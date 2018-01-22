В Москве открылись торговые центры. Что там происходит?ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
В Москве открылись торговые центры. Что там происходит? ГУМ, ЦУМ и «Европейский» в первый день работы
На ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample
На ней покажут работы молодых художников
На ярмарке современного искусства Cosmoscow пройдет выставка онлайн-галереи Sample На ней покажут работы молодых художников
«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено)
Очевидцы сообщают, что Красную площадь оцепили
«Коммерсантъ»: ГУМ эвакуировали из-за сообщений о бомбе (обновлено) Очевидцы сообщают, что Красную площадь оцепили
В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого»
Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей
В ГУМе пройдет благотворительный «День мороженого» Организаторы подготовили более 130 тысяч порций мороженого по 25 рублей
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty
В нем можно купить мужские и женские парфюмы
В Государственном универмаге открылся корнер Gucci Beauty В нем можно купить мужские и женские парфюмы
В ГУМе пройдет фестиваль современного искусства
Свои произведения представят 16 российских художников, для которых построят специальные арт-павильоны
В ГУМе пройдет фестиваль современного искусства Свои произведения представят 16 российских художников, для которых построят специальные арт-павильоны
В ГУМе открылся дизайнерский концепт-стор «Секция»
В обновленном пространстве появились отделы винила, книг и периодики, а также пин-понг и бар
В ГУМе открылся дизайнерский концепт-стор «Секция» В обновленном пространстве появились отделы винила, книг и периодики, а также пин-понг и бар
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября
На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
«ГУМ-каток» и ярмарка на Красной площади откроются в конце ноября На открытии организуют бесплатные мастер-классы по хоккею
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью
В конце октября там высадят новые деревья
Вырубку лип возле ГУМа объяснили их неизлечимой болезнью В конце октября там высадят новые деревья
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья
Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Около ГУМа на Красной площади выкопали деревья Сейчас на месте проводится капитальный ремонт тротуара
Самый дорогой и дешевый общественный туалет Позолоченные держатели для туалетной бумаги и мраморный душ в центре Москвы
В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли»
По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок
В центре Москвы на три дня ограничат движение из-за «ГУМ-Авторалли» По столице в пятый раз проедут исторические автомобили советских марок
В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу
Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького
В Москве презентуют следующий чемпионат мира по футболу Площадки о Катаре открылись в ГУМе и парке Горького
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre
Магазин будет работать до конца чемпионата мира
В ГУМе открылся поп-ап с новой коллекцией наушников Beats by Dre Магазин будет работать до конца чемпионата мира
ГУМ построит на Красной площади парк футбола
Профессиональные тренеры и футбольные звезды проведут на площади мастер-классы
ГУМ построит на Красной площади парк футбола
Профессиональные тренеры и футбольные звезды проведут на площади мастер-классы
В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене
В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры
В День защиты детей мороженое в ГУМе распродадут по специальной цене В роли мороженщиков выступят известные музыканты и актеры
ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год
Мероприятия рассчитаны до конца февраля
ГУМ подготовил насыщенную программу на китайский Новый год Мероприятия рассчитаны до конца февраля
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