, идеальный вариант для тёплого времени года.
Zara — 2 499 рублей
Весёлая полосатая блуза — отличная альтернатива поднадоевшей и слишком официальной белой рубашке. Носить такую сейчас можно с парой свободных брюк и ботинками в мужском стиле, а с наступлением лета — с короткими джинсовыми шортами и светлыми кедами.
Mango — 2 999 рублей
Ещё одна вариация на тему полосатой пижамной рубашки — вот такая модель из Mango. Как и в случае с предыдущим вариантом, хлопковая блуза будет отлично смотреться практически со всеми составляющими гардероба. Что удобно, если взять рубашку на размер больше, можно будет носить её поверх светлой футболки или платья с открытыми плечами и глубоким вырезом.
I Am — 3 360 рублей
Российская марка I Am предлагает ещё более универсальный вариант. Платье-рубашка без рукавов — отличная база, которую получится приспособить для любого случая. Летом удлинённую рубашку можно носить с короткими шортами и парой слипонов, а в офисе отличным дополнением для неё станет свободная юбка-миди и ботинки на устойчивом каблуке.
Topshop — 3 500 рублей
Белоснежная рубашка с мелким принтом понравится приверженцам классического стиля: крапчатая блуза выглядит интереснее, чем привычная белая, но при этом с лёгкостью впишется в рабочие будни и едва ли нарушит офисный дресс-код.
Nice Things — 5 190 рублей
Испанская марка с добродушным названием отдалённо напоминает привычную Zara, но при этом обладает куда более скромными тиражами и вдумчивым подходом к каждому предмету в коллекции. Светлую рубашку с аккуратным воротничком и принтом в виде теннисисток за игрой советуем сочетать с брюками и юбками сочных оттенков, актуальными в новом сезоне.
«Форма» — 7 900 рублей
Лёгкая рубашка российской марки «Форма» отлично впишется в «полупрозрачную» тенденцию этой весны: вещи из тонких материалов, сквозь которые просвечиваются очертания фигуры. Скромницам предлагаем носить блузу с короткими однотонными топами ярких цветов, а самым отважным — надевать поверх бюстгальтера телесного оттенка: со стороны будет казаться, будто нижнего белья на вас и вовсе нет.
Адреса
Mango
Каширское ш., 14
8 (495) 225–80–59
Topshop
пл. Киевского вокзала, 2
8 (495) 921–34–44
Zara
Каширское ш., 14
8 (495) 225–80–59
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