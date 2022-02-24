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МЫ В СОЦСЕТЯХ

24 февраля 2022

В ГУМе проходит эвакуация

5 января 2022

В нескольких ТЦ Москвы эвакуировали людей

Посетители «ГУМ-катка» смогут выиграть подарки и билеты на Uma2rman
29 декабря 2021

Посетители «ГУМ-катка» смогут выиграть подарки и билеты на Uma2rman

В ГУМе снова открылся пункт вакцинации
обновлено4 октября 2021

В ГУМе снова открылся пункт вакцинации

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур
27 июня 2021

На Красной площади пройдет выставка современных скульптур

В Москве закрылся ГУМ-каток
1 марта 2021

В Москве закрылся ГУМ-каток

В ГУМе откроется выставка художника Чжан Хуаня о философии любви
7 февраля 2021

В ГУМе откроется выставка художника Чжан Хуаня о философии любви

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта
13 января 2021

В кинозале ГУМа пройдет фестиваль нового российского видеоарта

ГУМу грозит штраф в миллион рублей за нарушения коронавирусных мер
23 декабря 2020

ГУМу грозит штраф в миллион рублей за нарушения коронавирусных мер

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?

В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?
ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы

На ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample

На ней покажут работы молодых художников

На ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample

«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено)

Очевидцы сообщают, что Красную площадь оцепили

«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено)

В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»

Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей

В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie

Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie
А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty

В нем можно купить мужские и женские парфюмы

В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty

В ГУМе пройдет фестиваль современного искусства

Свои произведения представят 16 российских художников, для которых построят специальные арт-павильоны

В ГУМе пройдет фестиваль современного искусства

В ГУМе открылся дизайнерский концепт-стор «Секция»

В обновленном пространстве появились отделы винила, книг и периодики, а также пин-понг и бар

В ГУМе открылся дизайнерский концепт-стор «Секция»

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября

На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею

«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября

Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью

В конце октября там высадят новые деревья

Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью

Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья

Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара

Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
Самый дорогой и дешевый общественный туалет

Самый дорогой и дешевый общественный туалет
Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы

В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»

По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок

В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького

В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre

Магазин будет работать до конца чемпионата мира

В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre

ГУМ построит на Красной площади парк футбола

Профессиональные тренеры и футбольные звезды проведут на площади мастер-классы

ГУМ построит на Красной площади парк футбола

В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене

В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры

В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене

ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год

Мероприятия рассчитаны до конца февраля

ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год

Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального

Coach открыл флагманский магазин в ГУМе

Марка специализируется на сумках и других кожаных изделиях

Coach открыл флагманский магазин в ГУМе

Новый магазин «Секция» в ГУМе
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
Новый магазин «Секция» в ГУМе

Новый магазин «Секция» в ГУМе
Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать

В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде

В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки

В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде

В ГУМе пройдет ярмарка фермерских продуктов

Купить фермерскую продукция можно с 21 сентября по 2 октября

В ГУМе пройдет ярмарка фермерских продуктов

Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами

Дороже коммерческая недвижимость только в Лондоне, Париже, Цюрихе и Женеве

Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами

Ресторан Ladurée на Никольской
Ресторан Ladurée на Никольской Полноценный ресторан французской кондитерской Ladurée в двух шагах от ГУМа
Ресторан Ladurée на Никольской

Ресторан Ladurée на Никольской
Полноценный ресторан французской кондитерской Ladurée в двух шагах от ГУМа

В ГУМе пройдет фотовыставка об истории ВДНХ

Она будет работать с 10 по 31 августа

В ГУМе пройдет фотовыставка об истории ВДНХ

В ГУМе пройдет ежегодный фестиваль цветов

Здание универмага украсят 370 тысяч цветов

В ГУМе пройдет ежегодный фестиваль цветов

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00

В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина

Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

Рядом с катком работает рождественская ярмарка

Открытие ГУМ-катка на Красной площади

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии

В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée

В ГУМе открылся магазин New Balance

В нём представлены новинки беговой и футбольной коллекций обуви и одежды

В ГУМе открылся магазин New Balance

Тигры и леопарды у ГУМа

В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов

Тигры и леопарды у ГУМа

В Москве появятся скульптуры расписанных гжелью тигров и леопардов в стиле Кандинского

Всего в городе установят десять таких скульптур

В Москве появятся скульптуры расписанных гжелью тигров и леопардов в стиле Кандинского

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителейКоманды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей

Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей
Команды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе

Полиция перекрыла доступ на Красную площадь

Все проходы на площадь ограничены металлическими рамками, рядом с которыми дежурит полиция

Полиция перекрыла доступ на Красную площадь

В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров

Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей

В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров

Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря

Дорогу перекроют в связи с праздничными мероприятиями в ГУМе

Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря

Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий

Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий
Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»

Каток на Красной площади откроют 29 ноября

Это уже десятый сезон работы катка на Красной площади

Каток на Красной площади откроют 29 ноября

«Абрау-Дюрсо» Бориса Титова откроет первый шампань-бар в ГУМе

Бар площадью 63 квадратных метра на 40 посадочных мест расположится на третьей линии ГУМа

«Абрау-Дюрсо» Бориса Титова откроет первый шампань-бар в ГУМе

В ГУМе открывается первый в России магазин итальянского бренда Malo

В основном в магазине продаётся кашемировая мужская и женская одежда на каждый день

В ГУМе открывается первый в России магазин итальянского бренда Malo

В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»

На маршрут «ГУМ-Авторалли» выйдут модели советских автомобилей 1930–1970-х годов: ГАЗ, ЗИЛ и другие

В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»

«Энциклопедия ГУМа»: Как в Москву 1959 года привезли Christian Dior
«Энциклопедия ГУМа»: Как в Москву 1959 года привезли Christian Dior В продажу поступила двухтомная история Государственного универсального магазина под редакцией Григория Ревзина
«Энциклопедия ГУМа»: Как в Москву 1959 года привезли Christian Dior

«Энциклопедия ГУМа»: Как в Москву 1959 года привезли Christian Dior
В продажу поступила двухтомная история Государственного универсального магазина под редакцией Григория Ревзина

В ГУМе бесплатно раздадут мороженое

Бесплатно раздавать мороженое на территории магазина будут 9 июля с 10:00 до 22:00

В ГУМе бесплатно раздадут мороженое

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения

С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты

На Красной площади 30 ноября откроется каток

Ледовая площадка будет работать каждый день с 10 утра и до полуночи

На Красной площади 30 ноября откроется каток

В ГУМе открылся бутик Gucci

В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары

В ГУМе открылся бутик Gucci

Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных

Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных
Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке

Съёмный патриотизм: Кто и зачем покупает одежду с Путиным
Съёмный патриотизм: Кто и зачем покупает одежду с Путиным The Village узнал, что движет людьми, которые покупают футболки и свитшоты с изображением президента России
Съёмный патриотизм: Кто и зачем покупает одежду с Путиным

Съёмный патриотизм: Кто и зачем покупает одежду с Путиным
The Village узнал, что движет людьми, которые покупают футболки и свитшоты с изображением президента России

Сообщение о бомбе в ГУМе не подтвердилось

Торговый центр вновь открыли для посетителей

Сообщение о бомбе в ГУМе не подтвердилось

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