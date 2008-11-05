«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых»Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов
«Как я месяц ела психоделики по заданию голландских ученых» Каково работать и жить, находясь постоянно под действием грибов
Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая Nokia 3310, предзаказ на аэромобили и слишком высокие зарплаты в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка
Всё о джине: Как правильно выбирать, с чем смешивать и с какой едой сочетать Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает об истории и особенностях известного напитка
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Твоё собачье дело: Как голландка трудоустраивает московских дворняг Соосновательница московского проекта «Не просто собаки» Йентл Хофвейкс — о том, как решить сразу две задачи: позаботиться об одиноких людях и найти применение бездомным животным
Президент «РБК» Дерк Сауэр — о жизни и работе в России Основатель Independent Media и глава «РБК» рассказал о том, какая разница между русскими и голландцами, как приходят деньги и почему в России плохая журналистика
Президент «РБК» Дерк Сауэр — о жизни и работе в России Основатель Independent Media и глава «РБК» рассказал о том, какая разница между русскими и голландцами, как приходят деньги и почему в России плохая журналистика
«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией Глобальная миграция, открытое выражение нетрадиционной сексуальной ориентации и развитие диджитал-технологий привело к ужесточению различного рода дискриминаций. The Village узнал, как с ними бороться
«Круглая и сексуальная», «Народ против Чёрного Пита» и ещё четыре проекта по борьбе с дискриминацией Глобальная миграция, открытое выражение нетрадиционной сексуальной ориентации и развитие диджитал-технологий привело к ужесточению различного рода дискриминаций. The Village узнал, как с ними бороться
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Иностранный опыт: Зачем нужны электровелосипеды Полицейские на электровелосипедах в Лондоне, курсы вождения для пенсионеров в Амстердаме и американцы, которые делают вид, что крутят педали, — The Village изучил перспективы электробайков.
Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.
Взять на муху: Александра Шевелева о чистоте в общественном туалете и силе простых решений Изображение мухи на стенке писсуаров в голландском аэропорту Схипхол не только позволило серьёзно сэкономить на уборке, но и доказало, что иногда решить большую проблему можно без больших затрат.
В Голландии выпустили чипсы с портретами диктаторов
В своеобразной арт-галерее отметились 19 государственных деятелей, среди которых оказался и президент России Владимир Путин
В Голландии выпустили чипсы с портретами диктаторов В своеобразной арт-галерее отметились 19 государственных деятелей, среди которых оказался и президент России Владимир Путин
Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте» Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.
Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте» Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.
Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.
Идеи для города: Детская площадка из крыльев ветряной мельницы в Роттердаме The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В этом выпуске — история о том, как из списанных крыльев ветряных мельниц строят детские площадки.
300 минут в Амстердаме. Часть первая Амстердам - город уникальный. Про него можно вечно читать, писать, мечтать. Но лучше всего его просто увидеть. У меня было 5 часов. И, поверьте, этого времени достаточно, чтобы влюбиться без памяти
300 минут в Амстердаме. Часть первая Амстердам - город уникальный. Про него можно вечно читать, писать, мечтать. Но лучше всего его просто увидеть. У меня было 5 часов. И, поверьте, этого времени достаточно, чтобы влюбиться без памяти
На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...
На баржах по Европе: начало В век повсеместного ускорения нарочитая неспешность туристических барж, курсирующих по водоемам Европы со скоростью 4-7 км/, только поднимается в цене. В отличие от больших круизных судов, их можно брать в аренду на произвольный срок, плавать по произвольным маршрутам, с произвольными остановками и в угодной душе компании. Баржи — самый верный способ получать удовольствие не от факта...
TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским Как говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.
TravelGuide: Amsterdam с Павлом Зеленским Как говорят сами амстердамцы, в Амстердаме «запрет на запреты».Город, где писают на улице в писсуары, где женщины лет семидесяти окунут твое лицо в свою бесконечную грудь, где велосипедов больше, чем волос на голове у Пугачевой, где проститутки живут рядом с нормальными семьями.Город совершенно со своей атмосферой и идеологией.
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Неделя в Голландии Целую неделю я жила в голландской семье в пригороде Гааги, в прочем для жителей мегаполисов пригородом это назвать трудно - полчаса на trame (нечто среднее между трамваем и метро).
Неделя в Голландии Целую неделю я жила в голландской семье в пригороде Гааги, в прочем для жителей мегаполисов пригородом это назвать трудно - полчаса на trame (нечто среднее между трамваем и метро).
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
Амстердам. Кофешоппинг Старбакс, Кофе-Хауз и Шоколадница - не конкуренты амстердамским кофешопам.
CHEAP TRIP Путешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.
CHEAP TRIP Путешествие уже давно покинуло область недоступной роскоши, Настали те дни, когда каждый желающий из числа активно мыслящих студентов может позволить себе поездку стоимостью не выше 1000 евро.
Poттердам – феникс из пепла Война сделала из этого города музей под открытым небом