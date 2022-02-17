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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Гостином дворе открылась выставка подводной фотографии
17 февраля 2022

В Гостином дворе открылась выставка подводной фотографии

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max
Конкурс
26 января 2022

Apple выберет лучшие макрофото, снятые на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max

В моменте или в инстаграме?
Спецпроект
В моменте или в инстаграме? Как изменилось наше отношение к фотографиям с вечеринок
В моменте или в инстаграме?
Спецпроект

В моменте или в инстаграме?
Как изменилось наше отношение к фотографиям с вечеринок

В Галерее классической фотографии откроется ретроспектива Стаса Намина
18 ноября 2021

В Галерее классической фотографии откроется ретроспектива Стаса Намина

Фонд Still Art Foundation запустил грант для молодых fashion-фотографов
2 июля 2021

Фонд Still Art Foundation запустил грант для молодых fashion-фотографов

9 апреля 2021

Главархив примет на хранение фотопленки из семейных архивов москвичей

Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator
Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей
Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator

Смерть России, снятая с дрона, в блоге Lanasator
Города-призраки, заброшенные панельки и кладбища кораблей

В Москве открылась новогодняя уличная выставка советской фотографии
16 декабря 2020

В Москве открылась новогодняя уличная выставка советской фотографии

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского Неизвестные кадры классика фотографии
Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского

Советский модернизм в Москве на снимках Наума Грановского
Неизвестные кадры классика фотографии

В МАММ открылась фотовыставка календаря Pirelli
29 октября 2020

В МАММ открылась фотовыставка календаря Pirelli

9 октября 2020

На Патриарших пройдет выставка пленочной фотографии 35mm Leto

Свайп вправо или влево: Как сделать правильное фото для сайта знакомств
Спецпроект
Свайп вправо или влево: Как сделать правильное фото для сайта знакомств И почему бицепсы и выставленная на носок нога уже многим надоели
Свайп вправо или влево: Как сделать правильное фото для сайта знакомств
Спецпроект

Свайп вправо или влево: Как сделать правильное фото для сайта знакомств
И почему бицепсы и выставленная на носок нога уже многим надоели

Запретить фотографировать книги в магазинах
Предложение дня
2 сентября 2020

Запретить фотографировать книги в магазинах

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон

История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером «Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»
История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером

История медсестры из красной зоны, которая стала популярным TikTok-блогером
«Частый вопрос хейтеров: почему ты не уходишь, раз так тяжело?»

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»

Приложение предупредит об интимном контенте

Пользователи Badoo сами решат, смотреть ли «дикпики»

Алгоритмы Instagram уличили в продвижении фото с раздетыми людьми

Теперь мы точно знаем, как раскрутить свой инстаграм

Алгоритмы Instagram уличили в продвижении фото с раздетыми людьми

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым

То, что уже кануло в историю

В Музее Москвы покажут фотографии безлюдного города, сделанные Сергеем Пономаревым

«Герои нашего времени»: Документальный фотопроект о жизни Москвы во время пандемии

Как город пережил самоизоляцию

«Герои нашего времени»: Документальный фотопроект о жизни Москвы во время пандемии

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

А еще теперь в мессенджере удобнее искать гифки и добавлять чаты в папки

В Telegram теперь можно редактировать видео и анимировать фотографии

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером

Дневник фотографа, которая пошла работать курьером
«Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»

InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями

На нем расскажут историю и теорию фотографии, научат снимать и устроят выставку работ студентов

InLiberty запустит курс по фотографии с лекциями, дискуссиями и практическими занятиями

10 выставок весны

10 выставок весны От истории татуировки до современных украшений

10 выставок весны

10 выставок весны
От истории татуировки до современных украшений

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

Снимки появятся на билбордах разных стран

Половина победителей конкурса Apple на лучшие фото в ночном режиме — из России. Вот их работы

В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена

Удивление, шок и провокация в сюжетах XX века

В Центр фотографии Люмьер привезут работы революционера фэшн-фотографии Ги Бурдена

В МАММ покажут фотопроект «Студия 54» — про культовый нью-йоркский клуб и его гостей

Любимое место Энди Уорхола, Лайзы Миннелли и Майкла Джексона

В МАММ покажут фотопроект «Студия 54» — про культовый нью-йоркский клуб и его гостей

В Новой Третьяковке открылась персональная фотовыставка Сергея Сапожникова

Многие работы художника показывают в России впервые

В Новой Третьяковке открылась персональная фотовыставка Сергея Сапожникова

В какие сферы уходят самозанятые москвичи

192 тысячи горожан зарегистрировались как фрилансеры

В какие сферы уходят самозанятые москвичи

В Центре братьев Люмьер покажут работы авангардиста Александра Родченко

В экспозицию вошли раритетные фотографии Маяковского и Лили Брик

В Центре братьев Люмьер покажут работы авангардиста Александра Родченко

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству

«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме

Победителей ждет известность

Apple ищет лучшие фотографии, сделанные в ночном режиме

В Москве открылся филиал международной галереи Yellowkorner

Там можно увидеть фотографии Эжена Атже, Берта Штерна и Ромины Рессиа

В Москве открылся филиал международной галереи Yellowkorner

Школа Родченко даст мастер-классы по фотографии в Пушкинском музее

Занятия продлятся в этом и следующем месяце

Школа Родченко даст мастер-классы по фотографии в Пушкинском музее

РКН заблокировал домен одного из крупнейших фотобанков Shutterstock

Из-за снимка российского флага в экскрементах

РКН заблокировал домен одного из крупнейших фотобанков Shutterstock

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

Какие города России фотографируют чаще всего

Москва уступила Санкт-Петербургу по количеству снимков

Какие города России фотографируют чаще всего

В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон

Всего в музее на этой неделе откроются три фотовыставки

В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон

Сколько россиян бесят фотографии чужого отпуска

Сильнее всего раздражают снимки ног на фоне воды

Сколько россиян бесят фотографии чужого отпуска

В Instagram нашли баг, позволяющий просматривать закрытые профили. Его не собираются устранять

Посмотреть фотографии, видео и даже истории можно через исходный код в браузере

В Instagram нашли баг, позволяющий просматривать закрытые профили. Его не собираются устранять

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде

В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе

Йорданс, полароид и Цветаев: Пушкинский музей анонсировал осенние выставки

До конца года гости смогут увидеть четыре новые экспозиции

Йорданс, полароид и Цветаев: Пушкинский музей анонсировал осенние выставки

Лучшие фотографии Москвы

В «Зарядье» подвели итоги конкурса городской фотографии «Планета Москва»

Лучшие фотографии Москвы

Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона

В сентябре в МАММ откроются сразу шесть выставок

Мультимедиа Арт Музей рассказал о программе осеннего сезона

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка Гарри Бенсона

Он снимал The Beatles и всех президентов США

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка Гарри Бенсона

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Список составил комитет туризма столицы

Самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

В галерее «Загорье» открылась фотовыставка Александра Родченко

Там представили более 80 снимков из коллекции ММАМ

В галерее «Загорье» открылась фотовыставка Александра Родченко

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

На снимках Шейдлина покрыта травой и растениями, затем они сгорают

Проект о пожарах в Сибири от художницы и модели Елены Шейдлиной

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Среди победителей — трое россиян

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Самые фотографируемые достопримечательности мира

Список составило «Облако Mail.ru»

Самые фотографируемые достопримечательности мира

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов

Животных с фотографий можно забрать домой

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов

В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы

Ее создали для создания визуального контента

В «Новом Вернисаже» откроют первую инстаулицу Москвы

В Москве открылась выставка советского фотографа Александра Устинова

На ней будут показаны неизвестные снимки Никиты Хрущева

В Москве открылась выставка советского фотографа Александра Устинова

В музее Щусева откроется вторая выставка фотографий современной Москвы

Фотографы международного агентства Magnum Photos будут снимать столицу в течение двух недель

В музее Щусева откроется вторая выставка фотографий современной Москвы

На «Флаконе» откроется выставка о народах Южной Америки

Авторы проекта — Елена Срапян и Александр Федоров

На «Флаконе» откроется выставка о народах Южной Америки

Как преобразилась Москва при тополином пухе
Как преобразилась Москва при тополином пухе Наслаждаемся красотой с экранов — подальше от источников аллергии
Как преобразилась Москва при тополином пухе

Как преобразилась Москва при тополином пухе
Наслаждаемся красотой с экранов — подальше от источников аллергии

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции

На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы

В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности

В музее представят работы Андре Кертеша и Витольда Крассовски

В МАММ откроются выставки о жизни на Дунае и виртуальной реальности

Проект Школы фотографии имени Родченко о сотрудниках российских медиа

Студенты взяли 20 интервью

Проект Школы фотографии имени Родченко о сотрудниках российских медиа

В «Аптекарском огороде» открылась фотовыставка черных квадратов

На ней представлены работы Николая Кулебякина

В «Аптекарском огороде» открылась фотовыставка черных квадратов

В Центр братьев Люмьер приедет легенда модной фотографии Жан-Даниэль Лорье

Времени посетить выставку будет до конца июня

В Центр братьев Люмьер приедет легенда модной фотографии Жан-Даниэль Лорье

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ