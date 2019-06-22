В музее Щусева откроется вторая выставка фотографий современной Москвы Фотографы международного агентства Magnum Photos будут снимать столицу в течение двух недель
В Музее архитектуры имени Щусева 2 июля откроется вторая экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19, посвященная современной Москве.
Над экспозицией снова будут работать фотографы международного агентства Magnum Photos: Марк Пауэр из Великобритании, Георгий Пинхасов из Франции и Алекс Уэбб из США. В течение двух недель они будут снимать столичные районы, а затем обсуждать получившиеся фотографии.
Лучшие снимки представят на выставке во флигеле «Руина» — она пройдет с 16 июля по 1 сентября. Посетить ее можно бесплатно.
Прошлая выставка Magnum Live Lab/19 прошла зимой в парке «Зарядье». На экспозиции представили московские работы Томаса Дворжака, Алекса Майоли и Нюши Таваколян.
Источник: Magnum Live Lab
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