ГУМ эвакуировали из‑за сообщений о заложенной бомбе. Один из охранников передал, что людей также выводят с Красной площади, об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Красная площадь со стороны Никольской работает только на выход, а сотрудники Росгвардии попросили людей покинуть улицу. Проходившую в универмаге дискуссию представителей издательств и книжных интернет-магазинов на фестивале «Красная площадь» прервали на половине.

Представители фестиваля «Красная площадь» подтвердили «Говорит Москва» данные об эвакуации из ГУМа. По их словам, это была плановая проверка, а сама ярмарка работает без изменений. При этом радиостанция со ссылкой на очевидцев передала, что на Красную площадь пускают только сотрудников ФСО.