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Дневник фотографа, которая пошла работать курьером «Курьерство оказалось невероятно похожим на компьютерный квест»
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«Гараж» обновил программу курсов для детей и подростков
Гостей ждут курсы по архитектуре, фотографии и современному искусству
В Москве открылся филиал международной галереи Yellowkorner
Там можно увидеть фотографии Эжена Атже, Берта Штерна и Ромины Рессиа
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В Москве пройдет Vogue Fashion's Night Out. Коротко о программе
На мероприятии представят лимитированные коллекции и откроют выставки, посвященные моде
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка Гарри Бенсона
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Фотографы международного агентства Magnum Photos будут снимать столицу в течение двух недель
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В Центр братьев Люмьер приедет легенда модной фотографии Жан-Даниэль Лорье
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