«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией

Глобальная миграция, открытое выражение нетрадиционной сексуальной ориентации и развитие диджитал-технологий привело к ужесточению различного рода дискриминаций. The Village узнал, как с ними бороться