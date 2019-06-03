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Новости3 июня 2019

«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено) Очевидцы сообщают, что Красную площадь оцепили

РедакторАлена Дергачева

ГУМ эвакуировали из‑за сообщений о заложенной бомбе. Один из охранников передал, что людей также выводят с Красной площади, об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Красная площадь со стороны Никольской работает только на выход, а сотрудники Росгвардии попросили людей покинуть улицу. Проходившую в универмаге дискуссию представителей издательств и книжных интернет-магазинов на фестивале «Красная площадь» прервали на половине.

Представители фестиваля «Красная площадь» подтвердили «Говорит Москва» данные об эвакуации из ГУМа. По их словам, это была плановая проверка, а сама ярмарка работает без изменений. При этом радиостанция со ссылкой на очевидцев передала, что на Красную площадь пускают только сотрудников ФСО.

UPD (14:30): Московская полиция и МЧС не получали информации об угрозе взрыва на Красной площади, сообщили агентству «Москва» в пресс-службах ведомств. ТАСС со ссылкой на собственный источник пишет, что посетителей Красной площади и ГУМа эвакуировали из-за учений экстренных служб.

Источники: «Коммерсантъ», «Говорит Москва»

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