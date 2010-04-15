Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

До конца апреля действует скидка 20 % на все меню

«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин

В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill

Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню

В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

На весь июль к команде сети присоединились три стартапа

В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты

В Москве открылись три гриль-бара «Жаровня»

Еще один бар откроется в августе

В Москве открылись три гриль-бара «Жаровня»

На Кузнецком Мосту открылся ресторан Moregrill

Во всем меню действует принцип Raw & Grill

На Кузнецком Мосту открылся ресторан Moregrill

На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much

Запуск проекта запланирован на середину марта

На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much

Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе

Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе
От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»

Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке

Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке
The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе

Как правильно готовить мясо и овощи на природе?
Как правильно готовить мясо и овощи на природе? The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам
Как правильно готовить мясо и овощи на природе?

Как правильно готовить мясо и овощи на природе?
The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
Какой гриль выбрать для отдыха на природе? В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне
Какой гриль выбрать для отдыха на природе?

Какой гриль выбрать для отдыха на природе?
В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill

В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill

На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus

Терраса будет работать каждый день по режиму Даниловского рынка, то есть с 08:00 до 21:00

На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus

На «Юго-Западной» открывается стейк-хаус Grill & More

Владельцы Prime Star открывают вторую точку сети стейк-хаусов Grill & More.

На «Юго-Западной» открывается стейк-хаус Grill & More

Новое место: Кафе «Фани Кабани»
Новое место: Кафе «Фани Кабани» На Малой Дмитровке открылось новое заведение создателей пельменной Pelman — «Фани Кабани».
Новое место: Кафе «Фани Кабани»

Новое место: Кафе «Фани Кабани»
На Малой Дмитровке открылось новое заведение создателей пельменной Pelman — «Фани Кабани».

Владельцы «Братьев Караваевых» открывают новую сеть

На Сущёвской улице открылся первый гриль-бар «Изя Гриль», который должен стать сетью.

Владельцы «Братьев Караваевых» открывают новую сеть

На «Красном Октябре» открылось летнее кафе Thor На Болотной набережной заработало кафе в духе нью-йоркского дворика с американской кухней, спортивными трансляциями и вечеринками.

На «Красном Октябре» открылось летнее кафе Thor

Новое место: ресторан «Твербуль» На Тверском бульваре открылся ресторан «Твербуль», специализирующийся на гриле

Новое место: ресторан «Твербуль»

Гриль-party! Какой русский не любит поехать на дачу на Первомай и отметить шашлычком открытие сезона? Уверена, многие из вас в ближайшее время поедут на природу отдохнуть от городской суеты. А чтобы отдых был не только веселым, но и вкусным, предлагаю несколько рецептов на любой вкус – для мясоедов, рыболюбов и для вегетарианцев. Можно устроить настоящую гриль-party с разнообразным меню.

Гриль-party!

Сёстры ГРИММ. Скидка 60% в популярный ресторан! На недавно нашумевшом сайте Biglion вноое предложение в ресторан Сестры ГРИММ!

Сёстры ГРИММ. Скидка 60% в популярный ресторан!