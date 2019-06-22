В Музее архитектуры имени Щусева 2 июля откроется вторая экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, посвященная современной Москве.

Над экспозицией снова будут работать фотографы международного агентства Magnum Photos: Марк Пауэр из Великобритании, Георгий Пинхасов из Франции и Алекс Уэбб из США. В течение двух недель они будут снимать столичные районы, а затем обсуждать получившиеся фотографии.

Лучшие снимки представят на выставке во флигеле «Руина» — она пройдет с 16 июля по 1 сентября. Посетить ее можно бесплатно.