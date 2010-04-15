«Жаровня»: Новый гриль-бар с быками на «Белорусской»
До конца апреля действует скидка 20 % на все меню
В ресторане «Жаръ Grill & Bar» обновили меню
Обновленное меню запустил новый шеф-повар заведения Константин Гущин
В Большом Черкасском переулке открылся бар Аркадия Новикова 15/17 Bar & Grill
Акцент в заведении сделан на ближневосточную кухню
В точках сети «ОбедБуфет» появились новые гастропроекты
На весь июль к команде сети присоединились три стартапа
На Верхней Радищевской откроется гриль-ресторан Edge от владельцев Lambic и Too Much
Запуск проекта запланирован на середину марта
Wang & Kim на улице Тимура Фрунзе От курицы BBQ до панна-котты васаби — новое место от создателей «Китайских новостей»
Всё, что нужно знать о гриле и шашлыке The Village рассказывает, как правильно подготовиться к пикнику на природе
Как правильно готовить мясо и овощи на природе? The Village узнал у специалистов, как правильно подготовиться к долгим майским праздникам
Какой гриль выбрать для отдыха на природе? В преддверии майских праздников The Village составил список самых необходимых предметов для приготовления пищи на огне
Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill
В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра
На Даниловском рынке откроется веранда по проекту бюро Wowhaus
Терраса будет работать каждый день по режиму Даниловского рынка, то есть с 08:00 до 21:00
На «Юго-Западной» открывается стейк-хаус Grill & More
Владельцы Prime Star открывают вторую точку сети стейк-хаусов Grill & More.
Новое место: Кафе «Фани Кабани» На Малой Дмитровке открылось новое заведение создателей пельменной Pelman — «Фани Кабани».
Владельцы «Братьев Караваевых» открывают новую сеть
На Сущёвской улице открылся первый гриль-бар «Изя Гриль», который должен стать сетью.