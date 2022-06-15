Визовый центр Германии в Москве начнет прием документов от студентов и ученых с 22 ноября
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Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами
Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте
В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами
На нем пройдут уроки и мастер-классы для взрослых и детей от восьми лет
Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
Как собирают самолеты The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль немецкого кино
Гостей ждут показы 12 картин и дискуссии
Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых
Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %
Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы
Число летальных исходов увеличилось до 142
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен
Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина
Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет
По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства
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Rush открыла набор артистов в музыкальный пул нового сезона
Заявки могут подать действующие проекты, исполняющие авторскую музыку
Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу
Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies
«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо
Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии
Пассажиры смогут вылететь следующими рейсами
«Северный ветер» начнет регулярные рейсы из Шереметьева в Дюссельдорф
Авиакомпанию выбрали вместо «ЮТэйр» и «России» регулярным перевозчиком направления
Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США
США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов
Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей
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Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах
Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
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