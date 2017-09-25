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Как собирают самолеты

Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Как собирают самолеты

Как собирают самолеты
The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых

Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Сервисы бронирования сообщили о резком росте цен на новогодний отдых
Стоимость зарубежных отелей выросла на 40–50 %

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы

Число летальных исходов увеличилось до 142

Россиян предупредили о лихорадке Западного Нила в Германии и других странах Европы
Число летальных исходов увеличилось до 142

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
И как экономические беженцы убивают эмиграцию

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет

По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства

Как менялось отношение россиян к жестокости Сталина на протяжении 27 лет
По данным социологов, все больше граждан оправдывают образ советского руководства

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке — США

Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году
На первой строчке — США

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов

Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

США, Канада и страны ЕС вышлют более 100 российских дипломатов
Страны выразили солидарность в скандале с отравлением Скрипалей

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша

Бойкот ЧМ-2018, порно в транзакциях биткоина и сингапурский клип Флеша
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самые удобные паспорта для путешествий

Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года

Самые удобные паспорта для путешествий
Лидер рейтинга сменился впервые за четыре года

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе

Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Российских туристов предупредили о вспышке кори в Европе
Рост заболеваемости вирусом отмечен в Англии, Германии, Италии и других странах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия

Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Arma проведет в Берлине фестиваль в честь своего десятилетия
Мероприятие пройдет на четырех независимых сценах

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Проблема связана с отказом многих жителей от вакцинации

Россиян предупредили о росте заболеваемости коклюшем в Германии
Проблема связана с отказом многих жителей от вакцинации

Как фастфуд влияет на иммунную систему

Немецкие ученые выявили закономерность между нездоровой пищей и воспалениями

Как фастфуд влияет на иммунную систему
Немецкие ученые выявили закономерность между нездоровой пищей и воспалениями

Кремль — о травле школьника за выступление в бундестаге

Дмитрий Песков и Анна Кузнецова прокомментировали скандал вокруг речи школьника Николая Десятниченко

Кремль — о травле школьника за выступление в бундестаге
Дмитрий Песков и Анна Кузнецова прокомментировали скандал вокруг речи школьника Николая Десятниченко

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»

Угроза землетрясений, Nintendo вместо Apple и новый сезон «Агентов „Щ.И.Т“»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Глава организации «Русь сидящая» переехала в Германию

Причиной для эмиграции послужило судебное разбирательство с ФСИН

Глава организации «Русь сидящая» переехала в Германию
Причиной для эмиграции послужило судебное разбирательство с ФСИН

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самые удобные для путешествий паспорта

Лидером рейтинга впервые стала азиатская страна

Самые удобные для путешествий паспорта
Лидером рейтинга впервые стала азиатская страна

Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)
Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет) Где в мире есть парковки для женщин и как власти Германии, Китая и Южной Кореи объясняют их необходимость
Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)

Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет)
Где в мире есть парковки для женщин и как власти Германии, Китая и Южной Кореи объясняют их необходимость

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

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