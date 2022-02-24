В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит? ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
На ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample
На ней покажут работы молодых художников
«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено)
Очевидцы сообщают, что Красную площадь оцепили
В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»
Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty
В нем можно купить мужские и женские парфюмы
В ГУМе пройдет фестиваль современного искусства
Свои произведения представят 16 российских художников, для которых построят специальные арт-павильоны
В ГУМе открылся дизайнерский концепт-стор «Секция»
В обновленном пространстве появились отделы винила, книг и периодики, а также пин-понг и бар
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября
На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью
В конце октября там высадят новые деревья
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья
Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»
По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок
В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу
Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre
Магазин будет работать до конца чемпионата мира
ГУМ построит на Красной площади парк футбола
Профессиональные тренеры и футбольные звезды проведут на площади мастер-классы
В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене
В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры
ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год
Мероприятия рассчитаны до конца февраля
Дети без соцсетей, любимый спорт в России и конец фонда Навального
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Coach открыл флагманский магазин в ГУМе
Марка специализируется на сумках и других кожаных изделиях
Новый магазин «Секция» в ГУМе Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
В ГУМе появился магазин «Секция», посвященный российской моде
В «Секции» также планируют проводить лекции и вечеринки
В ГУМе пройдет ярмарка фермерских продуктов
Купить фермерскую продукция можно с 21 сентября по 2 октября
Москва заняла пятое место в рейтинге городов Европы с самыми дорогими офисами
Дороже коммерческая недвижимость только в Лондоне, Париже, Цюрихе и Женеве
Ресторан Ladurée на Никольской Полноценный ресторан французской кондитерской Ladurée в двух шагах от ГУМа
В ГУМе 5 июля бесплатно раздадут мороженое
Раздавать мороженое будут на протяжении 12 часов, с 10:00 до 22:00
Студентка МГУ обвинила Первый канал в фальсификации видео о необразованной молодежи
К созданию ролика причастны совет по культуре московского патриархата и епископ, считающийся духовником Путина
В ГУМе откроется вторая в Москве кондитерская Ladurée
Корнер в виде кареты расположится на втором этаже третьей линии
В ГУМе открылся магазин New Balance
В нём представлены новинки беговой и футбольной коллекций обуви и одежды
Тигры и леопарды у ГУМа
В центре Москвы появились расписанные национальными узорами и рисунками авангардистов скульптуры тигров и леопардов
В Москве появятся скульптуры расписанных гжелью тигров и леопардов в стиле Кандинского
Всего в городе установят десять таких скульптур
Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителейКоманды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе
Всё напоказ: Главные московские витрины в комментариях их оформителей Команды магазинов, которые демонстрируют самые красивые витрины в городе, рассказали The Village о своей работе
Полиция перекрыла доступ на Красную площадь
Все проходы на площадь ограничены металлическими рамками, рядом с которыми дежурит полиция
В магазине «Шалтай-Болтай» начали продавать одежду российских дизайнеров
Верхняя одежда в «Шалтай-Болтай» стоит от 44 до 800 тысяч рублей
Ильинку закроют для проезда на несколько часов 9 декабря
Дорогу перекроют в связи с праздничными мероприятиями в ГУМе
Три новых катка, ярмарка non/fiction, выступления Kelela и Ивана Дорна, а также ещё 14 событий Плюс фильмы о любви в «Пионере» и академическая музыка в «НИИ»
Каток на Красной площади откроют 29 ноября
Это уже десятый сезон работы катка на Красной площади
«Абрау-Дюрсо» Бориса Титова откроет первый шампань-бар в ГУМе
Бар площадью 63 квадратных метра на 40 посадочных мест расположится на третьей линии ГУМа
В ГУМе открывается первый в России магазин итальянского бренда Malo
В основном в магазине продаётся кашемировая мужская и женская одежда на каждый день
В центре Москвы ограничат движение машин из-за «ГУМ-Авторалли»
На маршрут «ГУМ-Авторалли» выйдут модели советских автомобилей 1930–1970-х годов: ГАЗ, ЗИЛ и другие
«Энциклопедия ГУМа»: Как в Москву 1959 года привезли Christian Dior В продажу поступила двухтомная история Государственного универсального магазина под редакцией Григория Ревзина
В ГУМе бесплатно раздадут мороженое
Бесплатно раздавать мороженое на территории магазина будут 9 июля с 10:00 до 22:00
С новогодней ёлки в ГУМе украли все санкционные продукты
Ёлку украсят заново и установят рядом камеру наблюдения
На Красной площади 30 ноября откроется каток
Ледовая площадка будет работать каждый день с 10 утра и до полуночи
В ГУМе открылся бутик Gucci
В магазине можно купить вещи из мужской и женской коллекций, а также обувь, сумки и аксессуары