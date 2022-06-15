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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Глава МИД Германии предложила не выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре

Глава МИД Германии предложила не выдавать россиянам визы по упрощенной процедуре

Предложение дня: Профинансировать курсы медиаграмотности для россиян

Предложение дня: Профинансировать курсы медиаграмотности для россиян

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

«Авто.ру»: В Россию начали в полтора раза чаще ввозить автомобили из-за рубежа

Bloomberg: Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам

Bloomberg: Франция и Германия призовут Евросоюз продолжить выдавать визы россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на выдачу шенгенских виз для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против запрета на выдачу шенгенских виз для россиян

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

В Германии создадут «академию в изгнании» для ученых, пострадавших от событий в Украине

В Германии создадут «академию в изгнании» для ученых, пострадавших от событий в Украине

Академика Юрия Пивоварова заочно арестовали

Академика Юрия Пивоварова заочно арестовали

Германия снова начала выдавать туристические визы россиянам
15 июня 2022

Германия снова начала выдавать туристические визы россиянам

Германия снимет антиковидные ограничения с 1 июня
25 мая 2022

Германия снимет антиковидные ограничения с 1 июня

Политолог Екатерина Шульман уехала из России
13 апреля 2022

Политолог Екатерина Шульман уехала из России

Российские правозащитники смогут уехать в Германию по упрощенной визе
30 марта 2022

Российские правозащитники смогут уехать в Германию по упрощенной визе

Германия потребовала от Третьяковки досрочно закрыть совместную выставку
28 февраля 2022

Германия потребовала от Третьяковки досрочно закрыть совместную выставку

18 ноября 2021

Визовый центр Германии в Москве начнет прием документов от студентов и ученых с 22 ноября

6 июля 2021

Германия смягчила правила въезда для россиян. Теперь не надо сидеть на карантине

16 января 2021

Германия передала России протоколы допроса Алексея Навального

обновлено10 сентября 2020

The Insider: Навальный пришел в себя и вспомнил все события перед отравлением

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

Сама выставка исследует здание на Ленинском проспекте

Гете-институт откроет выставку «Ленинский 95а» вечеринкой с вином и танцами

В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами

На нем пройдут уроки и мастер-классы для взрослых и детей от восьми лет

В «Иностранке» пройдет фестиваль немецкой культуры с кинопоказами

Как собирают самолеты

Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Как собирают самолеты

Как собирают самолеты
The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль немецкого кино

Гостей ждут показы 12 картин и дискуссии

В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет фестиваль немецкого кино

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы

Число летальных исходов увеличилось до 142

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
И как экономические беженцы убивают эмиграцию

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

Хедлайнерами фестиваля станет группа Isolation из Берлина

На фестивале немецкоязычных стран в «Иностранке» разыграют путешествие в Мюнхен

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

«Набито панельное брюхо»: Как спасти хрущевки
«Набито панельное брюхо»: Как спасти хрущевки Петербургские архитекторы разработали проект развития «панельного пояса» — без расселения и сносов
«Набито панельное брюхо»: Как спасти хрущевки

«Набито панельное брюхо»: Как спасти хрущевки
Петербургские архитекторы разработали проект развития «панельного пояса» — без расселения и сносов

Rush открыла набор артистов в музыкальный пул нового сезона

Заявки могут подать действующие проекты, исполняющие авторскую музыку

Rush открыла набор артистов в музыкальный пул нового сезона

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

Хедлайнером вечеринки станет немецкая поп-группа Das Paradies

Очередной летний праздник Гете-Института посвятят футболу

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

Улететь в Европу можно за 3–4 тысячи

«Победа» открыла полеты в Лейпциг и продажу билетов в Бордо

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии

Пассажиры смогут вылететь следующими рейсами

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии

«Северный ветер» начнет регулярные рейсы из Шереметьева в Дюссельдорф

Авиакомпанию выбрали вместо «ЮТэйр» и «России» регулярным перевозчиком направления

«Северный ветер» начнет регулярные рейсы из Шереметьева в Дюссельдорф

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Победа» открыла продажу билетов «на Берлин!»

Стоимость перелета начинается от 499 рублей

«Победа» открыла продажу билетов «на Берлин!»

Самые удобные паспорта для путешествий

Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года

Самые удобные паспорта для путешествий

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию

Он вылетел из Шереметьева в Германию

Журналист «Новой газеты» Али Феруз покинул Россию

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Проблема связана с отказом многих жителей от вакцинации

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Как фастфуд влияет на иммунную систему

Немецкие ученые выявили закономерность между нездоровой пищей и воспалениями

Как фастфуд влияет на иммунную систему

Кремль — о травле школьника за выступление в бундестаге

Дмитрий Песков и Анна Кузнецова прокомментировали скандал вокруг речи школьника Николая Десятниченко

Кремль — о травле школьника за выступление в бундестаге

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На фестивале немецкого кино покажут премьеры фильмов и сериал

Мероприятия состоятся с 29 ноября по 4 декабря

На фестивале немецкого кино покажут премьеры фильмов и сериал

Глава организации «Русь сидящая» переехала в Германию

Причиной для эмиграции послужило судебное разбирательство с ФСИН

Глава организации «Русь сидящая» переехала в Германию

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самые удобные для путешествий паспорта

Лидером рейтинга впервые стала азиатская страна

Самые удобные для путешествий паспорта

Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)
Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет) Где в мире есть парковки для женщин и как власти Германии, Китая и Южной Кореи объясняют их необходимость
Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)

Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)
Где в мире есть парковки для женщин и как власти Германии, Китая и Южной Кореи объясняют их необходимость

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В конце года «Уральские авиалинии» запустят рейсы из Домодедова в Мюнхен

Рейсы по данному маршруту будут выполняться дважды в неделю

В конце года «Уральские авиалинии» запустят рейсы из Домодедова в Мюнхен

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

Стоимость билета на автобус, который идет 47 часов, составляет 7 200 рублей

В Москве запустили автобусные рейсы до Германии

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден

Самолеты начнут летать в немецкий город в октябре 2017 года

«Победа» запускает прямые рейсы в Баден-Баден

В Москве пройдет летний праздник Гете-Института

Хедлайнер фестиваля — группа GReeeN из Германии

В Москве пройдет летний праздник Гете-Института

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
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Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро 12 путеводителей на майские праздники
Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
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Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
12 путеводителей на майские праздники

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт

В этом вопросе Россия будет равняться на Германию

Московское ЖКХ будет изучать заграничный опыт

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Мужчина заявил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости в Twitter, похмельный костюм от Ford и нейросеть-офтальмолог

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